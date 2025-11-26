La tabla del grupo B de la Liga Betplay tras Bucaramanga vs. Fortaleza: presión para Santa Fe y el Tolima sonríe

Se jugó la tercera fecha del grupo B de la Liga Betplay y Atlético Bucaramanga y Fortaleza, en el partido de fondo, dejaron todo servido para que Deportes Tolima sonría desde la cima. El club bumangués y el joven equipo bogotano se enfrentaron en el estadio Américo Montanini de la capital de Santander, en un marcador que es sorpresivo y que le mete presión a Santa Fe y aviva sus posibilidades.

Cuando se creía que Atlético Bucaramanga podría hacer respetar sus predios, pasó todo lo contrario y se vio sorprendido con un 2-1 en contra en condición de local. Efectivamente, Fortaleza dio el golpe y le ‘daña el caminado’ al ‘Leopardo’, que contaba con estos tres puntos para no perderle pisada al Deportes Tolima con su ventaja deportiva.

Fabián Sambueza empató el marcador con un golazo digno de Premio Puskás al minuto 61, pero no le funcionó, ya que Fortaleza anotó el segundo en la agonía del juego. Antes, Emilio Aristizábal, sobre el 33’, abrió con un 1-0 que ya presionaba al local. Al final fue un 2-1 tras el cabezazo de Sebastián Ramírez para dejar en silencio el estadio Américo Montanini.

Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza. | Foto: Oficial Bucaramanga

Un Fortaleza que se creía no iba a reaccionar, pudo sacar su casta para hacerle frente al Atlético Bucaramanga cuando más era favorito a la victoria. Un triunfo que aviva las ilusiones de Santa Fe, pero que deja al Deportes Tolima como único líder con siete puntos y el ‘punto invisible’.

La tabla del grupo B de la Liga Betplay tras la victoria de Fortaleza

De esta manera, Fortaleza suma sus tres primeros puntos y sigue soñando con una posible final, los mismos de Santa Fe, al que le pudo dar una mano y se ilusiona, siempre y cuando no pierda más puntos en el grupo. Por su parte, Bucaramanga queda con cuatro unidades y bastante golpeado por una inesperada derrota.

De esta manera, el Tolima de Lucas González se ve con gran ventaja y aumenta su favoritismo en el grupo y sueña con la final. Tiene siete puntos y se alista para la cuarta jornada, donde enfrentará a Santa Fe en el Murillo Toro. Pinchazo del ‘Leopardo’ que también le conviene al club tolimense.

¿Cómo se jugará la cuarta fecha del grupo B?

El próximo 29 de noviembre se jugará la cuarta fecha del grupo B, donde será decisiva y podría dejar al Tolima casi que clasificado a la final. Santa Fe espera dar el golpe en Ibagué tras el pinchazo en Bogotá en la tercera jornada, mientras que Bucaramanga espera recuperarse en el estadio de Techo ante Fortaleza.

Sábado, 29 de noviembre 2025 (hora colombiana)