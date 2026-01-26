Deportes

PSV vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver a Luis Díaz en la fecha 8 de Champions League

Última jornada de la liguilla para los 36 equipos en disputa. Se definen seis cupos directos, así como los que tendrán una chance más de ir a octavos de final a través de los ‘playoffs’.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

26 de enero de 2026, 6:20 p. m.
Luis Díaz dominando el balón de la Champions League
Luis Díaz dominando el balón de la Champions League Foto: Getty Images

Bayern Múnich vuelve al ruedo de Champions League, luego de haber sufrido su primera caída de Bundesliga en lo corrido de la presente temporada durante el pasado fin de semana, a manos del Ausburgo.

En Allianz Arena, los dirigidos por Vincent Kompany no tuvieron la claridad deseada para superar al rival de turno en el torneo local. Dicha derrota es la segunda en todas las competencias, pues en UCL ya habían caído hace un par de meses con Arsenal, quien transita como único líder de la tabla de posiciones en el torneo más importante de clubes del mundo.

MUNICH, GERMANY - JANUARY 24: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen after the defeat in the Bundesliga match between FC Bayern München and FC Augsburg at Allianz Arena on January 24, 2026 in Munich, Germany. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)
Luis Díaz, extremo izquierdo del FC Bayern Múnich. Foto: FC Bayern via Getty Images

Una vez pasada la página de lo sucedido en el torneo alemán, ahora Bayern, Luis Díaz y todo el plantel se centran en acabar de gran forma la liguilla. Si bien ya la clasificación a octavos de final está garantizada, no quieren extender las derrotas ahora a la Champions.

En la fecha 8 visitan al PSV, en Eindhoven, Países Bajos. Se cree que allí estará la nómina de lujo de los germanos, con el tridente de lujo habitual compuesto por Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olisé.

Deportes

Sí llega nuevo goleador al América de Cali: acuerdo con delantero extranjero alborota a hinchas

Deportes

Final histórica para Patriots, que vuelven al Super Bowl: ¿qué equipos tienen más títulos en la historia de la NFL?

Deportes

Fichaje oficial: Santiago Arias fue presentado por su nuevo equipo y firmó hasta 2027

Deportes

La lista de candidatos para ser nuevo técnico de Millonarios: dos argentinos y un venezolano

Deportes

James Rodríguez se decidió: a un equipo le respondió y dejó saber sus exigencias para ir

Deportes

América de Cali recibe nueva orden del TAS sobre Rodrigo Holgado: el caso dio un giro radical

Deportes

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la nueva caída de Millonarios: dardo al directo culpable

Deportes

La prensa alemana no perdona a Luis Díaz: lluvia de críticas tras la derrota de Bayern Múnich

Deportes

Esto dijo Vincent Kompany tras el flojo partido de Luis Díaz y la derrota del Bayern: se desahogó

Deportes

Luis Díaz tuvo mal partido y el Bayern Múnich cayó: derrota sacude la tabla de la Bundesliga

Del rival de turno hay que decir que está en la cuerda floja del torneo europeo. Con ocho puntos sumados, no tiene asegurado que vaya a seguir con vida. Para asegurarse un lugar en los playoff, el resultado que le serviría sería ganarle a los de Múnich y esperar otra serie de resultados que lo beneficien.

Se repite la historia de Luis Díaz: Liverpool no aprende y deja ir a otra figura clave

Hora y canal para ver en vivo a Luis Díaz

PSV vs. Bayern Múnich

Liguila (fecha 8)

28 de enero

Hora: 3:00 p.m.

Canal: Espn / Disney+ Premium

Luis Díaz reaparecerá en Champions League al inicio de 2026
Luis Díaz busca ser protagonista en Champions League ante PSV. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Fecha que define los ocho clasificados directos

Será un total de 18 partidos durante la última fecha de la fase inicial de Champions League. Habitualmente, se juega la jornada en dos días, pero esta vez se hará en un solo día para garantizar la ecuanimidad deportiva y que ningún equipo corra con la ventaja de saber el resultado de los otros.

Arsenal y Bayern Múnich son los únicos dos equipos que cuentan con la plena tranquilidad de ya estar clasificados. De la casilla tres hacia abajo, existe la presión de sumar un triunfo en la fecha final para quedarse con el tiquete a la siguiente instancia.

No solo es Luis Javier Suárez: otro colombiano marcó doblete en Champions League y pone cabezón a Lorenzo

Cabe recordar que, de manera directa, del 1 al 8 van a octavos, del 9 al 24 a los playoffs y del 25 en adelante quedan eliminados de la Champions League. Dicho formato se usa desde hace un año, dejando gratas sensaciones para los organizadores.

  • Ajax vs. Olympiacos FC
  • Arsenal FC vs. FC Kairat Almaty
  • AS Monaco vs. Juventus
  • Athletic Club vs. Sporting CP
  • Atlético de Madrid vs. FK Bodo/Glimt
  • Bayer 04 Leverkusen vs. Villarreal CF
  • Borussia Dortmund vs. Inter de Milán
  • Club Brugge KV vs. Olympique de Marseille
  • Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur
  • FC Barcelona vs. FC Copenhagen
  • Liverpool FC vs. Qarabağ FK
  • Manchester City vs. Galatasaray A.Ş.
  • Pafos FC vs. SK Slavia Praha
  • Paris Saint-Germain vs. Newcastle United FC
  • PSV Eindhoven vs. FC Bayern München
  • Union Saint-Gilloise vs. Atalanta BC
  • Benfica vs. Real Madrid
  • Napoli vs. Chelsea FC

Más de Deportes

América de Cali 2026 transita líder de la Liga BetPlay.

Sí llega nuevo goleador al América de Cali: acuerdo con delantero extranjero alborota a hinchas

FILE - New England Patriots quarterback Tom Brady celebrates with the Vince Lombardi Trophy after the NFL Super Bowl XLIX football game against the Seattle Seahawks Sunday, Feb. 1, 2015, in Glendale, Ariz. The Patriots won 28-24. Tom Brady has retired after winning seven Super Bowls and setting numerous passing records in an unprecedented 22-year-career. He made the announcement, Tuesday, Feb. 1, 2022, in a long post on Instagram. (AP/Michael Conroy, File)

Final histórica para Patriots, que vuelven al Super Bowl: ¿qué equipos tienen más títulos en la historia de la NFL?

Luis Díaz dominando el balón de la Champions League

PSV vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver a Luis Díaz en la fecha 8 de Champions League

Santiago Arias, nuevo jugador del Club Atlético Independiente de Argentina.

Fichaje oficial: Santiago Arias fue presentado por su nuevo equipo y firmó hasta 2027

Mackalister Silva y Mateo García, jugadores de Millonarios FC

La lista de candidatos para ser nuevo técnico de Millonarios: dos argentinos y un venezolano

James Rodríguez apunta a tres cuestiones claves para fichar en su nuevo club

James Rodríguez se decidió: a un equipo le respondió y dejó saber sus exigencias para ir

Rodrigo Holgado tiene contrato con América hasta diciembre de 2026.

América de Cali recibe nueva orden del TAS sobre Rodrigo Holgado: el caso dio un giro radical

Carlos Antonio Vélez dio su opinión de la derrota de Millonarios ante Junior en Bogotá

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la nueva caída de Millonarios: dardo al directo culpable

GERMANY - JUNE 24: German Pilot Michael Schumacher wins Formula One Grand Prix of Europe In Nurburg, Germany On June 24, 2001-With 2nd Montoya and 3rd Coulthard. (Photo by Jurgen TAP/HOCHZWEI/Gamma-Rapho via Getty Images)

Periodista viajó a la casa de Michael Schumacher: contó cómo vive y su estado de salud actual

Roberto Martínez y James Rodríguez. Enfrentamiento del Mundial 2026 en el Colombia vs. Portugal

DT de Portugal se regó a hablar de Colombia para el Mundial 2026: lanzó veredicto de James Rodríguez

Noticias Destacadas