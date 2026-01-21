Deportes

Oficial la decisión con Luis Díaz en Champions League: nada cambia en Bayern Múnich tras pagar sanción

Vincent Kompany confía en el colombiano para el reinicio de la competencia en 2026. Su esquema titular fue revelado a horas del juego en Allianz Arena.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

21 de enero de 2026, 7:09 p. m.
Luis Díaz reaparece en la titular de Bayern Múnich tras pagar sanción impuesta por UEFA en Champions League
Luis Díaz reaparece en la titular de Bayern Múnich tras pagar sanción impuesta por UEFA en Champions League Foto: Getty Images

Borrón y cuenta nueva este año para Luis Díaz en Bayern Múnich, pues si el 2025 fue de gran rendimiento con los alemanes, se espera que este que ya transcurre sea aún mejor.

En Bundesliga ya se vio reaparecer al guajiro, pero en Champions League había la duda sobre si sería titular, luego de haber pagado las fechas de sanción impuestas por UEFA.

Luis Díaz reaparecerá en Champions League al inicio de 2026
Luis Díaz reaparecerá en Champions League al inicio de 2026 Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Vale recordar que en el partido ante PSG, Lucho se fue expulsado y la máxima entidad del balompié europeo le impuso un castigo inicial de tres fechas. Ante Arsenal, Sporting de Lisboa y Unión SG, no podría estar.

No obstante, una apelación del conjunto rojo permitió que la sanción bajase a dos partidos. En diciembre pasado llegó dicha notificación, lo que permitió al cafetero estar de nuevo a disposición para el reinicio del torneo en 2026.

Deportes

Hernán Torres reaccionó a su posible salida de Millonarios: dio la cara y mandó mensaje

Deportes

Aparte de James, este es el otro titular de la Selección Colombia que sigue sin equipo

Deportes

El delantero brasileño que está muy cerca del América de Cali: “Enviaron oferta formal”

Deportes

Filtraron el chat de Marino Hinestroza: esto dijo tras caerse su llegada a Boca Juniors

Deportes

Independiente Santa Fe tiene nuevo fichaje de quilates: se confirmó a horas de la Superliga

Deportes

Familia colombiana denunció al futbolista Lucas Hernández: lo acusan por dos graves delitos

Deportes

Audi acabó con la espera y presentó el carro que utilizará para su debut en la Fórmula 1: “Una nueva era”

Deportes

Problema en Bayern Múnich de Luis Díaz obliga a Kompany a decidir: informe tiene efecto en Champions

Deportes

Líder en Champions y en Premier League y pasa desapercibido para Lorenzo: ¿Jugará el Mundial con Colombia?

Deportes

La reacción del DT del PSG tras el doblete de Luis Suárez que lo amargó por completo en la Champions: “Es muy fácil”

Para este miércoles estaba previsto ese partido del regreso de la UCL y Vincent Kompany ha depositado la confianza en Díaz, al que puso de titular junto a Michael Olisé y Harry Kane; un tridente ya fijo en Bayern.

Desde las 3:00 p.m. se espera ver en acción a Luis Díaz, que tiene la motivación de estar desde el principio en la fecha 7 del torneo de clubes más importante del Viejo Continente.

De no haber recibido ese castigo de dos juegos que tuvo en Champions, su actividad en la competencia no se habría visto mermada. Antes de la roja vista, Díaz había sido de la partida en los cuatro juegos ante Chelsea, Pafos FC, Brujas y PSG.

Problema en Bayern Múnich de Luis Díaz obliga a Kompany a decidir: informe tiene efecto en Champions

A pesar de haberse perdido partidos con Bayern, el colombiano es uno de los goleadores para los suyos con un acumulado de tres goles. Dicha noche de contrastes en París le permitió marcar doblete antes de irse a las duchas.

Contra los belgas de Brujas también se había manifestado con una anotación. Justamente esa fue en Allianz Arena, casa del Bayern, a la que este miércoles vuelve para intentar acrecentar su cifra de anotaciones.

Harry Kane fue tajante al respecto de la acción del colombiano
El día y momento justo en que Luis Díaz fue expulsado ante PSG en Champions League. Foto: AFP

En cuanto a asistencias, durante la campaña actual no se ha hecho presente y sería otra forma en la que aporte a su equipo, el cual busca no perderle pisada a un Arsenal que está aferrado a la cima de la tabla de posiciones tras ganar 7 de 7.

En caso de vencer Bayern este miércoles a Unión SG, su clasificación quedará asegurada para la siguiente ronda (octavos de final).

Cabe recordar que en esta fase de liguilla participan 36 equipos, todos con el objetivo de clasificar. De manera directa entran a octavos los ocho primeros; del 9 al 25 van a un repechaje y clasifican ocho tras jugar entre sí en las diferentes llaves que queden establecidas.

Champions: la Inteligencia Artificial predice cuántos goles se marcarán en Bayern vs. Unión SG y si Luis Díaz anotará

Del puesto 26 en adelante, al término de la fecha 8, ya no tendrán ninguna oportunidad para pensar en seguir vivos en busca de la consagración en el certamen.

Lo que le resta a Bayern Múnich en enero:

Sábado, 24 de enero: Bayern Múnich vs. Ausburgo (Bundesliga).

Miércoles, 28 de enero: PSV vs. Bayern Múnich (Champions League).

Sábado, 31 de enero: Hamburg vs. Bayern Múnich (Bundesliga).

Más de Deportes

Luis Díaz reaparece en la titular de Bayern Múnich tras pagar sanción impuesta por UEFA en Champions League

Oficial la decisión con Luis Díaz en Champions League: nada cambia en Bayern Múnich tras pagar sanción

Hernán Torres, director técnico de Millonarios FC

Hernán Torres reaccionó a su posible salida de Millonarios: dio la cara y mandó mensaje

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - NOVEMBER 15: Gustavo Puerta #14 of Colombia celebrates after scoring the team's first goal during the International Friendly match between Colombia and New Zealand at Chase Stadium on November 15, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)

Aparte de James, este es el otro titular de la Selección Colombia que sigue sin equipo

Imagen del partido entre América de Cali e Internacional de Bogotá por la fecha 1 del primer semestre de la Liga Colombiana 2026.

El delantero brasileño que está muy cerca del América de Cali: “Enviaron oferta formal”

Marino Hinestroza reaccionó con tristeza a la caída del negocio con Boca Juniors.

Filtraron el chat de Marino Hinestroza: esto dijo tras caerse su llegada a Boca Juniors

Independiente Santa Fe busca dos fichajes más para cerrar su mercado.

Independiente Santa Fe tiene nuevo fichaje de quilates: se confirmó a horas de la Superliga

MOSCOW, RUSSIA - JULY 15: Lucas Hernandez of France celebrates with the World Cup trophy after the 2018 FIFA World Cup Russia Final between France and Croatia at Luzhniki Stadium on July 15, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

Familia colombiana denunció al futbolista Lucas Hernández: lo acusan por dos graves delitos

Audi Revolut R 26 , el auto de la marca de los cuatro aros para la Fórmula 1.

Audi acabó con la espera y presentó el carro que utilizará para su debut en la Fórmula 1: “Una nueva era”

Independiente Santa Fe vs. Junior de Barranquilla en la Superliga BetPlay 2026

Santa Fe vs. Junior: alineaciones, horario y dónde ver en vivo la gran final de la Superliga

La reacción de Marquinhos a la derrota contra Sporting de Lisboa en Champions League.

Marquinhos revela qué pasó en el camerino del PSG, tras el doblete que Luis Suárez les metió

Noticias Destacadas