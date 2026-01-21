Oficial la decisión con Luis Díaz en Champions League: nada cambia en Bayern Múnich tras pagar sanción

Borrón y cuenta nueva este año para Luis Díaz en Bayern Múnich, pues si el 2025 fue de gran rendimiento con los alemanes, se espera que este que ya transcurre sea aún mejor.

En Bundesliga ya se vio reaparecer al guajiro, pero en Champions League había la duda sobre si sería titular, luego de haber pagado las fechas de sanción impuestas por UEFA.

Luis Díaz reaparecerá en Champions League al inicio de 2026 Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Vale recordar que en el partido ante PSG, Lucho se fue expulsado y la máxima entidad del balompié europeo le impuso un castigo inicial de tres fechas. Ante Arsenal, Sporting de Lisboa y Unión SG, no podría estar.

No obstante, una apelación del conjunto rojo permitió que la sanción bajase a dos partidos. En diciembre pasado llegó dicha notificación, lo que permitió al cafetero estar de nuevo a disposición para el reinicio del torneo en 2026.

Para este miércoles estaba previsto ese partido del regreso de la UCL y Vincent Kompany ha depositado la confianza en Díaz, al que puso de titular junto a Michael Olisé y Harry Kane; un tridente ya fijo en Bayern.

Desde las 3:00 p.m. se espera ver en acción a Luis Díaz, que tiene la motivación de estar desde el principio en la fecha 7 del torneo de clubes más importante del Viejo Continente.

De no haber recibido ese castigo de dos juegos que tuvo en Champions, su actividad en la competencia no se habría visto mermada. Antes de la roja vista, Díaz había sido de la partida en los cuatro juegos ante Chelsea, Pafos FC, Brujas y PSG.

A pesar de haberse perdido partidos con Bayern, el colombiano es uno de los goleadores para los suyos con un acumulado de tres goles. Dicha noche de contrastes en París le permitió marcar doblete antes de irse a las duchas.

Contra los belgas de Brujas también se había manifestado con una anotación. Justamente esa fue en Allianz Arena, casa del Bayern, a la que este miércoles vuelve para intentar acrecentar su cifra de anotaciones.

El día y momento justo en que Luis Díaz fue expulsado ante PSG en Champions League. Foto: AFP

En cuanto a asistencias, durante la campaña actual no se ha hecho presente y sería otra forma en la que aporte a su equipo, el cual busca no perderle pisada a un Arsenal que está aferrado a la cima de la tabla de posiciones tras ganar 7 de 7.

En caso de vencer Bayern este miércoles a Unión SG, su clasificación quedará asegurada para la siguiente ronda (octavos de final).

Cabe recordar que en esta fase de liguilla participan 36 equipos, todos con el objetivo de clasificar. De manera directa entran a octavos los ocho primeros; del 9 al 25 van a un repechaje y clasifican ocho tras jugar entre sí en las diferentes llaves que queden establecidas.

Del puesto 26 en adelante, al término de la fecha 8, ya no tendrán ninguna oportunidad para pensar en seguir vivos en busca de la consagración en el certamen.

Lo que le resta a Bayern Múnich en enero:

Sábado, 24 de enero: Bayern Múnich vs. Ausburgo (Bundesliga).

Miércoles, 28 de enero: PSV vs. Bayern Múnich (Champions League).

Sábado, 31 de enero: Hamburg vs. Bayern Múnich (Bundesliga).