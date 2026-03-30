Mientras Argentina piensa en el título del Mundial, el presidente de la AFA es acusado formalmente de grave delito

Un juez argentino acusó formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a su presidente Claudio ‘Chiqui’ Tapia y a otros dirigentes de la entidad que rige a la selección campeona del mundo por evasión fiscal, en un fallo divulgado este lunes en Buenos Aires.

¿Y Neymar? Ancelotti da dictamen de Brasil para el Mundial 2026 y su convocatoria final

Néstor Lorenzo rompe su famosa cábala en plena Semana Santa: ¿por eso perdió Colombia?

La justicia dispuso el procesamiento de Tapia por “apropiación indebida de tributos” y “apropiación indebida de recursos de la seguridad social” y le impuso un embargo por 350 millones de pesos (unos 250 mil dólares).

La AFA como ente jurídico también fue procesada y embargada por esos delitos, y lo mismo dispuso el juez para otros cuatro dirigentes de la entidad, entre ellos la mano derecha de Tapia, Pablo Toviggino. En vísperas del Mundial 2026, el presidente de la entidad argentina parece concentrarse en estos inconvenientes con la justicia en Buenos Aires, dejando a un lado los palcos con la FIFA.

Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio 'Chiqui' Tapia. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) Foto: AFP

El fallo responde a una denuncia penal por recaudación fiscal ARCA que acusó a la AFA y sus directivos por retenciones indebidas y falta de pago de impuestos y aportes a la seguridad social por unos 19.000 millones de pesos (unos 13 millones de dólares).

Graves problemas para Tapia

Claudio Tapia y los otros cuatro imputados comparecieron el 12 de marzo ante el juez de la causa. La AFA afirmó que las deudas son inexistentes y adjudicó la causa a presiones del gobierno de Javier Milei.

Contundente mensaje de Milei contra la izquierda mundial en Davos. Foto: Captura de pantalla X @OPRArgentina

Cabe recordar que el presidente Milei impulsa la conversión de los clubes de entidades sin fines de lucro a sociedades anónimas deportivas, un modelo resistido por los clubes e incompatible con los estatutos de la AFA.

Los clubes suspendieron la novena fecha de la Liga profesional de la primera división que debía jugarse entre el 5 y el 8 de marzo en solidaridad con los denunciados.

Además de esta causa, el poderoso organismo futbolístico presidido por Tapia desde 2017 es investigado por posible lavado de dinero, un caso por el que la organización fue allanada en diciembre pasado para investigar sus negocios con una financiera privada.

Messi se despide de Argentina

Mientras la AFA enfrenta serios problemas judiciales, Lionel Messi y la Selección Argentina se despiden del país y salen por la defensa de la Copa Mundo. Ante Zambia será la despedida ante su gente en el estadio La Bombonera. Se cree que este amistoso sea la última presentación de Messi ante su público (6:15 p.m. de Colombia).

Cabe recordar que Argentina enfrentará el Grupo J en el Mundial 2026 con Austria, Jordania y Argelia.