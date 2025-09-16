Primer gol colombiano en Champions League quedó en video: amargó a Richard Ríos en Benfica

Se abrió el celofán. Camilo Durán, del FK Qarabağ, anotó el primer gol de los colombianos en la Champions League que recién empieza.

En el estadio del Benfica, donde Richard Ríos era local con los de Lisboa, quien celebró fue el atacante poco conocido en el territorio nacional.

Aprovechando un pase de un compañero por una de las bandas, el atacante pudo rematar a la base del poste contrario para poner el 2-2 parcial.

¡QARABAG SE LO EMPATÓ AL BENFICA! El colombiano Camilo Durán anotó el 2-2 en Portugal.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/boP6g4wLXH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Quien hiciese sus divisiones menores con Independiente Medellín, a sus 23 años ya cuenta con una vasta experiencia internacional.

Durán también ha hecho parte de clubes como Flamengo, de Brasil, así como también estuvo en Lusitania y Portimonense de Portugal.

No hace mucho tiempo saltó al conjunto de Azerbaiyán, que se hizo con él en modo de compra por algo más de 200.000 euros.

Flojo estreno de Ríos

Si bien ya había disputado cuatro partidos de esta competencia, todo estaban en el marco de las fases previas a la liguilla.

Ante Qarabağ sí se dio como tal el primer compromiso del colombiano de selección en el torneo más importante de clubes de Europa.

Camilo Durán y Richard Ríos, duelo colombiano en Champions League | Foto: Getty Images

En ese enfrentamiento ante un rival que parecía menor, el volante estuvo en campo a lo largo de 78 minutos.

Durante ese tiempo no se vio a Ríos tener el mejor partido desde su arribo a suelo lisboeta. Apenas puntuó 6.8.

En el rubro que sí estuvo alto fue en los pases completados; con el 82% de efectividad.

A sus estadísticas más importantes también se le suma que haya tocas el balón un total de 56 veces.

Remontada y batacazo en Lisboa

Para Benfica lo que parecía ser un partido tranquilo ante un rival menor, acabó siendo un suplicio total ante su gente que terminó por 2-3.

Después de ir ganando al minuto 20 por 2-0, no se veía como los de Karabaj pudieran lograr la remontada al término de los 90 minutos.

A pesar de eso, errores puntuales que hicieron los rojos de Lisboa, hicieron que el rival se fuese creciendo, al punto que les iba marcando goles para dárselo vuelta.

Antes del primer tiempo con el tanto del descuento, los visitantes ya demostraban que podían hacerle algún daño a Benfica.

Con un resultado de 2-1 todo ya parecía más parejo para el segundo tiempo, pero se pensaba que el técnico de Benfica no dejaría crecer más a su rival y ajustaría en la charla de medio tiempo.

Para nada fue como se pensaba; es más, Qarabağ siguió aferrado a una idea de juego que ya le dio méritos para pasar de largo.

Al minuto 48 volvió a sorprender el visitante, esta vez con el tanto del colombiano, Camilo Durán.

El nacido en Santa Marta dio un baldado de agua fría a los locales en Portugal, que luego no pudieron reaccionar ante un tercer ataque fulminante de sus contrincantes al 86′.