Manchester United ficharía a un jugador de Liga BetPlay: dan detalles del negocio

Este miércoles, 24 de septiembre, la prensa deportiva en Colombia filtró un presunto negocio que pone a un joven jugador de Fortaleza, equipo de Liga BetPlay, como futuro fichaje del Manchester United de la Premier League.

Fue el periodista Felipe Sierra quien dio detalles del movimiento en su canal de Kick. Se trataría del futbolista Cristian Orozco, volante de Fortaleza, quien arribaría a Manchester a mediados de 2026, cuando cumpla los 18 años.

“Cristian Orozco, de Fortaleza, está a mínimos detalles de convertirse en nuevo jugador de Manchester United. La idea es que cuando el jugador cumpla 18 años, tiene 17, cumple los 18 el 13 de julio de 2026, el jugador va a llegar a Manchester United”, arrancó afirmando Sierra.

Luego, añadió: “Ya hay un preacuerdo, ya hay un acuerdo cerrado, total, para que el jugador Cristian Orozco sea nuevo jugador de Manchester United. Es volante, tiene características de un jugador habilidoso, dicen que se entrena muy bien y que marca la diferencia”.

Y sentenció: “Ha estado en todos los procesos de desarrollo de la Selección Colombia. En todos los microciclos ha estado y siempre ha pensado en seguir su desarrollo con la Selección Colombia. Firmó hace poco con Fortaleza, pero el jugador ya está vendido”.

🚨 Exclusiva: Principio de acuerdo para que Cristian Orozco (17) sea nuevo jugador del #ManUtd. El pivote de #FortalezaCEIF y capitán de Colombia Sub-17 viajará el otro año cuando cumpla la mayoría de edad 🇨🇴



👀 El vínculo lo cerraron junto al club Rojo F.C. @StakeColombia pic.twitter.com/PlSn7PpjMy — Pipe Sierra (@PSierraR) September 24, 2025

Según reporta el portal web Transfermarkt, sitio especializado en los valores del mercado en el mundo fútbol, Orozco fue fichado por Fortaleza en julio de este 2025. Se desconoce por cuánto tiempo va el vínculo entre las partes.

Sierra, además, reveló que al negocio entre Fortaleza y Manchester United se habría sumado el equipo Rojo FC.

Las próximas semanas serán claves en cuanto al tema, pero lo cierto es que las reacciones respecto al presunto fichaje no se han hecho esperar. Sería un colombiano, muy joven, que terminaría su formación en uno de los clubes más importantes del mundo.