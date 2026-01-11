Tabla de posiciones de la Bundesliga, tras otro baile de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Bayern Múnich continúa su galopada hacia el título de la Bundesliga. Este domingo goleó a Wolfsburgo (8-1) en la fecha 16 y alargó a once los puntos de diferencia sobre Borussia Dortmund.

Luis Díaz fue una de las figuras del partido: marcó su primer gol del año, le dio una asistencia a Michael Olise y escaló a la segunda posición en la tabla de goleadores.

Los otros goles del Bayern fueron obra de Kilian Fischer (autogol), Michael Olise (2), Moritz Jenz (autogol), Raphael Guerreiro, Harry Kane y Leon Goretzka.

Wolfsburgo alcanzó a llevar peligro al arco de Manuel Neuer en el primer tiempo, sin embargo, Vincent Kompany apretó las tuercas en el descanso y encontró la clave para pasar por encima de su rival.

Con esta victoria, Bayern Múnich se consolida en la primera posición de la Bundesliga y llega a 44 puntos en total. Su balance es de 14 victorias, 2 empates y 0 derrotas.

Bayern Múnich está en el trono de la Bundesliga y saca más diferencia Foto: Captura Google

Es cierto que los expertos daban como favorito al Bayern para quedarse con la victoria, sin embargo, nadie esperaba que marcara ocho tantos.

Wolfsburgo sobrevivió a los primeros quince minutos de partido, pero luego del golazo de Luis Díaz se le vino la noche bajo la fría nieve del Allianz Arena.

El conjunto bávaro marcó seis goles en el segundo tiempo, demostrando un instinto insaciable y una capacidad goleadora que mete miedo al resto de equipos en Europa.

Michael Olise abrió la fiesta al minuto 50 y luego se sumó el autogol de Moritz Jenz al 53′. Guerreiro marcó el suyo al 68 y un minuto después llegó la anotación de Harry Kane.

Olise decretó su doblete al minuto 76, antes que Leon Goretzka pusiera cuentas claras en el marcador justo antes de cumplir el tiempo reglamentario.

Luis Díaz en el partido contra Wolfsburgo por la Bundesliga. Foto: AP

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich de Luis Díaz?

A falta de 18 fechas para el final de la Bundesliga, solo una crisis podría quitarle el título al Bayern Múnich que está encontrando un rendimiento superlativo bajo las órdenes de Vincent Kompany.

Las distancias podrían seguirse extendiendo el próximo miércoles, 14 de enero, cuando enfrenten a Colonia en condición de visitante. Ese partido está programado para las 2:30 p. m. (hora de Colombia) y será transmitido en la aplicación de Disney +.

El siguiente fin de semana también habrá Bundesliga. Bayern Múnich enfrentará a uno de sus rivales directos, el RB Leipzig, que no jugó esta fecha por el aplazamiento del partido contra St. Pauli a raíz de las extremas condiciones climáticas.

La Champions League volverá recién el 21 de enero. Ese día el conjunto bávaro estará enfrentando a Union Saint-Gilloise por la clasificación directa a los octavos de final del torneo continental.