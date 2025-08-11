Deportes
Claudio ‘Chiqui’ Tapia confesó en vivo lo que piensa de la Selección Colombia
El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino no se guardó nada.
Claudio ‘Chiqui’ Tapia habló en vivo este lunes 11 de agosto con el programa Saque Largo, de Win Sports, y en un apartado de la entrevista habló de lo que piensa de la Selección Colombia.
Sin rodeos, el máximo dirigente del fútbol profesional argentino comentó que la Tricolor se ha convertido en líder. También mencionó que junto a la selección albiceleste, Colombia es el mejor equipo en el Sur de América.
“Lo importante es que Colombia se ha convertido en un líder. Sin desmerecer a Brasil, Argentina y Colombia son las dos mejores selecciones en todos los niveles en Sudamérica porque lo han demostrado”, expresó ‘Chiqui’ Tapia.
El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), como se puede notar, tiene en una muy consideración al combinado patrio, que es dirigido por Néstor Lorenzo.
⚽🇦🇷 “Lo importante es que Colombia se ha convertido en un líder. Argentina y Colombia son las dos mejores selecciones en todos los niveles en Sudamerica porque lo han demostrado”, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. #SaqueLargoWIN pic.twitter.com/NILrMsIMuh— Win Sports (@WinSportsTV) August 12, 2025
Claudio Tapia, en otro apartado de la entrevista, hizo referencia al proyecto deportivo, en general, que se sigue llevando a cabo en Argentina. “No es solo un proyecto de la selección mayor. Logramos armar una columna vertebral”, señaló.
Luego, mencionó que en la Liga de Argentina hay 6 jugadores que se coronaron como campeones del Mundial de la Fifa 2022, que se llevó a cabo en territorio catarí.
⚽🇦🇷 “No deja de ser menos que hoy tengamos seis campeones del mundo jugando en la liga local. Creemos en los proyectos más que en los resultados”, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. #SaqueLargoWIN pic.twitter.com/KAbL8RK9p9— Win Sports (@WinSportsTV) August 12, 2025
“No deja de ser menos que hoy tengamos seis campeones del mundo jugando en la liga local. Creemos en los proyectos más que en los resultados”, afirmó el dirigente.
Claudio ‘Chiqui’ Tapia habló en Win Sports otros temas relacionados con Lionel Messi, con actualidad en Inter Miami de Estados Unidos, y con el director técnico de la selección mayor, Lionel Scaloni.
La selección de Argentina ya certificó, como bien se sabe, a la Copa del Mundo de 2026, que se va a organizar en Estados Unidos, Canadá y México. El sorteo de la fase de grupos será en diciembre del presente año.
La Selección Colombia tiene pendiente todavía, a falta de dos fechas, la clasificación a este importante torneo. Vale recordar que el equipo cafetero no estuvo en el Mundial de Qatar.
Contra Bolivia, en el mes de septiembre, la tricolor puede certificar su clasificación en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla.
Si la Selección Colombia no logra vencer a Bolivia en su casa, puede cerrar su pase al Mundial 2026 cuando se enfrente a su similar de Venezuela en condición de visitante. Aunque es poco probable, hay una posibilidad de que la tricolor no vaya al certamen orbital.