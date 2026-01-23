Deportes

Vincent Kompany admite problema que se agravó en el Bayern Múnich: “Nos pasó con Luis Díaz”

El cuerpo técnico tendrá que buscar soluciones para los próximos partidos por Bundesliga y Champions League.

Sebastián Clavijo García

23 de enero de 2026, 12:55 p. m.
Vincent Kompany habló en rueda de prensa antes del Bayern vs. Augsburgo
Bayern Múnich vuelve al ruedo este sábado enfrentando a Augsburgo por la fecha 19 de la Bundesliga. Vincent Kompany habló en rueda de prensa y confirmó la lista de jugadores que no estarán disponibles para jugar en el Allianz Arena.

El conjunto bávaro ya tenía varias bajas en la línea defensiva y se sumó otra más por la enfermedad del central francés Dayot Upamecano.

La observación que la prensa alemana le hace a Luis Díaz tras el Bayern vs. Unión SG en UCL: “Completo repertorio”

“Upa está enfermo. Lamentablemente, está de baja“, admitió Kompany. ”A ver quién más falta. Por lo demás, nadie está fuera por motivos físicos. Pero si un virus entra en el vestuario, me preocupo. Espero que nadie falte, aunque Upa estará en cama unos días más”, agregó.

La baja de Upamecano preocupa para la Bundesliga, pero mucho más en el último partido de Champions League a disputarse el próximo miércoles.

Para ese día no tienen disponible a otro central, el coreano Kim Min-jae, que salió expulsado contra Union Saint-Gilloise y tendrá que cumplir fecha de suspensión.

Bayern's head coach Vincent Kompany looks out from the bench prior to the Champions League opening phase soccer match between Bayern Munich and Union Saint-Gilloise, in Munich, Germany, Wednesday, Jan. 21, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)
Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich. Foto: AP

Comparó con el caso de Luis Díaz

A pesar de la escasez de defensores centrales, Kompany se mantiene sereno y estudia alternativas con jugadores que habitualmente aparecen como laterales o volantes de primera línea.

“Josip Stanišić, Konrad Laimer, Sacha Boey y ahora Dayot Upamecano son baja. Sin embargo, tenemos buena competencia: Hiroki Ito está en forma, Minjae está en forma, al igual que Raphaël Guerreiro y Tom Bischof. Joschua Kimmich y Leon Goretzka también pueden jugar con nosotros en defensa”, explicó el DT.

La marca única que Luis Díaz ayudó a alcanzar al Bayern Múnich en Bundesliga: ningún otro ha podido

Para Champions aseguró que lo manejará igual que en las dos fechas de sanción cumplidas por Lucho tras su expulsión en París. “Minjae se perderá el partido de la Champions League de la próxima semana debido a su sanción, de la cual somos conscientes, al igual que nos pasó con Luis Díaz cuando fue suspendido”, dijo.

“Nunca me preocupo realmente por el once inicial porque siempre he contado con la fiabilidad del equipo”, sentenció.

Piensa en Augsburgo

Antes de pensar en el final de la Champions, Kompany prefiere enfocarse en el siguiente partido que se disputará este sábado desde las 9:30 de la mañana.

“Augsburgo seguramente habrá visto cómo han ido los últimos partidos. Hemos tenido algunas dificultades, es normal, así es la Bundesliga, los partidos no son fáciles”, aseguró.

Kompany agregó que “si nos fijamos en el partido contra el Union Saint-Gilloise, considerando el sistema y el perfil de los jugadores, me imagino que el Augsburgo aprendió mucho, tiene grandes ambiciones y cree en sus posibilidades. Jugar contra nosotros es como una final para el rival, como ganar una copa para muchos equipos, y no queremos ceder en ese aspecto”.

No hacemos distinción entre el Augsburgo y el Leipzig; queremos rendir al máximo nivel, pase lo que pase”, sentenció.

