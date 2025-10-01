Liverpool no levanta cabeza y es objeto de críticas por parte de la prensa británica. Aunque gastaron más de 500 millones de euros en el mercado de verano, lucen menos efectivos que la temporada pasada y los fichajes no terminan de cuajar en la idea de Arne Slot.

El principal señalado es Florian Wirtz, quien reemplazó a Luis Díaz por la banda izquierda e incluso heredó el dorsal que el colombiano usaba antes de irse al Bayern Múnich.

Liverpool pagó 134 millones de euros por el mediocampista alemán, que hasta ahora no ha marcado goles y tampoco dio asistencias en lo que va de temporada.

Voces célebres del fútbol inglés como Wayne Rooney y Jamie Carragher piden que Wirtz vaya al banquillo, aunque Slot se resiste a sentar a su flamante fichaje.

Florian Wirtz en el partido de Galatasaray vs. Liverpool | Foto: AP

Slot defiende a Florian Wirtz

Arne Slot salió en defensa de su dirigido y destacó el trabajo que viene haciendo para adaptarse a la nueva idea de juego después de hacer toda su carrera en la Bundesliga.

“Siempre habrá un enfoque en los nuevos fichajes cuando se invierte como lo hicimos“, apuntó el estratega neerlandés.

Slot considera que: "Florian estuvo muy involucrado en situaciones de peligro y demostró la calidad que sabemos que tiene. Conectar con el resto del equipo lleva tiempo, sobre todo cuando rotamos jugadores en diferentes partidos".

Wirtz disputó los 90 minutos en una posición mucho más centralizada de lo que venía haciendo. Slot alineó a Cody Gakpo por la banda izquierda, como solía hacerlo cuando Luis Díaz estaba, sin embargo, esa decisión tampoco le surtió efecto.

Galatasaray consiguió la ventaja de penal gracias al cobro efectivo de Victor Osimhen y luego de eso se metió en su propia área apelando a la defensa como su estrategia para quedarse con los tres puntos.

Aun teniendo jugadores de sobra en ataque, Liverpool no pudo vulnerar la zaga encabezada por Dávinson Sánchez y se fue con las manos vacías de Estambul.

Arne Slot, técnico de Liverpool | Foto: AP

El técnico pide calma

Los reds venía de perder en Premier League contra Crystal Palace y suman su segunda derrota consecutiva en la presente campaña, algo que no estaba en los planes del cuerpo técnico.

No obstante, Slot pide calma y confía en el trabajo que se está haciendo de puertas para adentro. “Decepcionado, claro. En la primera parte jugamos bastante bien y creamos una gran ocasión para adelantarnos. El Galatasaray lo puso difícil, fue astuto al provocar el penalti y bajó el ritmo tras el descanso. De nuevo, son márgenes estrechos, como la temporada pasada, pero esta vez estamos en el lado equivocado”, analizó.

“Es decepcionante porque jugamos para ganar y no lo logramos... Fue una derrota diferente contra el Palace, que me gustó mucho más. En la segunda mitad, se volvió más difícil crear porque lucharon con todas sus fuerzas, así que hay que reconocerles el mérito”, agregó.