Inicia la Champions League: hora exacta de cada partido y qué canal los transmite por TV

De martes a jueves habrá acción en Europa con los 36 equipos participantes en la fase liga.

15 de septiembre de 2025, 2:11 p. m.
Kylian Mbappé y Luis Díaz, figuras que participarán este año en la Champions League
Kylian Mbappé y Luis Díaz, figuras que participarán este año en la Champions League | Foto: AP // Getty Images

Este martes, 16 de septiembre de 2025, arranca una nueva edición de la Champions League con 36 equipos participantes en la fase liga.

La jornada inaugural irá hasta el próximo jueves para un total de 18 partidos que se robarán la atención del planeta entero.

Contexto: Champions League: Todos los partidos y cruces de la liguilla en la temporada 2025/2026

Athletic Club y Arsenal se encargarán de abrir las acciones en la Champions, seguidos por el debut del Real Madrid recibiendo al Olympique de Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu.

El miércoles será el turno de Liverpool ante Atlético de Madrid, al tiempo que París Saint-Germain iniciará la defensa de su título ante el Atalanta.

Ya el jueves, Manchester City enfrentará al Napoli y Barcelona hará lo propio visitando al Newcastle en territorio inglés.

¿En qué canal transmiten la Champions League?

Como es habitual, los partidos de Champions League se podrán ver desde Colombia a través de la señal de ESPN y sus canales alternos.

Algunos partidos no se emitirán en vivo por televisión y la única manera de poderlos seguir es con una suscripción a la plataforma de Disney+.

De martes a jueves habrá partidos en dos horarios: algunos empezarán sobre las 11:45 de la mañana (hora de Colombia) y el resto a las 2:00 de la tarde.

Contexto: Los ocho rivales que enfrentará Luis Díaz en Champions League: calendario oficial del Bayern Múnich

Cabe recordar que, bajo este novedoso formato de competencia, cada equipo participante de la Champions League juega ocho partidos en total: cuatro de visitante y cuatro en condición de local.

Los ocho mejores de esta fase avanzarán directamente a la ronda de octavos de final, mientras que del puesto 9° al 24° disputarán una llave de repechaje.

Luego de eso empezarán las eliminatorias hasta conocer a los dos finalistas, que el 30 de mayo de 2026 se enfrentarán por el título en el Puskás Arena de Budapest.

MONACO, MONACO - AUGUST 27: The UEFA Champions League trophy is seen on the stage ahead of the 2025/26 European Club Football Season Kick-Off on August 27, 2025 in Monaco, Monaco. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)
Trofeo de la UEFA Champions League | Foto: UEFA via Getty Images

Aunque todo puede pasar, sobre el papel hay un puñado de favoritos al título de esta temporada.

Uno de ellos es el vigente campeón, París Saint-Germain, que sigue dominando su liga local y tiene un estilo de juego ofensivo bajo las órdenes de Luis Enrique.

En esa competencia por la ‘orejona’ tendrán que lidiar con el poderío de Liverpool, la juventud del Barcelona, la capacidad goleadora del Bayern Múnich y la histórica hegemonía del Real Madrid.

Así se jugará la fecha 1 de la Champions League

Martes, 16 de septiembre

  • (11:45 a. m.) Athletic Club vs. Arsenal - ESPN y Disney+
  • (11:45 a. m.) PSV Eindhoven vs. Unión St. Gilloise - ESPN2 y Disney+
  • (2:00 p. m.) Juventus vs. Borussia Dortmund - ESPN2 y Disney+
  • (2:00 p. m.) Real Madrid vs. Olympique de Marsella - ESPN y Disney+
  • (2:00 p. m.) Benfica vs. Qarabag - ESPN3 y Disney+
  • (2:00 p. m.) Tottenham vs. Villarreal - ESPN5 y Disney+

Miércoles, 17 de septiembre

  • (11:45 a. m.) Olympiacos vs. Pafos FC - ESPN y Disney+
  • (11:45 a. m.) Slavia Praga vs. Bodo Glimt - ESPN2 y Disney+
  • (2:00 p. m.) Ajax vs. Inter de Milán - ESPN3 y Disney+
  • (2:00 p. m.) Bayern Múnich vs. Chelsea - ESPN y Disney+
  • (2:00 p. m.) Liverpool vs. Atlético de Madrid - ESPN2 y Disney+
  • (2:00 p. m.) París Saint-Germain vs. Atalanta - ESPN5 y Disney+

Jueves, 18 de septiembre

  • (11:45 a. m.) Brujas vs. AS Monaco - ESPN2 y Disney+
  • (11:45 a. m.) Copenhague vs. Bayer Leverkusen - ESPN y Disney+
  • (2:00 p. m.) Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray - ESPN5 y Disney+
  • (2:00 p. m.) Manchester City vs. Napoli - ESPN y Disney+
  • (2:00 p. m.) Newcastle vs. Barcelona - ESPN2 y Disney+
  • (2:00 p. m.) Sporting de Lisboa vs. Kairat Almaty - ESPN3 y Disney+

Noticias relacionadas

