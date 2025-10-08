Suscribirse

Deportes

Influencer mexicano trapeó el piso con la Selección Colombia y advirtió: “Les vamos a dar”

Se hace llamar ‘Mike, máquina del mal’ y es conocido por sus opiniones picantes respecto al fútbol sudamericano.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Deportes
8 de octubre de 2025, 6:02 p. m.
'Mike, máquina del mal' calentó el partido de Colombia vs. México
'Mike, máquina del mal' calentó el partido de Colombia vs. México | Foto: Captura Patrones de Juego // Getty Images

El partido de la Selección Colombia contra México se empezó a calentar en redes sociales. Aunque los jugadores de ambos países han manifestado su profundo respeto, la situación es otra entre los hinchas.

‘Mike, máquina del mal’, reconocido influencer mexicano, lanzó insultos contra la Tricolor y avisó que van por la goleada en el amistoso del próximo sábado en Texas.

Contexto: Amistosos de la Selección Colombia: cuándo y dónde son los partidos contra México y Canadá

Le vamos a dar una ‘cul...’ a los colombianos. A los ‘juego muy bonito parce, pero nunca he ganado nada’, a esos los vamos a coger”, dijo en un programa de YouTube llamado Patrones de Juego.

Mike apuntó que será un mes redondo de México contra las selecciones de Conmebol. “Ya lo dije, estas semanas México se coge a la Conmebol. Nos vamos a coger a Chile el martes, después va a pasar la Sub-20 de Argentina y le vamos a dar; le vamos a dar a Ecuador y le vamos a dar a Colombia. En un mes le vamos a dar a Uruguay y Paraguay”, agregó.

Colombia se prepara en Texas

Lo cierto es que la Selección Colombia se ha enfrentado dos veces a México en el ciclo de Néstor Lorenzo y ambos partidos terminaron con el mismo resultado: victoria de la Tricolor por 3-2.

En 2022, cuando Lorenzo apenas había llegado, los mexicanos sacaron dos goles de ventaja en el primer tiempo y parecían encaminar la victoria.

No obstante, Colombia se sacudió en la segunda mitad y remontó gracias a los tantos de Luis Sinisterra (2) y Wilmar Barrios.

Contexto: Néstor Lorenzo confirmó su primera decisión para el Mundial 2026: hizo el anuncio oficial

En 2023 se volvieron a enfrentar con nóminas alternativas y el resultado fue nuevamente victoria colombiana en Los Ángeles.

Ese día los goles de la Selección Colombia fueron obra de Andrés Reyes, Roger Martínez y Carlos Andrés Gómez.

Este será el tercer amistoso de Néstor Lorenzo contra México. La única diferencia es que ahora ya tiene el tiquete para la Copa del Mundo, principal objetivo trazado por la Federación Colombiana de Fútbol.

Resumen y goles | México 2-3 ColombIa | Amistoso Internacional 2022 | TUDN

Luego de eso, el combinado nacional viajará hasta Nueva Jersey para verse las caras con Canadá.

Así culminará su primera gira de amistosos luego de la clasificación al Mundial, que se logró en el mes de septiembre gracias a las victorias contra Bolivia y Venezuela.

Lorenzo confía en que estos duelos servirán para afinar detalles de cara a la cita del próximo año. ““Canadá es un equipo muy intenso, tanto en los duelos como en las transiciones; México es un equipo que ha cambiado su manera de jugar con respecto a los técnicos anteriores que hemos enfrentado, pero tiene un gran equipo y van a ser lindos partidos”, analizó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Margarita Rosa de Francisco, de luto por dolorosa pérdida; despidió a ser amado con duro mensaje: “Tu alma está dentro de la mía”

2. ¿Qué carros tienen pico y placa en Bogotá este jueves, 9 de octubre?

3. Horror en el metro de Nueva York: pasajero muere tras brutal golpiza dentro de una estación en Brooklyn

4. Influencer mexicano trapeó el piso con la Selección Colombia y advirtió: “Les vamos a dar”

5. Estos son los 19 países clasificados al Mundial 2026: Mohamed Salah agrandó la lista

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaMéxicoAmistoso internacional

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.