Deportes

Problema en Bayern Múnich de Luis Díaz obliga a Kompany a decidir: informe tiene efecto en Champions

Se trata de un informe desde el departamento médico del club. Cuatro bajas para el duelo clave de Champions.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
21 de enero de 2026, 3:05 a. m.
Vincent Kompany, obligado a tomar decisiones debido a las ausencias que tendrá Bayern Múnich en Champions.
Vincent Kompany, obligado a tomar decisiones debido a las ausencias que tendrá Bayern Múnich en Champions. Foto: Getty Images

No todo es color de rosa en Bayern Múnich, donde juega el colombiano Luis Díaz. A pesar de los buenos resultados y performance destacada en Bundesliga y Champions, las lesiones son un punto a atender por parte del técnico Vincent Kompany.

Este miércoles, 21 de enero de 2026, Bayern Múnich recibe en el Allianz Arena al Union Saint-Gilloise por la séptima fecha de la Champions League. Un informe prepartido, publicado por el propio club alemán, reveló los jugadores que estarán ausentes.

Cuatro jugadores baja para Bayern Múnich ante Union Saint-Gilloise

Entonces, Vincent Kompany tendrá que tomar decisiones. Son cuatro los jugadores que Bayern Múnich reporta como bajas para el duelo de Champions League ante Union Saint-Gilloise. Tres por lesión, uno por presencia con su selección:

  • Nicolás Jackson: “Regresará a final de semana tras conquistar la Copa África con Senegal”
  • Josip Stanišić: “Lesión en el ligamento capsular del tobillo derecho”
  • Konrad Laimer: “Rotura de fibras en el gemelo izquierdo”
  • Sacha Boey: “Enfermo”
Vincent Kompany toma nota de los ausentes en Bayern Múnich para el venidero juego de Champions.
Vincent Kompany toma nota de los ausentes en Bayern Múnich para el venidero juego de Champions. Foto: Getty Images

Luis Díaz deja de ser baja en Bayern Múnich

Pero no todo es malo para Kompany en cuanto a bajas del Bayern Múnich. Cabe recordar que Luis Díaz venía siendo baja en el club bávaro, por Champions, debido a una sanción por una acción donde, sin intención clara, acabó lesionando al lateral del PSG, Hakimi. Eso fue el 4 de noviembre de 2025.

Deportes

Líder en Champions y en Premier League y pasa desapercibido para Lorenzo: ¿Jugará el Mundial con Colombia?

Deportes

Vinícius Jr rompe el silencio por lo que viene pasando en Real Madrid: contundente ante los pitidos

Deportes

El principal candidato que suena para reemplazar a Pep Guardiola en el Manchester City

Deportes

Boca Juniors busca el plan B de Marino Hinestroza en la misma Selección Colombia: Lorenzo ya lo llamó

Deportes

Segundo portazo a James Rodríguez en 24 horas: revelan el club de la MLS que no lo quiere

Deportes

La tabla del descenso en Liga BetPlay 2026 tras la fecha 1: Alberto Gamero, en la mira

Deportes

La reacción del DT del PSG tras el doblete de Luis Suárez que lo amargó por completo en la Champions: “Es muy fácil”

Deportes

La debacle del PSG en la Champions tiene sabor colombiano: así es la tristeza de París con Luis Díaz y Suárez

Deportes

Arsenal no afloja ante la mirada del Bayern de Luis Díaz: se hizo grande en Milán y domina la Champions

Deportes

Contundente mensaje del DT del Arsenal al Bayern de Luis Díaz y al Inter: Advertencia en modo Champions

YouTube video Pdeu_wWKRNQ thumbnail

Debido a la magnitud de la lesión de Hakimi, que lo alejó de las canchas durante varias semanas, UEFA castigó a Luis Díaz con tres fechas de suspensión. Sin embargo, tras acciones del Bayern Múnich, la sanción quedó reducida a solo dos fechas.

Es por eso que Luis Díaz podrá estar este miércoles ante Union Saint-Gilloise; si no, esa sería su tercera fecha de suspensión. El colombiano no jugó en la quinta jornada ante Arsenal, ni en la sexta contra Sporting Lisboa.

“Luis Díaz vuelve a estar disponible tras cumplir su sanción por tarjeta roja. También Jamal Musiala, que el sábado en Leipzig reapareció tras una luxación de tobillo y una fractura del peroné, está a disposición del Bayern”, escribe Bayern Múnich en su web oficial.

Regresa la magia de Luis Díaz a la Champions League: fin de su sanción en Bayern Múnich.
Regresa la magia de Luis Díaz a la Champions League: fin de su sanción en Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Kompany quiere que Bayern Múnich acabe en la parte alta de la tabla en Champions

“Si terminas primero o segundo, no significa que ganes automáticamente la Champions League. Pero queremos conseguirlo, estamos muy cerca y hasta ahora nos lo hemos ganado. Quiero que sigamos ganándonoslo. Es tremendamente difícil entrar en el Top 8, porque en esta fase hay más de ocho grandes clubes”, dijo Vincent Kompany en la previa del juego ante Union Saint-Gilloise.

Más de Deportes

Camiseta de Atlético Nacional.

Oficial: jugador de Atlético Nacional seguirá su carrera en una de las mejores ligas de Europa

Vincent Kompany, obligado a tomar decisiones debido a las ausencias que tendrá Bayern Múnich en Champions.

Problema en Bayern Múnich de Luis Díaz obliga a Kompany a decidir: informe tiene efecto en Champions

Jurrien Timber y Cristhian Mosquera contra el Inter de Milán.

Líder en Champions y en Premier League y pasa desapercibido para Lorenzo: ¿Jugará el Mundial con Colombia?

Vinícius Júnior. figura del Real Madrid ante Mónaco por Champions.

Vinícius Jr rompe el silencio por lo que viene pasando en Real Madrid: contundente ante los pitidos

Pep Guardiola contra el Bodo Glimt.

El principal candidato que suena para reemplazar a Pep Guardiola en el Manchester City

Riquelme dejaría atrás a Hinestroza y buscaría a un jugador de Selección Colombia.

Boca Juniors busca el plan B de Marino Hinestroza en la misma Selección Colombia: Lorenzo ya lo llamó

A James Rodríguez se le acaban las opciones: nuevo portazo, ahora desde la MLS.

Segundo portazo a James Rodríguez en 24 horas: revelan el club de la MLS que no lo quiere

Alberto Gamero y Deportivo Cali: atentos a la tabla del descenso.

La tabla del descenso en Liga BetPlay 2026 tras la fecha 1: Alberto Gamero, en la mira

Luis Enrique, técnico del PSG. Luis Suárez, goleador del Sporting Lisboa.

La reacción del DT del PSG tras el doblete de Luis Suárez que lo amargó por completo en la Champions: “Es muy fácil”

La inspiradora historia de ‘Pol Deportes’ y su salto al éxito profesional.

¿Qué pasó con el joven que narraba fútbol desde una montaña? El impresionante giro de vida de ‘Pol Deportes’; ahora cubrirá el Mundial

Noticias Destacadas