PSV vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver a Luis Díaz en la fecha 8 de Champions League

Bayern Múnich vuelve al ruedo de Champions League, luego de haber sufrido su primera caída de Bundesliga en lo corrido de la presente temporada durante el pasado fin de semana, a manos del Ausburgo.

En Allianz Arena, los dirigidos por Vincent Kompany no tuvieron la claridad deseada para superar al rival de turno en el torneo local. Dicha derrota es la segunda en todas las competencias, pues en UCL ya habían caído hace un par de meses con Arsenal, quien transita como único líder de la tabla de posiciones en el torneo más importante de clubes del mundo.

Luis Díaz, extremo izquierdo del FC Bayern Múnich. Foto: FC Bayern via Getty Images

Una vez pasada la página de lo sucedido en el torneo alemán, ahora Bayern, Luis Díaz y todo el plantel se centran en acabar de gran forma la liguilla. Si bien ya la clasificación a octavos de final está garantizada, no quieren extender las derrotas ahora a la Champions.

En la fecha 8 visitan al PSV, en Eindhoven, Países Bajos. Se cree que allí estará la nómina de lujo de los germanos, con el tridente de lujo habitual compuesto por Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olisé.

Del rival de turno hay que decir que está en la cuerda floja del torneo europeo. Con ocho puntos sumados, no tiene asegurado que vaya a seguir con vida. Para asegurarse un lugar en los playoff, el resultado que le serviría sería ganarle a los de Múnich y esperar otra serie de resultados que lo beneficien.

Hora y canal para ver en vivo a Luis Díaz

PSV vs. Bayern Múnich

Liguila (fecha 8)

28 de enero

Hora: 3:00 p.m.

Canal: Espn / Disney+ Premium

Luis Díaz busca ser protagonista en Champions League ante PSV. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Fecha que define los ocho clasificados directos

Será un total de 18 partidos durante la última fecha de la fase inicial de Champions League. Habitualmente, se juega la jornada en dos días, pero esta vez se hará en un solo día para garantizar la ecuanimidad deportiva y que ningún equipo corra con la ventaja de saber el resultado de los otros.

Arsenal y Bayern Múnich son los únicos dos equipos que cuentan con la plena tranquilidad de ya estar clasificados. De la casilla tres hacia abajo, existe la presión de sumar un triunfo en la fecha final para quedarse con el tiquete a la siguiente instancia.

Cabe recordar que, de manera directa, del 1 al 8 van a octavos, del 9 al 24 a los playoffs y del 25 en adelante quedan eliminados de la Champions League. Dicho formato se usa desde hace un año, dejando gratas sensaciones para los organizadores.