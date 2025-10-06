Suscribirse

Deportes

Vuelve y juega con Luis Díaz: Kimmich lanzó otro mensaje por lo que hace en Bayern Múnich

No es la primera, ni la segunda vez que el alemán da un concepto sobre lo que viene haciendo el atacante desde su llegada a Alemania.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

6 de octubre de 2025, 2:34 p. m.
Joshua Kimmich no escatima a la hora de elogiar a Luis Díaz en Bayern Múnich
Joshua Kimmich no escatima a la hora de elogiar a Luis Díaz en Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Luis Díaz es el jugador sensación en Alemania. Su arribo al Bayern Múnich le ha venido muy bien al jugador, así como también al club que apostó por su contratación.

Durante el más reciente fin de semana, el guajiro se lució en la victoria de los suyos ante Eintracht Frankfurt.

Con un doblete de anotaciones, el extremo colombiano salió reconocido como la gran figura de la jornada para el cuadro rojo.

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - OCTOBER 04: Luis Diaz of Bayern Munich celebrates scoring his team's first goal during the Bundesliga match between Eintracht Frankfurt and FC Bayern München at Deutsche Bank Park on October 04, 2025 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
Luis Díaz celebrando su gol en el partido de Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt. | Foto: Getty Images

Sus compañeros son los primeros que lo tienen de cerca, le ven su adaptación y le reconocen juego a juego que está siendo una de las piezas más importantes.

Joshua Kimmich ha sido uno de los referentes del cuadro alemán que más se ha referido al nivel de Lucho.

En las entrevistas postpartido del pasado sábado, el diario Bild le exaltó —una vez más— al guajiro la manera en la que entró a la dinámica del grupo.

“Se integró rápido y encajó. Cuando llegas a un nuevo país y no hablas el lenguaje, no es sencillo”, reconoció Kimmich tras un inicio de temporada brillante de Luis.

Contexto: Luis Díaz y la calificación que recibió tras su doblete y asistencia: ¿qué le faltó para llevarse un 10?

“Hemos visto muchos jugadores antes de él que no lograron la adaptación. Luis Díaz fue parte del grupo desde el primer momento", lo comparó con procesos que no fueron exitosos.

Además de lo deportivo, pareciese que en la interna del Bayern el cafetero llegó con una vibra importante para que todos se sintieran más unidos.

“Además del hecho de que es una tremenda ayuda dentro del campo de juego, realmente ha sido un agregado al camerino. Es divertido estar en cancha con él", resaltó.

No es la primera vez

Se está volviendo habitual que desde Alemania se reporten buenos comentarios sobre Díaz Marulanda.

Desde su entrenador, Vincent Kompany, hasta sus compañeros, hay elogios constantes para el de Barracas, La Guajira.

Kimmich ya lo había hecho semanas atrás luego de otro día brillante del cafetero con Bayern.

Contexto: Ausencia de Luis Díaz en el Liverpool causa zozobra: exjugador dijo por qué les hace tanta falta

Luis Díaz juega con mucha pasión al fútbol", indicó en dicho momento.

Adicional a eso, le resaltó el nivel físico con el que cuenta el número 14: “Nunca te da la sensación de que está cansado, siempre quiere la pelota y siempre juega para adelante”.

Y para concluir sus generosas palabras con Lucho, apuntó: “Es difícil que pierda la pelota, lo está haciendo muy, muy bien”.

En modo Selección, sin descuidar a Bayern

Su convocatoria a la Selección Colombia por parte de Néstor Lorenzo para estar en los dos amistosos de la doble fecha FIFA de octubre llamaron la atención.

Se pensaba que por los desplazamientos tan extensos que debía hacer, Díaz no estaría citado a los juegos con México y Canadá.

No obstante, después de lo que hizo el fin de semana, emprendió el viaje hacia Estados Unidos, sede de los partidos del próximo 11 y 14 de octubre, respectivamente.

Luis Díaz, de la selección de Colombia, controla un balón en un partido contra Bolivia, en las eliminatorias mundialistas, el juevees 4 de septeimbre de 2025 (AP Foto/Fernando Vergara)
Luis Díaz fue la principal figura de la Selección Colombia en las pasadas Eliminatorias. | Foto: AP

Al completar esa citación con el combinado nacional, el atacante deberá volver para estar a pleno el 18 de octubre para el clásico con Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund.

Será el primer clásico de su estancia en Alemania, desde que llegó en el pasado mercado de pases de mediados del 2025.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Algo no encaja: Estados Unidos crece, pero las contrataciones se desploman al nivel más bajo en 16 años

2. El nuevo giro en la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Esta es la decisión de la Fiscalía

3. Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, llamó “payaso” al exministro Luis Carlos Reyes, quien la señaló de pedirle puestos en la Dian

4. Pico y placa en Bogotá: horarios y rotación el martes 7 de octubre

5. Mundial 2026 será histórico: selecciones que nadie conoce y participarán en la Copa del Mundo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis DíazLuis Díaz hoyBayern MúnichBundesligaLuis Díaz noticiasSelección Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.