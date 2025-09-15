Inicia la Champions League: hora exacta de cada partido y qué canal los transmite por TV

Este martes, 16 de septiembre de 2025, arranca una nueva edición de la Champions League con 36 equipos participantes en la fase liga.

La jornada inaugural irá hasta el próximo jueves para un total de 18 partidos que se robarán la atención del planeta entero.

Athletic Club y Arsenal se encargarán de abrir las acciones en la Champions, seguidos por el debut del Real Madrid recibiendo al Olympique de Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu.

El miércoles será el turno de Liverpool ante Atlético de Madrid, al tiempo que París Saint-Germain iniciará la defensa de su título ante el Atalanta.

Ya el jueves, Manchester City enfrentará al Napoli y Barcelona hará lo propio visitando al Newcastle en territorio inglés.

¿En qué canal transmiten la Champions League?

Como es habitual, los partidos de Champions League se podrán ver desde Colombia a través de la señal de ESPN y sus canales alternos.

Algunos partidos no se emitirán en vivo por televisión y la única manera de poderlos seguir es con una suscripción a la plataforma de Disney+.

De martes a jueves habrá partidos en dos horarios: algunos empezarán sobre las 11:45 de la mañana (hora de Colombia) y el resto a las 2:00 de la tarde.

Cabe recordar que, bajo este novedoso formato de competencia, cada equipo participante de la Champions League juega ocho partidos en total: cuatro de visitante y cuatro en condición de local.

Los ocho mejores de esta fase avanzarán directamente a la ronda de octavos de final, mientras que del puesto 9° al 24° disputarán una llave de repechaje.

Luego de eso empezarán las eliminatorias hasta conocer a los dos finalistas, que el 30 de mayo de 2026 se enfrentarán por el título en el Puskás Arena de Budapest.

Trofeo de la UEFA Champions League | Foto: UEFA via Getty Images

Aunque todo puede pasar, sobre el papel hay un puñado de favoritos al título de esta temporada.

Uno de ellos es el vigente campeón, París Saint-Germain, que sigue dominando su liga local y tiene un estilo de juego ofensivo bajo las órdenes de Luis Enrique.

En esa competencia por la ‘orejona’ tendrán que lidiar con el poderío de Liverpool, la juventud del Barcelona, la capacidad goleadora del Bayern Múnich y la histórica hegemonía del Real Madrid.

Así se jugará la fecha 1 de la Champions League

Martes, 16 de septiembre

(11:45 a. m.) Athletic Club vs. Arsenal - ESPN y Disney+

y (11:45 a. m.) PSV Eindhoven vs. Unión St. Gilloise - ESPN2 y Disney+

y (2:00 p. m.) Juventus vs. Borussia Dortmund - ESPN2 y Disney+

y (2:00 p. m.) Real Madrid vs. Olympique de Marsella - ESPN y Disney+

y (2:00 p. m.) Benfica vs. Qarabag - ESPN3 y Disney+

y (2:00 p. m.) Tottenham vs. Villarreal - ESPN5 y Disney+

Miércoles, 17 de septiembre

(11:45 a. m.) Olympiacos vs. Pafos FC - ESPN y Disney+

y (11:45 a. m.) Slavia Praga vs. Bodo Glimt - ESPN2 y Disney+

y (2:00 p. m.) Ajax vs. Inter de Milán - ESPN3 y Disney+

y (2:00 p. m.) Bayern Múnich vs. Chelsea - ESPN y Disney+

y (2:00 p. m.) Liverpool vs. Atlético de Madrid - ESPN2 y Disney+

y (2:00 p. m.) París Saint-Germain vs. Atalanta - ESPN5 y Disney+

Jueves, 18 de septiembre