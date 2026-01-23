Se repite la historia de Luis Díaz: Liverpool no aprende y deja ir a otra figura clave

Apenas seis meses después de haber dejado salir a Luis Díaz, la dirigencia de Liverpool está a punto de perder a otra figura clave, Andy Robertson.

El lateral escocés se quedó esperando una oferta de renovación que nunca llegó y podría cambiar de horizontes en el cierre del mercado de invierno.

Vincent Kompany admite problema que se agravó en el Bayern Múnich: “Nos pasó con Luis Díaz”

Tottenham es el equipo interesado en los servicios de Robertson, que fue parte fundamental en el esquema de Jürgen Klopp y ha ido perdiendo protagonismo por decisiones técnicas de Arne Slot.

Aunque gran parte de la hinchada pide la continuidad del defensor, en Liverpool no parece mostrar preocupación por su salida.

De hecho, Robertson habló hace unos días sobre su futuro y dejó claro que tiene dudas sobre continuar en Anfield. “Necesito ver qué desea mi familia y yo de ahora en adelante“, señaló.

Andy Robertson en el banquillo de suplentes de Liverpool. Foto: AP

Este caso ha sido prácticamente igual al de Luis Díaz, quien no llegó a un acuerdo con los dueños de Liverpool y terminó saliendo rumbo al Bayern Múnich.

Robertson incluso ha intentado meter presión con declaraciones que traen a la memoria lo que solía decir el guajiro días antes de mudarse a Alemania.

“Hemos tenido conversaciones que se mantendrán privadas. He hablado con ellos y veremos qué pasa. ¿Me gustaría quedarme? Sí, pero es una pregunta difícil. Me quedan cinco meses y necesitamos ver si puedo quedarme o si hay opciones para irme y cosas así“, declaró el escocés.

Sumado a esas diferencias en el tema contractual, Robertson está condenado al banquillo bajo las órdenes de Arne Slot y su lugar lo tiene el serbio Milos Kerkez.

Andy Robertson celebrando un gol con Luis Díaz en Liverpool. Foto: Getty Images

Primera oferta del Tottenham

Tottenham ya obtuvo una respuesta positiva por parte de Andy Robertson para proceder con la negociación, y Liverpool está escuchando las condiciones del acuerdo.

“Tottenham envió una oferta oficial por Andy Robertson mientras Liverpool y los Spurs están en conversaciones avanzadas por el lateral izquierdo”, informó el periodista Fabrizio Romano.

Las próximas horas serán claves para determinar el éxito del negocio; sin embargo, no parece que existan obstáculos suficientes que impidan el acuerdo.

Nuevo apodo para Luis Díaz en Bayern Múnich: tan solo días después de la polémica con Arjen Robben

Incluso ya hay gestiones adelantadas por Liverpool para el reemplazo de Robertson. Los Reds levantaron el teléfono hasta Roma y pidieron el regreso del griego Kostas Tsimikas para lo que resta de la temporada.

“Liverpool se pondrá en contacto con la Roma para convocar a Kostas Tsimikas si Andy Robertson se marcha a los Spurs. Entiendo que Robertson le ha dicho al Liverpool que está interesado en mudarse al Tottenham”, agregó por su parte el periodista británico Ben Jacobs.

El interés del Tottenham tiene una razón clara: Ben Davies se lesionó y necesitan un jugador de experiencia que ocupe el lugar en el lateral izquierdo.