No cesa lo de Luis Díaz: sigue la polémica y hay veredicto estando en Selección Colombia

En el inicio de la nueva campaña en Europa, quien se ha mostrado como el mejor jugador colombiano es Luis Díaz.

Su impacto inmediato en Bayern Múnich ha generado que tenga el reconocimiento de los alemanes, a la par que se da la desazón de los ingleses por ya no contar con él en el Liverpool.

Luis Díaz vive un gran momento en Bayern Múnich, mientras Liverpool no arranca. | Foto: Getty Images

Un inicio complicado de temporada para los reds en Premier y Champions League abrió la puerta para que la afición criticase la venta del colombiano.

Algunos se atreven a decir que lo extrañan, pues los fichajes de alto valor que hizo la directiva poco y nada han demostrado.

Mientras tanto, Lucho en Alemania ha marcado goles, aporta con asistencias y hasta ya logró ser campeón de Supercopa de Alemania, justamente con un gol suyo.

Todo este panorama ha despertado comentarios de exjugadores, tal como lo hizo en las últimas horas el francés, Djibril Cissé.

En declaraciones otorgadas a Liverpool Echo, el exjugador del cuadro de Anfield consideró que la partida del guajiro ha pesado de más en el conjunto inglés.

“No conozco la historia interna de lo que sucedió durante el verano y en los meses previos, pero ciertamente parece que Díaz ha sido una gran pérdida desde que fue vendido al Bayern Múnich”, aseveró.

Haciendo aún más doloroso todo para los ingleses, añadió que no se puede decir que Lucho ya no sea un jugador para la élite de Europa.

Luis Díaz celebra su anotación junto a su entrenador Vincent Kompany. | Foto: AFP

“También ha tenido un rendimiento excelente en la Bundesliga, así que sigue siendo claramente un jugador de élite”, afirmó.

“Creo que el Liverpool echa de menos su habilidad con el balón cuando ataca”, agrega Cissé.

Sin duda de lo que fue el paso del colombiano por Merseyside, el galo piensa que “Luis Díaz fue un jugador muy importante para el Liverpool en ese lado izquierdo".

Y puntualizó sobre lo que más le aportaba Lucho a Liverpool; justamente las deficiencias que ahora tiene lograr un mejor rendimiento.

“La forma en que creaba oportunidades y marcaba goles con tanta frecuencia fue una de las principales razones del éxito del Liverpool en los últimos años”, puntualizó su opinión.

Mentalizado en Selección Colombia

Este comentario por parte de un exjugador que conoce a Liverpool le llega al extremo estando con la Selección Colombia.

Actualmente, el atacante ya está concentrado en lo que será el primer amistoso con la Tricolor, rumbo al Mundial United 2026.

Este sábado, la primera prueba que tendrá el elenco patrio será ante México, otra selección clasificada a la cita orbital por ser anfitriona del torneo.

Luis Díaz es la gran estrella de Colombia rumbo al Mundial 2026. | Foto: AP

Sobre la presencia de Lucho desde el arranque no hay certeza, pues al ser un compromiso amistoso podría variar el equipo titular que ponga Néstor Lorenzo.

En caso de ser de la partida, el guajiro aportaría vértigo al ataque con sus gambetas, velocidad y goles.