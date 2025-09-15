Manchester United tomó decisión con Ruben Amorim, tras nuevo papelón en la Premier League

A pesar de las duras críticas que le han caído tras la goleada en el derbi de Manchester, el técnico Ruben Amorim continuará al mando de los red devils.

Así lo confirmó Fabrizio Romano, reconocido periodista deportivo, quien reveló cuál es la verdadera situación al interior del Manchester United.

“En estos momentos desde el Manchester United siguen enviando mensajes positivos sobre Ruben Amorim”, indicó en un video para su canal de YouTube. “Puedo garantizar que la presencia de Sir Jim Ratcliffe en el estadio Etihad ayer también es un mensaje muy fuerte porque quiere estar cerca del equipo, cerca del personal y cerca de toda la gente del Manchester United ahora para entender lo que realmente se necesita para resolver la situación”.

Más allá de la preocupación que existe en la dirigencia por otra posible temporada de malos resultados, la decisión es darle continuidad al proceso. “En este momento, el lunes por la mañana, no recibimos mensajes del Manchester United de que el club haya decidido cambiar, así que ese es el mensaje a partir de hoy”, agregó Fabrizio.

📹🚨🗣️| Fabrizio Romano on Ruben Amorim’s position as United manager:



“At the moment from Manchester United they keep sending positive messages about Ruben Amorim.



I can guarantee that Sir Jim Ratcliffe being at the Etihad stadium yesterday is also quite a strong message… pic.twitter.com/PlD5O8fw0Z — UtdJoshua (@UtdJoshua03) September 15, 2025

Otra derrota para el United

Manchester City goleó al United en el Etihad Stadium (3-0) y aumentó las críticas en contra del cuerpo técnico de Ruben Amorim, que no parece encontrar la forma de respaldar con resultados la inversión hecha en el mercado de fichajes.

Phil Foden y Erling Haaland (2) marcaron los goles para el conjunto ciudadano, que se reacomodó en la tabla y sueña con pelearle el título al Liverpool.

Amorim habló en rueda de prensa y aseguró que no cambiará la idea de juego pese a la delicada situación que atraviesa el Manchester United.

“Mi mensaje es que voy a darlo todo. Haré todo lo posible, pensando siempre en lo mejor para el club. Ese fue siempre el mismo mensaje. Y luego, no es mi decisión. Así que, hasta que esté aquí, daré lo mejor de mí. Tengo muchas ganas de ganar partidos, así que estoy sufriendo más que ellos”, le dijo a la hinchada de los red devils.

Ruben Amorim, técnico del Manchester United | Foto: Getty Images

La afición pide a gritos que haya un timonazo, aunque Amorim no cree que sea la solución. “No es una racha que debas tener en el Manchester United. Hay muchas cosas que no tienes ni idea de lo que han pasado durante estos meses y lo acepto, pero no voy a cambiar. Cuando quiera cambiar mi filosofía, cambiaré”, sentenció.

“Hablaremos de eso en cada partido, en cada partido que perdamos. ‘No creo en eso, en el sistema’, o lo que sea. Así que juego a mi manera y seguiré jugando a mi manera hasta que quiera cambiar”, completó el estratega portugues.