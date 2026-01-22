La marca única que Luis Díaz ayudó a alcanzar al Bayern Múnich en Bundesliga: ningún otro ha podido

A corte del sábado, 24 de enero de 2025, Bayern Múnich completará una temporada casi perfecta en Bundesliga: 16 triunfos y dos empates en 18 partidos. El invicto los tiene como líderes únicos con 50 puntos, a 11 del segundo: Borussia Dortmund.

Ese sábado, Bayern Múnich recibirá a Augsburgo por la fecha 19 de la Bundesliga. Se trata de uno de los derbis más reconocidos en Alemania, y el elenco del Bayern espera ganar o empatar para seguir en lo más alto y sin problemas.

Pero los récords ya están, así Bayern Múnich, con Luis Díaz, llegue a caer contra Augsburgo. De hecho, el colombiano ha sido fundamental para que los bávaros alcanzaran una marca que ningún otro equipo ha podido.

Luis Díaz, fundamental en los 74 goles que ha marcado Bayern Múnich en Bundesliga

La diferencia es abismal: Bayern Múnich es el equipo que más goles ha marcado en lo que va de la Bundesliga, con un total de 71 versus 14 en contra. En total, ostenta una diferencia de gol de +57.

Para seguir explicando con números, Borussia Dortmund es el segundo equipo con mejor diferencia de gol en Bundesliga. Ha anotado 35 y recibido 17, o sea, +39. Bayern Múnich le saca 39.

Pero la web oficial del Bayern Múnich lo hace aún más grande. De los 71 goles a favor, los bávaros han anotado 42 en segundos tiempos. Ni siquiera un equipo, además del de Múnich, logra esa cifra en total.

Bayern Múnich rompe marcas en Bundesliga. Foto: Getty Images

“El equipo de Vincent Kompany ya ha marcado 42 goles en las segundas partes en la presente temporada liguera (el resto de equipos, como máximo, 19). Para ponerlo en perspectiva: ningún otro equipo de la Bundesliga ha marcado más de 38 goles en total en lo que va de urso, por lo que el Bayern ha marcado la mayoría de los goles y ha necesitado solo la mitad del tiempo para hacerlo”, reza en la web oficial del Bayern.

De esos 74 goles, ¿cuántos ha anotado Luis Díaz con Bayern Múnich?

Nueve goles. Y no solo eso, 10 asistencias, o sea, ha participado directamente en 19 de los 74 tantos que ha marcado Bayern Múnich en Bundesliga y que ya es una marca registrada.

Cabe recordar que si algo ha caracterizado al Bayern Múnich en la temporada liguera 2025-2026, es que han goleado a numerosos equipos. Harry Kane es su máquina y máximo anotador, pero está rodeado de figuras como Luis Díaz y Michael Olise.