Hinchas de Liverpool cargan contra directivos por Luis Díaz: venta al Bayern detona caos

Una nueva derrota de los ingleses hizo que los aficionados lanzaran duros cuestionamientos a través de redes sociales.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

1 de octubre de 2025, 2:48 p. m.
Luis Díaz vive un gran momento en Bayern Múnich, mientras Liverpool no arranca.
Luis Díaz vive un gran momento en Bayern Múnich, mientras Liverpool no arranca. | Foto: Getty Images

Hay un descontento mayúsculo en el Liverpool por Luis Díaz. Sus aficionados, tras un arranque de temporada irregular, empezaron a criticar su venta al Bayern Múnich.

Con el guajiro, el rendimiento del equipo era constante y sabían qué les aportaba; ahora, los nuevos fichajes europeos no terminan por acoplarse, lo que les hace decir: ¡Se extraña mucho a Luis Díaz en este equipo!”.

Luis Díaz (Bayern Munich) looks on duringthe Bundesliga game between TSG Hoffenheim and FC Bayern München at PreZero Arena, Hoffenheim, Germany on September 20, 2025. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)
Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Después de la más reciente derrota por Champions League ante el Galatasaray del colombiano Dávinson Sánchez, los reproches de los aficionados ingleses se hicieron fuertes.

Al no percibir jugadores con rebeldía, que aportaran en lo ofensivo y dieran lo que aportaba Lucho en la zona medular y de ataque, es que empezó la marea de comentarios en redes sociales.

“Este fue un terrible partido del Liverpool ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué demonios vendimos a Luis Díaz?”, cuestionó un hincha.

Contexto: Arne Slot puso la cara: esto dijo sobre el reemplazo de Luis Díaz tras sufrir otra derrota

Otros se extendieron más en sus comentarios, al punto de cuestionar las decisiones que viene tomando el entrenador Arne Slot.

“La forma en que estamos jugando esta temporada me hace extrañar aún más a Luis Díaz. Venderlo al Bayern por ‘razones económicas’ fue una de las decisiones más descabelladas que ha tomado el club. Las rotaciones de Slot ya nos están matando y dejamos ir a un jugador que nos arrastró a lo largo de los partidos", apuntó uno sin contemplación.

Para algunos aficionados, el calificativo es que Lucho era una “máquina”, y en la actualidad no hay uno que se le asemeje.

“Nadie lo ha mencionado en absoluto, pero se echa mucho de menos el trabajo de Luis Díaz por la izquierda en el Liverpool: era una auténtica máquina”, sentencian en redes.

“Extraño a Luis Díaz, lo extraño en el Liverpool. Jugó muy bien con el Liverpool en la Champions League y marcó un triplete contra el Leverkusen”, recordó otro de una noche mágica.

Es tan bajo el nivel que ven en los supuestos reemplazantes de Díaz, que no aceptan verlos como titulares en Liverpool.

Contexto: Wayne Rooney no se calló sobre el reemplazo de Luis Díaz: lanzó duro mensaje a Liverpool

“Hay dos futbolistas que sencillamente no están para el equipo, uno es Gakpo y el otro es Konate. Liverpool no debió dejar ir a Luis Díaz sin tener un reemplazo serio, y se debió enfocar en un central en lugar de comprar tanto atacante. Si bien la lesión de Leoni es imprevista, también se debió buscar un central titular”, firma uno más.

Del alemán que llegó a quitarle la camiseta 7 a Lucho y promocionado como el reemplazante natural, también tuvieron reparos.

Luis Díaz es una gran pérdida… un buen porteador de balón, el Liverpool no lo tiene ahora. Wirtz necesita mejorar pronto”, sentencian.

Luis Díaz cuando vestía los colores de Liverpool y era dirigido por Arne Slot.
Bajo el mandato de Arne Slot, el colombiano Luis Díaz salió de Liverpool. | Foto: Getty Images

“No estaría en contra de reemplazar a Cody Gakpo, no elige a su hombre, no es Luis Díaz y para jugar en el sistema Slot, debes ser más directo”, escribió otro fan sobre un ‘mimado’ de Slot.

“No te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes. ¡Se extraña mucho a Luis Díaz en este equipo!”, fue uno de los múltiples mensajes que se leyó en X.

