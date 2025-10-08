El partido de la Selección Colombia contra México se empezó a calentar en redes sociales. Aunque los jugadores de ambos países han manifestado su profundo respeto, la situación es otra entre los hinchas.

‘Mike, máquina del mal’, reconocido influencer mexicano, lanzó insultos contra la Tricolor y avisó que van por la goleada en el amistoso del próximo sábado en Texas.

“Le vamos a dar una ‘cul...’ a los colombianos. A los ‘juego muy bonito parce, pero nunca he ganado nada’, a esos los vamos a coger”, dijo en un programa de YouTube llamado Patrones de Juego.

Mike apuntó que será un mes redondo de México contra las selecciones de Conmebol. “Ya lo dije, estas semanas México se coge a la Conmebol. Nos vamos a coger a Chile el martes, después va a pasar la Sub-20 de Argentina y le vamos a dar; le vamos a dar a Ecuador y le vamos a dar a Colombia. En un mes le vamos a dar a Uruguay y Paraguay”, agregó.

Colombia se prepara en Texas

Lo cierto es que la Selección Colombia se ha enfrentado dos veces a México en el ciclo de Néstor Lorenzo y ambos partidos terminaron con el mismo resultado: victoria de la Tricolor por 3-2.

En 2022, cuando Lorenzo apenas había llegado, los mexicanos sacaron dos goles de ventaja en el primer tiempo y parecían encaminar la victoria.

No obstante, Colombia se sacudió en la segunda mitad y remontó gracias a los tantos de Luis Sinisterra (2) y Wilmar Barrios.

En 2023 se volvieron a enfrentar con nóminas alternativas y el resultado fue nuevamente victoria colombiana en Los Ángeles.

Ese día los goles de la Selección Colombia fueron obra de Andrés Reyes, Roger Martínez y Carlos Andrés Gómez.

Este será el tercer amistoso de Néstor Lorenzo contra México. La única diferencia es que ahora ya tiene el tiquete para la Copa del Mundo, principal objetivo trazado por la Federación Colombiana de Fútbol.

Luego de eso, el combinado nacional viajará hasta Nueva Jersey para verse las caras con Canadá.

Así culminará su primera gira de amistosos luego de la clasificación al Mundial, que se logró en el mes de septiembre gracias a las victorias contra Bolivia y Venezuela.