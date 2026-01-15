Lamento en Bayern Múnich de Luis Díaz: “rotura muscular” los merma para Bundesliga y UCL

Bayern Múnich conquistó el miércoles pasado una victoria importante con Luis Díaz a bordo en la Bundesliga, luego de superar por 1-3 al Colonia, quien había iniciado ganando el juego antes del cierre del primer tiempo.

Para antes de que sonara el pitazo final de la parte inicial, Serge Gnabry igualó las acciones. Después vinieron al término del duelo dos goles más, uno de Lennart Karl a pase del colombiano.

Luis Díaz jugó los 90' con Bayern Múnich ante Colonia. Foto: AP

Fue otra muestra de la superioridad de los rojos en un torneo donde parecen indestronables de la primera casilla de la tabla de posiciones. Jugadas 17 fechas, el conjunto bávaro le saca once unidades al segundo, Dortmund.

Así pues, ya Bayern mira hacia adelante en un apretado calendario que le queda hasta el cierre del mes en curso. Por Bundesliga y Champions League tendrá compromisos, sin la presencia de uno de sus jugadores por lesión.

Según lo dio a conocer el mismo club de Múnich, una de las piezas que estuvo frente a Colonia, fue reportado como lesionado grave tras algunas pruebas médicas hechas tras el juego.

En la misiva publicada este 15 de enero, dieron cuenta del nombre del jugador afectado, así como la lesión específica que le acarreará algunas semanas.

“Bayern tendrá que prescindir temporalmente de Konrad Laimer. El jugador de 28 años sufrió una rotura muscular en la pantorrilla izquierda durante el partido de la Bundesliga a domicilio del miércoles por la noche contra el 1. FC Köln (3-1)“, puntualizan del mediocampista.

“Esto fue confirmado por un examen realizado por el departamento médico del FC Bayern”, agregaron tras la confirmación por parte de los galenos al servicio del club.

Esta novedad le cae en un momento cumbre de la campaña a los dirigidos por Kompany. Si bien el belga pueda que tenga con quien suplirlo, ya había encontrado un esquema titular que saca adelante de manera cotidiana los resultados.

Para el siguiente juego, frente a Leipzig, es fijo por dicha lesión que habrá cambios en el esquema titular. Se desconoce si dicha baja le haga cambiar algo más que uno que otro nombre y si Lucho pueda verse afectado por probar otra estructura.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Como se mencionó con anterioridad, Bayern Múnich tiene un ajustado calendario en lo que resta de enero. Primero se tendrá que encargar de Bundesliga el próximo sábado, 17 de enero y en la mitad de la siguiente semana de Champions League.

En ambos torneos parece tener calma por los buenos resultados con anterioridad. Es líder en Bundesliga y colíder de Champions League, que tiene a Arsenal en el primer lugar.

Luis Díaz marcó gol en su debut por la Bundesliga ante Leipzig. Foto: Getty Images

17 de enero: Leipzig vs. Bayern Múnich (Bundesliga) a las 12:30 p.m. con transmisión de televisión para Colombia a través de la señal la plataforma Disney+.

Miércoles, 21 de enero: Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise (Champions League).

Sábado, 24 de enero: Bayern Múnich vs. Ausburgo (Bundesliga).

Miércoles, 28 de enero: PSV vs. Bayern Múnich (Champions League).

Sábado, 31 de enero: Hamburg vs. Bayern Múnich (Bundesliga).