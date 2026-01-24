Esto dijo Vincent Kompany tras el flojo partido de Luis Díaz y la derrota del Bayern: se desahogó

Y un día el Bayern Múnich perdió su invicto por la Bundesliga. El conjunto bávaro tuvo un partido para el olvido contra FC Augsburg, único equipo de la liga alemana capaz de ganarle al líder y de visitante en el Allianz Arena.

Vincent Kompany, técnico del Bayern, admitió que hay cansancio en la plantilla y lamentó un día en el que todas las cosas salieron al revés.

Luis Díaz, por ejemplo, obtuvo una baja calificación en los medios alemanes y recibió críticas por la falta de efectividad en el arco contrario. El colombiano no resaltó como lo suele hacer, al punto que solo tuvo una opción de gol en el primer tiempo que estrelló en el cuerpo del defensor que lo marcaba.

Harry Kane y Lennart Karl tampoco brillaron ante Augsburgo, mientras que Michael Olise no tuvo la misma suerte de otros partidos para evitar la caída en casa.

Las declaraciones de Vincent Kompany

En rueda de prensa, Vincent Kompany analizó las claves de esta derrota que cae como un balde de agua fría para la hinchada del Bayern Múnich.

“Este resultado es para quienes siempre supieron que la Bundesliga no es fácil y que cada partido es arriesgado. Estuvimos estáticos en la primera parte, sin mucha creatividad“, apuntó.

Una de las fortalezas del Bayern es la intensidad en la presión y tratar de ahogar al rival, algo que no sucedió por rendimientos puntuales dentro de la cancha.

“Fue un partido en el que uno dice: bueno, jugamos 5 partidos en 13 días; quizás hoy consigamos un buen resultado sin una actuación espectacular. Estoy más decepcionado con el resultado que con la actuación. Estábamos en una buena posición y la desperdiciamos”, agregó Kompany.

Con todo y eso, Bayern Múnich estuvo por encima en el marcador gracias al gol de Hiroki Ito en el primer tiempo. El derrumbe vino tras conceder el empate, cuando Augsburgo les inclinó la cancha y desnudó las debilidades de un líder que parecía invencible.

“No pudimos mostrar la misma energía que en los partidos anteriores en la segunda parte. ¡Felicidades al Augsburgo! Es parte del fútbol. Ahora se trata de reaccionar", sentenció el estratega belga.

Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich. Foto: AP

Bayern Múnich tuvo una larga lista de bajas para este partido, dos de ellas horas antes de disputar el partido en el Allianz Arena. El ritmo de competencia podría estar pasándole factura, sumado a un virus que ronda por los pasillos del club.

“Cuando tienes 7 partidos en 20 días, cada jugador que esté de baja una semana se perderá 3 partidos. Y luego, cuando regrese, necesitará tiempo para recuperarse por completo. No es una excusa; me gustaría que todos estuvieran en forma, pero no hay lesiones a largo plazo", dijo.

Kompany se comprometió con los hinchas. “No debemos buscar excusas. Debemos luchar como siempre lo hemos hecho y obtener resultados a pesar de la situación”, finalizó.