Agónico gol de Van Dijk salvó a Liverpool ante Atlético de Madrid en Champions: Simeone acabó furioso

Solo bastó una fecha en la Champions League 2025-2026 para que Anfield viviera un verdadero partidazo. Fue este miércoles, 17 de septiembre, donde Liverpool recibió al Atlético de Madrid con la afición red a reventar.

El marcador en Anfield mostraba un 2-2 en las pantallas, cuando a los 90+2′ llegó el sablazo final de Liverpool. Su ídolo, Virgil van Dijk, saltó en un tiro de esquina y envió el balón al fondo de la portería. Así, decretó el 3-2 definitivo.

Los gritos de gol que bajaron desde las gradas de Anfield se volvieron rápidamente tendencia en redes sociales. No obstante, el contraste estaba en el banco técnico del Atlético de Madrid, donde Diego El Cholo Simeone celebraba que sus dirigidos habían rescatado un empate de visita, pero sus planes se vieron truncados y acabó bastante molesto.

Todo el desarrollo del partido resultó bastante emocionante, y fue Liverpool el que pegó primero. A los 4′ de partido, Andrew Robertson abrió el marcador y encaminó lo que parecía un triunfo red casi asegurado. Luego, dos minutos después, a los 6′, Salah hizo lo propio y enmarcó en las pantallas el 2-0 parcial.

Salah también se reportó con gol en Liverpool. | Foto: AP

Antes del descanso, a los 45+3′, Marcos Llorente descontó para Atlético y puso el 2-1 parcial con el que se fueron a camerinos. Crecía la expectativa por el desarrollo del segundo tiempo, tomando en cuenta que Atlético de Madrid había resucitado.

Y fue a los 81′ que Anfield quedó en un silencio abismal. Marcos Llorente volvió a encajar el balón en la red, con un golazo que le da la vuelta al mundo. De hecho, podría ser uno de los más destacados en la primera fecha.

Llorente agarró la pelota en el aire, tras un rebote, y sin dejarla caer. Dejó sin chances al portero Alisson Becker, y el delirio se apoderó del banco técnico colchonero, que veía un puntazo de oro en su visita a una plaza complicada. Pero no contaban con Virgil van Dijk.

Así las cosas, Liverpool arranca con pie derecho ante su gran objetivo de volver a brillar en el fútbol de Europa. Ya lo hicieron en Inglaterra, ahora tienen la mira puesta a levantar la orejona tras siete años.

Partidazo entre Liverpool y Atlético de Madrid en Champions. | Foto: AP

Datos generales del partido

Marcador final : Liverpool 3 - 2 Atlético de Madrid

: Liverpool 3 - 2 Atlético de Madrid Fecha : 17 de septiembre de 2025 (primera jornada de la fase de liga en Champions)

: 17 de septiembre de 2025 (primera jornada de la fase de liga en Champions) Estadio : Anfield

: Anfield Alineaciones:

Liverpool: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Alexander Isak. DT: Arne Slot.