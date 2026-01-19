Deportes

Champions: la Inteligencia Artificial predice cuántos goles se marcarán en Bayern vs. Unión SG y si Luis Díaz anotará

Nueva semana de Champions League, que se acerca al final de la fase liga. Bayern Múnich enfrentará a un equipo de Bélgica.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

20 de enero de 2026, 2:43 a. m.
Luis Díaz recibe un abrazo de Harry Kane en el partido contra Wolfsburgo.
Luis Díaz recibe un abrazo de Harry Kane en el partido contra Wolfsburgo. Foto: FC Bayern via Getty Images

Comienza una nueva fecha de la Champions League que se va acercando a su final en la fase liga, con Arsenal como único equipo clasificado a octavos de final y Bayern Múnich haciendo de escolta y también cerca de asegurar su presencia en la siguiente ronda. Serán unos días llenos de actividad que podrían mostrar otro show de Luis Díaz en el Viejo Continente.

Se disputará la séptima fecha con un Bayern Múnich en máximo furor. Se da cita en el reinicio de la Champions League con un mar de excelente nivel en la Bundesliga, donde domina por completo y no cede ni un milímetro y también es líder, incluso estando muy cerca del título, con Luis Díaz como máxima figura en el ataque junto a Harry Kane y Michael Olise.

Por la séptima fecha en Champions, Bayern Múnich será local en el Allianz Arena ante el Unión SG de Bélgica (21 de enero - 3:00 pm de Colombia), uno de los clubes revelación de aquel país que ya es habitual verlo en las competencias UEFA. En tierras bávaras tendrá un durísimo rival, que no esconde sus deseos de también ser líder en la fase liga.

El delantero colombiano #14 del Bayern Múnich, Luis Díaz, celebra el gol del 2-1 con sus compañeros durante el partido de la Bundesliga alemana entre el FC Bayern Múnich y el VfL Wolfsburgo en Múnich, sur de Alemania, el 11 de enero de 2026. (Foto de Alexandra BEIER / AFP)
El delantero colombiano #14 del Bayern Múnich, Luis Díaz, celebra el gol del 2-1 con sus compañeros durante el partido de la Bundesliga alemana entre el FC Bayern Múnich y el VfL Wolfsburgo en Múnich, sur de Alemania, el 11 de enero de 2026. (Foto de Alexandra BEIER / AFP) Foto: AFP

Precisamente, Bayern Múnich perdió el liderato tras la derrota con el Arsenal, en un partido que no tuvo a Luis Díaz y se jugó en Londres. El 3-1 le permitió al club londinense tomar la cima en solitario. El club bávaro no le pierde la pisada y ve posibilidades de descontar en la séptima fecha, además de acercarse a los octavos de final de forma directa.

Deportes

Periodista argentino ninguneó a Juan Fernando Quintero y levantó tierrero: “Me dio vergüenza ajena”

Deportes

Imágenes | Solo quedan cuatro en la carrera por el Super Bowl, definidos los semifinalistas de la NFL: resumen de la ronda divisional

Deportes

Contundente mensaje del DT del Arsenal al Bayern de Luis Díaz y al Inter: Advertencia en modo Champions

Deportes

Inteligencia Artificial predice al campeón de la Superliga: dio contundente marcador entre Santa Fe y Junior

Deportes

Canal y hora del Bayern Múnich vs. Union St. Gilloise por Champions League en la vuelta de Luis Díaz

Deportes

Christian González, la cuota colombiana en la NFL que puede jugar el Super Bowl 2026: orígenes del jugador y cuándo vuelve a jugar

Deportes

¿Qué canal pasa Real Madrid vs. Mónaco por Champions? Así puede ver el partido en vivo

Tecnología

Los ‘chatbots’ de IA saltan al sector de la salud: estas son las apuestas de OpenAI y Google

Tecnología

Google Chrome cambiará su sistema de protección: eliminará función que protege contra estafas y sitios peligrosos

Noticias Estados Unidos

Inteligencia artificial en viñedos: una novedosa manera de mejorar los resultados en la agricultura

La IA revela cuántos goles se marcarán en Bayern vs. Unión SG

Unión SG se presenta a este duelo muy golpeado en la tabla de posiciones y es 27° con solamente seis puntos, a uno del Copenhague que tiene el último lugar para el repechaje. Le resulta fundamental recuperar puntos en un Allianz Arena que estará totalmente en su contra. Ante la pregunta a ChatGPT, la Inteligencia Artificial dio su veredicto y comentó los goles que se marcarán en este juego.

Lo primero que dice el ChatGPT es que Bayern es amplio favorito a la victoria con 88% de probabilidades de ganar el juego en el Allianz Arena y que las tendencias afirman que será un partido con muchos goles.

Munich, Germany - August 22: Luis Díaz of Bayern Muenchen and Harry Kane of Bayern Muenchen celebrates after scoring his team's sixth goal with teammates during the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Harry Kane y Luis Díaz celebrando un gol del Bayern Múnich. Foto: DeFodi Images via Getty Images

“Modelos sugieren que Bayern podría marcar 3 o más goles en el partido. Algunas predicciones consideran que Union SG podría anotar al menos 1 gol, aunque su defensa ha sido más vulnerable frente a equipos grandes en Europa”, dice la IA.

Resultados probables para Chat GPT

  • Bayern 3–1 Unión SG
  • Bayern 4–1 Unión SG
  • Bayern 3–0 Unión SG

¿Luis Díaz marcará ante Unión SG?

Para comenzar, Chat GPT hizo un recuento de los números de Luis Díaz en la Champions. “Ha jugado varios partidos con 3 anotaciones en total hasta ahora, con un promedio de 0,75 goles en la competición esta temporada, aunque con variación según minutos y rol en el equipo”.

“Probabilidad de que Díaz marque: posible pero no alta. No es improbable que contribuya con un gol o una asistencia si Bayern domina y crea muchas oportunidades, pero no es el favorito principal a marcar primero o a ser goleador del partido. Su presencia en el marcador depende mucho de la dinámica del juego y cómo Bayern utilice sus extremos ese día”, dice Chat GPT.

“Entre 18% y 25% de probabilidad de que Díaz marque al menos un gol en ese partido”, puntualiza Chat GPT.

Más de Deportes

Leonardo Uranga, el periodista que le dio con todo a Juan Fernando Quintero.

Periodista argentino ninguneó a Juan Fernando Quintero y levantó tierrero: “Me dio vergüenza ajena”

x

Imágenes | Solo quedan cuatro en la carrera por el Super Bowl, definidos los semifinalistas de la NFL: resumen de la ronda divisional

Mikel Arteta, técnico del Arsenal.

Contundente mensaje del DT del Arsenal al Bayern de Luis Díaz y al Inter: Advertencia en modo Champions

Santa Fe vs. Junior por la final de la Superliga BetPlay 2026.

Inteligencia Artificial predice al campeón de la Superliga: dio contundente marcador entre Santa Fe y Junior

Luis Díaz reaparecerá en Champions League al inicio de 2026

Canal y hora del Bayern Múnich vs. Union St. Gilloise por Champions League en la vuelta de Luis Díaz

Oregon defensive back Christian Gonzalez stands on stage after being chosen by the New England Patriots with the 17th overall pick during the first round of the NFL football draft, Thursday, April 27, 2023, in Kansas City, Mo. (AP Photo/Jeff Roberson)

Christian González, la cuota colombiana en la NFL que puede jugar el Super Bowl 2026: orígenes del jugador y cuándo vuelve a jugar

Real Madrid vs. Mónaco por Champions League: hora y canal para verlo en vivo.

¿Qué canal pasa Real Madrid vs. Mónaco por Champions? Así puede ver el partido en vivo

MUNICH, GERMANY - JANUARY 11: Luis Diaz of FC Bayern Munich and Harry Kane of FC Bayern Munich celebrating a goal during the Bundesliga match between FC Bayern München and VfL Wolfsburg at Allianz Arena on January 11, 2026 in Munich, Germany. (Photo by M. Donato/FC Bayern via Getty Images)

Champions: la Inteligencia Artificial predice cuántos goles se marcarán en Bayern vs. Unión SG y si Luis Díaz anotará

Marino Hinestroza, jugador de Nacional.

La reacción de la prensa argentina tras el golpazo de Vasco a Boca Juniors por el fichaje de Marino Hinestroza

Arjen Robben habló sobre la comparativa que han hecho desde Bayern Múnich. Luis Díaz es uno de ellos.

A Arjen Robben no le gustó la comparación con Luis Díaz y dejó recado: palabras retumban en Bayern Múnich

Noticias Destacadas