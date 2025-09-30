Galatasaray de Dávinson Sánchez puso a sufrir a Liverpool en Champions League: duro mazazo

El Galatasaray turco del colombiano Dávinson Sánchez puso a sufrir al Liverpool de Inglaterra por la segunda jornada de la siempre apasionante Uefa Champions League (UCL).

El partido quedó por la mínima diferencia a favor del club del defensa cafetero. El único tanto del encuentro lo marcó, al minuto 16 y desde el punto penal, el centro delantero Victor Osimhen.

El conjunto inglés, en el que jugó hace poco el colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, quedó en la casilla 16 de la tabla de la Champions con 3 puntos. Galatasaray es 18 con las mismas unidades.

Más de la UCL: palabras de Xabi Alonso

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, celebró volver de Almaty con el “objetivo cumplido” al sumar 6/6 puntos posibles con el segundo triunfo en la Liga de Campeones, gracias a un ‘hat-trick’ de Kylian Mbappé, del que dijo que “puede hacer una temporada espectacular”, al mismo tiempo que destacó que Fede Valverde “está dispuesto” a jugar “donde se le necesite”.

“Veníamos con el objetivo claro de ganar el partido. Es la Champions, queríamos tener un buen inicio, ya son 6 de 6. El siguiente objetivo será la ‘Juve’, pero era importante, cuando tienes la oportunidad, marcar goles. El objetivo está cumplido, los jugadores han jugado con seriedad, haciendo las cosas bien”, analizó el tolosarra tras el triunfo por 0-5 ante el Kairat.

Mbappé fue protagonista en la contundente victoria con un triplete personal, gracias a su “efectividad” y a que “es clínico en frente de la portería”. “Tenemos que hacer muchas pruebas para que él tenga ocasiones y hoy lo ha vuelto a demostrar. El otro día, incluso en el derbi, también el primer gol que marcó fue espectacular y necesitamos sacarle y que florezca su calidad”, comentó.

“Estoy muy contento con Kylian, no solo por los goles, también por todo lo que está haciendo, la influencia positiva que está teniendo en el día a día con los compañeros, cómo se está implicando en el trabajo. Puede hacer una temporada espectacular”, agregó sobre el francés.

👔 @XabiAlonso: "Marcamos cinco goles, objetivo cumplido y buen partido".

🎙️ Rueda de prensa ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 30, 2025

En Almaty, Valverde no jugó ni un minuto, después de confesar en la previa del partido que no ha “nacido para ser lateral”, por las bajas en esa demarcación. “Fede siempre está dispuesto donde se le necesite. Es un jugador muy generoso, siempre con muy buena predisposición”, indicó el vasco.