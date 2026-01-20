Problema en Bayern Múnich de Luis Díaz obliga a Kompany a decidir: informe tiene efecto en Champions

No todo es color de rosa en Bayern Múnich, donde juega el colombiano Luis Díaz. A pesar de los buenos resultados y performance destacada en Bundesliga y Champions, las lesiones son un punto a atender por parte del técnico Vincent Kompany.

Este miércoles, 21 de enero de 2026, Bayern Múnich recibe en el Allianz Arena al Union Saint-Gilloise por la séptima fecha de la Champions League. Un informe prepartido, publicado por el propio club alemán, reveló los jugadores que estarán ausentes.

Cuatro jugadores baja para Bayern Múnich ante Union Saint-Gilloise

Entonces, Vincent Kompany tendrá que tomar decisiones. Son cuatro los jugadores que Bayern Múnich reporta como bajas para el duelo de Champions League ante Union Saint-Gilloise. Tres por lesión, uno por presencia con su selección:

Nicolás Jackson : “Regresará a final de semana tras conquistar la Copa África con Senegal”

: “Regresará a final de semana tras conquistar la Copa África con Senegal” Josip Stanišić : “Lesión en el ligamento capsular del tobillo derecho”

: “Lesión en el ligamento capsular del tobillo derecho” Konrad Laimer : “Rotura de fibras en el gemelo izquierdo”

: “Rotura de fibras en el gemelo izquierdo” Sacha Boey: “Enfermo”

Vincent Kompany toma nota de los ausentes en Bayern Múnich para el venidero juego de Champions. Foto: Getty Images

Luis Díaz deja de ser baja en Bayern Múnich

Pero no todo es malo para Kompany en cuanto a bajas del Bayern Múnich. Cabe recordar que Luis Díaz venía siendo baja en el club bávaro, por Champions, debido a una sanción por una acción donde, sin intención clara, acabó lesionando al lateral del PSG, Hakimi. Eso fue el 4 de noviembre de 2025.

Debido a la magnitud de la lesión de Hakimi, que lo alejó de las canchas durante varias semanas, UEFA castigó a Luis Díaz con tres fechas de suspensión. Sin embargo, tras acciones del Bayern Múnich, la sanción quedó reducida a solo dos fechas.

Es por eso que Luis Díaz podrá estar este miércoles ante Union Saint-Gilloise; si no, esa sería su tercera fecha de suspensión. El colombiano no jugó en la quinta jornada ante Arsenal, ni en la sexta contra Sporting Lisboa.

“Luis Díaz vuelve a estar disponible tras cumplir su sanción por tarjeta roja. También Jamal Musiala, que el sábado en Leipzig reapareció tras una luxación de tobillo y una fractura del peroné, está a disposición del Bayern”, escribe Bayern Múnich en su web oficial.

Regresa la magia de Luis Díaz a la Champions League: fin de su sanción en Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Kompany quiere que Bayern Múnich acabe en la parte alta de la tabla en Champions

“Si terminas primero o segundo, no significa que ganes automáticamente la Champions League. Pero queremos conseguirlo, estamos muy cerca y hasta ahora nos lo hemos ganado. Quiero que sigamos ganándonoslo. Es tremendamente difícil entrar en el Top 8, porque en esta fase hay más de ocho grandes clubes”, dijo Vincent Kompany en la previa del juego ante Union Saint-Gilloise.