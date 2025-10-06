Vuelve y juega con Luis Díaz: Kimmich lanzó otro mensaje por lo que hace en Bayern Múnich

Luis Díaz es el jugador sensación en Alemania. Su arribo al Bayern Múnich le ha venido muy bien al jugador, así como también al club que apostó por su contratación.

Durante el más reciente fin de semana, el guajiro se lució en la victoria de los suyos ante Eintracht Frankfurt.

Con un doblete de anotaciones, el extremo colombiano salió reconocido como la gran figura de la jornada para el cuadro rojo.

Luis Díaz celebrando su gol en el partido de Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt. | Foto: Getty Images

Sus compañeros son los primeros que lo tienen de cerca, le ven su adaptación y le reconocen juego a juego que está siendo una de las piezas más importantes.

Joshua Kimmich ha sido uno de los referentes del cuadro alemán que más se ha referido al nivel de Lucho.

En las entrevistas postpartido del pasado sábado, el diario Bild le exaltó —una vez más— al guajiro la manera en la que entró a la dinámica del grupo.

“Se integró rápido y encajó. Cuando llegas a un nuevo país y no hablas el lenguaje, no es sencillo”, reconoció Kimmich tras un inicio de temporada brillante de Luis.

“Hemos visto muchos jugadores antes de él que no lograron la adaptación. Luis Díaz fue parte del grupo desde el primer momento", lo comparó con procesos que no fueron exitosos.

Además de lo deportivo, pareciese que en la interna del Bayern el cafetero llegó con una vibra importante para que todos se sintieran más unidos.

“Además del hecho de que es una tremenda ayuda dentro del campo de juego, realmente ha sido un agregado al camerino. Es divertido estar en cancha con él", resaltó.

No es la primera vez

Se está volviendo habitual que desde Alemania se reporten buenos comentarios sobre Díaz Marulanda.

Desde su entrenador, Vincent Kompany, hasta sus compañeros, hay elogios constantes para el de Barracas, La Guajira.

“Luis Díaz juega con mucha pasión al fútbol", indicó en dicho momento.

Adicional a eso, le resaltó el nivel físico con el que cuenta el número 14: “Nunca te da la sensación de que está cansado, siempre quiere la pelota y siempre juega para adelante”.

Y para concluir sus generosas palabras con Lucho, apuntó: “Es difícil que pierda la pelota, lo está haciendo muy, muy bien”.

En modo Selección, sin descuidar a Bayern

Su convocatoria a la Selección Colombia por parte de Néstor Lorenzo para estar en los dos amistosos de la doble fecha FIFA de octubre llamaron la atención.

Se pensaba que por los desplazamientos tan extensos que debía hacer, Díaz no estaría citado a los juegos con México y Canadá.

No obstante, después de lo que hizo el fin de semana, emprendió el viaje hacia Estados Unidos, sede de los partidos del próximo 11 y 14 de octubre, respectivamente.

Luis Díaz fue la principal figura de la Selección Colombia en las pasadas Eliminatorias. | Foto: AP

Al completar esa citación con el combinado nacional, el atacante deberá volver para estar a pleno el 18 de octubre para el clásico con Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund.