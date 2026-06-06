Selección Argentina hace oficial dura noticia: jugador se lesionó y no estará en el Mundial

Se hizo oficial una mala noticia para la Selección Argentina, comandada por Lionel Messi, de cara a lo que será el Mundial 2026. La Albiceleste confirmó que uno de sus jugadores se tendrá que retirar de la concentración y se pierde la Copa del Mundo.

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Se trata de Leonardo Balerdi, defensa del Olympique de Marsella, quien sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha, razón por la que no podrá estar en la cita orbital.

Todo ocurrió durante la práctica de este viernes, cuando el futbolista presentó las molestias. Tras esto, en las últimas horas se le practicaron varios exámenes y se confirmó que los tiempos de espera no le dan para llegar con los de Lionel Scaloni al torneo.

La propia Selección Argentina comunicó la noticia a través de sus redes sociales.

“El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo”, dijo el equipo.

“¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!“, agregó.

Ante esto, el entrenador argentino ya baraja sus posibilidades para convocar a un nuevo jugador y suplir esta baja. El principal nombre es el de Marcos Senesi, tuvo una gran temporada en el Bournemouth y hasta sorprendió que no estuviera en la lista final de 26.

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Otros de los centrales que Scaloni puede llamar, teniendo en cuenta que solo podrá convocar a los que están en la prelista, son Lucas Martínez-Quarta (River),Germán Pezzella (River) y Luciano Di Lollo (Boca).

Afortunadamente, todavía hay tiempo para comunicar esta decisión, ya que el estratega tendrá como plazo máximo el lunes, 15 de junio, un día antes del debut en la Copa del Mundo frente a Argelia.

Leonardo Balerdi, jugador del Olympique de Marsella. Foto: Getty Images

De esta forma, Balerdi se une al grupo de futbolistas que han quedado descartados de la Copa del Mundo por cuenta de una lesión y pese a que ya estaban en la lista definitiva de 26.