Daniel Muñoz fue la pesadilla de Liverpool: rozó el gol con Crystal Palace y dan golpe a la tabla de Premier

A nada estuvo Daniel Muñoz de salir como la gran figura del juego de este sábado entre Crystal Palace y Liverpool.

El colombiano tuvo la chance en sus pies de anotar el gol de la victoria, pero una gran atajada de Alisson le cerró el arco.

Daniel Muñoz en el duelo de la fecha 6 contra Liverpool, por Premier League. | Foto: Liverpool FC via Getty Images

Al final el juego de la fecha 6 culminó 2-1, y para Muñoz fue otra demostración del altísimo nivel en el que está donde demuestra que no le pesa jugar ante gigantes.

Su calificación de 7.3 puntos lo hizo estar en el top 5 de los más destacados del Palace.

Además de eso, en la tabla de posiciones también sirvió para restarle por primera vez tres puntos a los reds, quienes venían con puntaje perfecto de la mano de Arne Slot.

Muñoz rozó el gol ante Liverpool

Desbordando como acostumbra a hacerlo, el colombiano saltó desde su propia área hasta la rival para aparecerle por sorpresa a la defensa roja.

Poniendo su pie izquierdo Muñoz remató con destino de arco, pero la mano derecha del golero brasileño le ahogó el grito de gol.

¡ALISSON LE GANÓ LA PULSEADA A MUÑOZ Y TODO SIGUE 1-0 PARA CRYSTAL PALACE!



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YPshkdMp6Q — SportsCenter (@SC_ESPN) September 27, 2025

El rebote de la misma jugada benefició al cafetero, quien cabeceó como marcan los cánones, pero su segunda intervención pasó escasos metros por encima.

Las cámaras mostraron a Daniel lamentarse por lo sucedido, diciendo en primera instancia una grosería y luego un “qué mano”, por la soberbia atajada de Alisson.

Aunque no logró ganar el Palace, sí dio muestras de que al Liverpool se le puede jugar de igual a igual en medio de la reconstrucción de su nómina.

Quien marcó el descuento para los reds fue el italiano, Federico Chiesa, pero en el último suspiro del juego el que dio la victoria a los locales fue Eddie Nketiah.

United se hunde a más no poder

Manchester United cosechó la tercera derrota de la temporada al perder 3-1 en su visita al Brentford, un resultado que pone máxima presión sobre su entrenador Rubem Amorim, en la cuerda floja por los malos resultados.

El portugués ha sido incapaz de sumar dos victorias consecutivas en el campeonato inglés desde que tomó las riendas del equipo en noviembre del año pasado, pese a no disputar competiciones europeas entre semana.

Ruben Amorim couldn’t watch as Bruno Fernandes’ penalty was saved by Caoimhin Kelleher 🫣 pic.twitter.com/tBfZkTn3dQ — Premier League (@premierleague) September 27, 2025

La victoria del pasado fin de semana contra el Chelsea (2-1) no tiene continuidad: el United se hunde un poco más en la clasificación, con solo 7 puntos de 18 posibles, en la 13ª plaza provisional del campeonato, a falta de completarse la jornada.

“Como cada derrota en este club, duele mucho (...) No hicimos nuestro juego. Sólo tuvimos el control (del partido) en algunos momentos. Es duro perder otra vez, pero tenemos que pensar en el próximo partido”, declaró el técnico.

En los primeros 20 minutos, el Brentford sorprendió en dos ocasiones a la zaga mancuniana con balones largos que acabaron con los goles del brasileño Igor Thiago (8 y 20).

El eslovaco Benjamin Sesko acortó diferencias con su primer gol en Premier League (26) y el capitán Bruno Fernandes tuvo la ocasión de empatar a falta de un cuarto de hora con un penal, pero el portero local Caoimhin Kelleher atajó el disparo.

Es el segundo penal esta temporada que falla el centrocampista portugués.

Ya en el tiempo añadido, Mathias Jensen sentenció con un disparo sublime (90+6), culminando otra contra.

Con este resultado, el Brentford supera en la clasificación al United, ambos empatados a 7 puntos.