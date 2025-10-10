México vs. Colombia: hora y dónde ver a la Tricolor en su primer amistoso rumbo al Mundial 2026

De manera formal, inicia el camino de la Selección Colombia hacia el Mundial United 2026 con un primer amistoso, luego de lo que fue clasificarse en Eliminatorias.

Esta vez el rival de turno será México, nación que está clasificada a la cita orbital por ser una de las anfitrionas del certamen.

Dicho duelo será la oportunidad del entrenador Néstor Lorenzo de probar nuevas formas para un equipo que venía con pocas ideas en el remate de la clasificatoria.

Selección Colombia ya se mentaliza en la preparación para el Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Por fortuna, las últimas dos presentaciones ante Bolivia y Venezuela dieron una tendencia de juego al alza, la cual se espera que se incremente para llegar en la mejor forma al Mundial.

En la convocatoria que hizo el argentino para los juegos de la doble fecha Fifa de octubre hubo varios cambios con respecto a lo que habitualmente se ve.

Salieron de la lista: Camilo Vargas, Santiago Arias, Jorge Carrascal, Dayro Moreno, Marino Hinestroza, Jhon Arias y Jhon Córdoba

Entraron: Álvaro Montero, Yáser Asprilla, Kevin Serna, Rafael Santos Borré, Johan Carbonero y Juan Camilo Hernández.

Adicional a esto, de último momento se tuvo que hacer un cambio en la defensa por la lesión de Yerry Mina, en su lugar el citado fue Willer Ditta.

Con un plantel donde las máximas figuras siguen siendo James Rodríguez y Luis Díaz, Lorenzo busca afinar detalles de una idea que tenía aceitada en Copa América y luego se fue deteriorando.

Cabe resaltar que también Luis Javier Suárez dio un golpe sobre la mesa en la delantera. Sus cuatro goles ante Venezuela, así como su racha en Sporting de Lisboa, lo ponen en la pelea por el puesto de titular.

Historial favorece a Colombia

A lo largo de los últimos años, el duelo entre colombianos y manitos ha sido uno predilecto por parte de las confederaciones.

Desde 2010 hasta la fecha, se han jugado cinco amistosos internacionales entre sí, con un saldo de victoria favorable a la Tricolor.

El duelo más reciente se llevó a cabo en 2023, donde el combinado cafetero se impuso por 2-3 a su similar de México.

Colombia disputando un amistoso frente a México en Santa Clara, Estados Unidos. | Foto: MediaNews Group via Getty Images

Previo a este juego fue en 2022 que se vieron ambas naciones, también dejando un resultado en favor de los colombianos por el mismo marcador.

En 2012 otro triunfo de Colombia se dio, esta vez con un resultado de 0-2.

Para ver la última victoria mexicana sobre los colombianos, hay que remontarse hasta 2010, cuando los manitos pudieron quedarse con el juego por 1-0.

En 2011 se dio el único empate de los cinco juegos más recientes. Fue un 0-0 sin mayores repercusiones en el historial.

Este sábado, podría ser la oportunidad de que Colombia hile su tercera victoria consecutiva ante el mismo rival, al mismo tiempo que empiece con buenas sensaciones la preparación para la cita mundialista.

Valga recordar que una vez jugado el partido con México, el próximo martes, 14 de octubre, otro reto tendrá la Tricolor y será ante Canadá, también en Estados Unidos.

Hora y canal para ver México vs. Colombia

Amistoso internacional fecha Fifa

Hora: 8:00 p.m.

Canal: Caracol y RCN