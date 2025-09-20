Tabla de posiciones en Premier League: Manchester United renace y Liverpool atormenta a Everton

El calendario marcaba que este sábado, 20 de septiembre, sería bastante llamativo en la Premier League inglesa. Los duelos de Liverpool vs. Everton, y Manchester United contra Chelsea, se llevaron todas las miradas.

Primero se jugó el derbi de Merseyside, en Anfield. Liverpool enfrentaba a su eterno rival como líder, mientras Everton quería darle la sorpresa y escalar aún más en la tabla de posiciones.

El campeón de Inglaterra se adelantó 2-0 en menos de treinta minutos, pero perdió control y solidez en la segunda mitad, un mal hábito que sufre en este inicio de temporada y que fue aprovechado por Idrissa Gueye (58).

Los de Arne Slot venían de ganar en Champions y lograron resistir hasta el final. Sin embargo, se trata de uno de los derbis más intensos de Inglaterra.

En un duelo complicado, el entrenador había optado por dejar en el banquillo a sus dos fichajes estrella, Florian Wirtz y Alexander Isak.

El primero no se ha adaptado a la intensidad de la Premier League y el segundo está falto de ritmo.

Titular en su lugar, Hugo Ekitiké, también fichado este curso, ofreció una actuación completa en el puesto de N.9, con una destacada implicación defensiva, mucho movimiento en ataque y el segundo gol del Liverpool.

El derbi de Merseyside fue para Liverpool. | Foto: AP

Manchester United renació ante el campeón del mundo, Chelsea

El mal presente de Manchester United nunca es excusa para que sus hinchas lo abandonen en Old Trafford. Con las gradas a reventar, bajo la lluvia y en un juego accidentado, los rojos dieron el batacazo y le ganaron a Chelsea.

Bruno Fernandes abrió el marcador a los 14′ del primer tiempo, luego Casemiro amplió a los 37′ y con ese 2-0 parcial, a favor de Manchester, los equipos se fueron al descanso. El equipo local supo aprovechar que tenía 11 hombres contra 10 del Chelsea, pues Robert Sánchez vio la roja en el elenco campeón del mundo.

Pero la alegría de la ventaja de jugadores en cancha le duraría poco al Manchester, pues a los 45+5′ el autor del segundo gol, Casemiro, vio la roja.

En el segundo tiempo (80′), Trevoh Chalobah descontó para Chelsea y puso el partido de infarto, pero no les alcanzó. Ese fue el 2-1 definitivo que desató la alegría en Manchester.

Manchester United le ganó a Chelsea en casa. | Foto: AP

Tabla de posiciones

Liverpool es líder solitario de la Premier League con 15 puntos en cinco juegos, es decir, puntaje perfecto. Su perseguidor más cercano es Tottenham (10) y el top tres lo cierra Arsenal (9) que aún no juega esta fecha.

Manchester United es noveno y, de manera parcial, está a dos puntos de los puestos europeos.