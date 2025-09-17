Suscribirse

Deportes

Agónico gol de Van Dijk salvó a Liverpool ante Atlético de Madrid en Champions: Simeone acabó furioso

Tormento total para Atlético de Madrid, que vio muy cerca un empate de oro, pero Liverpool lo terminó venciendo.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

17 de septiembre de 2025, 9:55 p. m.
Golazo agónico de Virgil Van Dijk, con Liverpool, ante Atlético de Madrid.
Golazo agónico de Virgil Van Dijk, con Liverpool, ante Atlético de Madrid. | Foto: Izq: AP / Der: ESPN.

Solo bastó una fecha en la Champions League 2025-2026 para que Anfield viviera un verdadero partidazo. Fue este miércoles, 17 de septiembre, donde Liverpool recibió al Atlético de Madrid con la afición red a reventar.

El marcador en Anfield mostraba un 2-2 en las pantallas, cuando a los 90+2′ llegó el sablazo final de Liverpool. Su ídolo, Virgil van Dijk, saltó en un tiro de esquina y envió el balón al fondo de la portería. Así, decretó el 3-2 definitivo.

Los gritos de gol que bajaron desde las gradas de Anfield se volvieron rápidamente tendencia en redes sociales. No obstante, el contraste estaba en el banco técnico del Atlético de Madrid, donde Diego El Cholo Simeone celebraba que sus dirigidos habían rescatado un empate de visita, pero sus planes se vieron truncados y acabó bastante molesto.

Todo el desarrollo del partido resultó bastante emocionante, y fue Liverpool el que pegó primero. A los 4′ de partido, Andrew Robertson abrió el marcador y encaminó lo que parecía un triunfo red casi asegurado. Luego, dos minutos después, a los 6′, Salah hizo lo propio y enmarcó en las pantallas el 2-0 parcial.

Salah también se reportó con gol en Liverpool.
Salah también se reportó con gol en Liverpool. | Foto: AP

Antes del descanso, a los 45+3′, Marcos Llorente descontó para Atlético y puso el 2-1 parcial con el que se fueron a camerinos. Crecía la expectativa por el desarrollo del segundo tiempo, tomando en cuenta que Atlético de Madrid había resucitado.

Y fue a los 81′ que Anfield quedó en un silencio abismal. Marcos Llorente volvió a encajar el balón en la red, con un golazo que le da la vuelta al mundo. De hecho, podría ser uno de los más destacados en la primera fecha.

Llorente agarró la pelota en el aire, tras un rebote, y sin dejarla caer. Dejó sin chances al portero Alisson Becker, y el delirio se apoderó del banco técnico colchonero, que veía un puntazo de oro en su visita a una plaza complicada. Pero no contaban con Virgil van Dijk.

Así las cosas, Liverpool arranca con pie derecho ante su gran objetivo de volver a brillar en el fútbol de Europa. Ya lo hicieron en Inglaterra, ahora tienen la mira puesta a levantar la orejona tras siete años.

Partidazo entre Liverpool y Atlético de Madrid en Champions.
Partidazo entre Liverpool y Atlético de Madrid en Champions. | Foto: AP
Contexto: Tabla de posiciones de Champions League 2025/26 tras la fecha 2: empiezan los cambios fuertes

Datos generales del partido

  • Marcador final: Liverpool 3 - 2 Atlético de Madrid
  • Fecha: 17 de septiembre de 2025 (primera jornada de la fase de liga en Champions)
  • Estadio: Anfield
  • Alineaciones:

Liverpool: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Alexander Isak. DT: Arne Slot.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Javi Galán; Giuliano Simeone, Pablo Barrios Rivas, Conor Gallagher, Nicolás González; Giacomo Raspadori, Antoine Griezmann. DT: Diego El Cholo Simeone.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Yana Karpova enfrenta fuerte problema de salud; su novio preocupó con angustiante video

2. El cine se disfruta mejor en el agua: impactante pantalla flotante crea tendencia en Nueva York

3. “El descertificado es Petro, no el país”: César Gaviria lanza duras críticas contra el mandatario por “las concesiones a criminales”

4. Agónico gol de Van Dijk salvó a Liverpool ante Atlético de Madrid en Champions: Simeone acabó furioso

5. Candidata de ‘Miss Universe Colombia’ recibió fuerte comentario por parte de una de sus compañeras; esta fue su respuesta

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Atlético de MadridLiverpool F.C.Champions League

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.