Champions: la Inteligencia Artificial predice cuántos goles se marcarán en Bayern vs. Unión SG y si Luis Díaz anotará

Comienza una nueva fecha de la Champions League que se va acercando a su final en la fase liga, con Arsenal como único equipo clasificado a octavos de final y Bayern Múnich haciendo de escolta y también cerca de asegurar su presencia en la siguiente ronda. Serán unos días llenos de actividad que podrían mostrar otro show de Luis Díaz en el Viejo Continente.

Se disputará la séptima fecha con un Bayern Múnich en máximo furor. Se da cita en el reinicio de la Champions League con un mar de excelente nivel en la Bundesliga, donde domina por completo y no cede ni un milímetro y también es líder, incluso estando muy cerca del título, con Luis Díaz como máxima figura en el ataque junto a Harry Kane y Michael Olise.

Por la séptima fecha en Champions, Bayern Múnich será local en el Allianz Arena ante el Unión SG de Bélgica (21 de enero - 3:00 pm de Colombia), uno de los clubes revelación de aquel país que ya es habitual verlo en las competencias UEFA. En tierras bávaras tendrá un durísimo rival, que no esconde sus deseos de también ser líder en la fase liga.

El delantero colombiano #14 del Bayern Múnich, Luis Díaz, celebra el gol del 2-1 con sus compañeros durante el partido de la Bundesliga alemana entre el FC Bayern Múnich y el VfL Wolfsburgo en Múnich, sur de Alemania, el 11 de enero de 2026. (Foto de Alexandra BEIER / AFP) Foto: AFP

Precisamente, Bayern Múnich perdió el liderato tras la derrota con el Arsenal, en un partido que no tuvo a Luis Díaz y se jugó en Londres. El 3-1 le permitió al club londinense tomar la cima en solitario. El club bávaro no le pierde la pisada y ve posibilidades de descontar en la séptima fecha, además de acercarse a los octavos de final de forma directa.

La IA revela cuántos goles se marcarán en Bayern vs. Unión SG

Unión SG se presenta a este duelo muy golpeado en la tabla de posiciones y es 27° con solamente seis puntos, a uno del Copenhague que tiene el último lugar para el repechaje. Le resulta fundamental recuperar puntos en un Allianz Arena que estará totalmente en su contra. Ante la pregunta a ChatGPT, la Inteligencia Artificial dio su veredicto y comentó los goles que se marcarán en este juego.

Lo primero que dice el ChatGPT es que Bayern es amplio favorito a la victoria con 88% de probabilidades de ganar el juego en el Allianz Arena y que las tendencias afirman que será un partido con muchos goles.

Harry Kane y Luis Díaz celebrando un gol del Bayern Múnich. Foto: DeFodi Images via Getty Images

“Modelos sugieren que Bayern podría marcar 3 o más goles en el partido. Algunas predicciones consideran que Union SG podría anotar al menos 1 gol, aunque su defensa ha sido más vulnerable frente a equipos grandes en Europa”, dice la IA.

Resultados probables para Chat GPT

Bayern 3–1 Unión SG

Bayern 4–1 Unión SG

Bayern 3–0 Unión SG

¿Luis Díaz marcará ante Unión SG?

Para comenzar, Chat GPT hizo un recuento de los números de Luis Díaz en la Champions. “Ha jugado varios partidos con 3 anotaciones en total hasta ahora, con un promedio de 0,75 goles en la competición esta temporada, aunque con variación según minutos y rol en el equipo”.

“Probabilidad de que Díaz marque: posible pero no alta. No es improbable que contribuya con un gol o una asistencia si Bayern domina y crea muchas oportunidades, pero no es el favorito principal a marcar primero o a ser goleador del partido. Su presencia en el marcador depende mucho de la dinámica del juego y cómo Bayern utilice sus extremos ese día”, dice Chat GPT.

“Entre 18% y 25% de probabilidad de que Díaz marque al menos un gol en ese partido”, puntualiza Chat GPT.