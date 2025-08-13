Se acercan las dos nuevas fechas de eliminatorias sudamericanas para la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.

Por el momento, el cuadro cafetero no tiene garantizado su tiquete a la cita orbital que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.

A pesar de ello, sí permanece en una posición de clasificación directa (sexta), lo que hace pensar que un triunfo ante Bolivia o Venezuela confirmaría su lugar.

Selección Colombia al mando de Néstor Lorenzo rumbo al Mundial 2026 | Foto: AFP

En la previa de dichas jornadas, las dudas empiezan a surgir; una de ellas es la conformación de la nueva convocatoria por parte de Néstor Lorenzo.

Buscando que sean los nombres idóneos, uno que empezó a tomar fuerza en las últimas semanas fue el de Christian Mosquera.

Este defensa central de 21 fue fichado recientemente por el Arsenal inglés. Sus padres son de origen colombo español, lo que le da la chance a este de elegir con qué selección jugar.

Ante su crecimiento en Europa, el pedido de buena parte de la nación es que sea llamado para Selección Colombia.

De este tema fue consultado en las últimas horas el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

Ante varios medios de comunicación se libró de dicha consulta así: “Eso sí pregúnteselo al profesor Lorenzo porque no tengo ni idea”.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló sobre la sede de la Selección para las Eliminatorias al Mundial femenino y el futuro de Ángelo Marsiglia.



🎥 @dsantiagomunoz #CaracolDeportes pic.twitter.com/8vFoAlYblA — Mi Selección (@MiSeleccion_) August 12, 2025

Y fue puntual a la hora de revelar su postura en los llamados del equipo nacional: “Jamás me he metido en las convocatorias”.

De cara a los enfrentamientos venidos de la Tricolor, el directivo se mostró confiado por el paso a la próxima Copa Mundo.

“Sufrir en el buen sentido de la palabra, hacer fuerza y con la convicción de que tenemos un partido clave para el Mundial 2026″, firmó.

Esperaría ser llamado por Colombia

Nada está decidido en el caso de Christian Mosquera. Aunque recientemente se incorporó al Arsenal, todavía falta conocer con qué selección nacional competirá.

Se trata de un defensor central considerado un gran prospecto para el fútbol internacional.

A sus 21 años, el nacido en Alicante, España, cuenta con raíces colombianas por parte de uno de sus padres, y aún no ha definido qué país representará.

Cristhian Mosquera, incorporación de Arsenal en 2025 | Foto: Página oficial de Arsenal

En varias categorías juveniles ha estado vinculado con las selecciones ibéricas; sus procesos más recientes han sido con la Roja, aunque esa no sería su última decisión.

En Colombia, se ha conocido que el jugador espera un llamado de Néstor Lorenzo.

Si este no se produce, probablemente opte por la otra alternativa disponible, aunque su prioridad estaría con la Tricolor.

La posibilidad de que eso ocurra fue mencionada por el periodista Sebastián Heredia en el programa Voces del deporte.

Según Heredia, no es un secreto que Mosquera “habla como un señor que tiene un restaurante en España”.

Sin embargo, aclaró que eso no determina de manera definitiva su elección sobre a qué país representar: “Quiere que lo llamen. De Colombia, no de España”.

Esa declaración causó sorpresa entre los integrantes de la mesa de trabajo de RCN.

Además, el periodista comentó, de acuerdo con la fuente que le reveló la información: “Hay un colombiano que trabaja en el Valencia.