Deportes

UEFA no perdona al Bayern Múnich de Luis Díaz: severa sanción es oficial y genera pérdidas

El conjunto bávaro recupera a Lucho para el penúltimo partido de la Champions League, sin embargo, jugará sin gran parte de su hinchada.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

8 de enero de 2026, 3:43 p. m.
Luis Díaz cuenta los días para volver a jugar en la Champions League.
Luis Díaz cuenta los días para volver a jugar en la Champions League. Foto: Getty Images via AFP

Bayern Múnich no logró reducir la sanción de la UEFA y tendrá que jugar el próximo partido de Champions League con toda su tribuna sur vacía.

Aunque el castigo solo fue para los sectores 111 a 114, la dirigencia considera imposible cancelar las entradas de esas personas de manera selectiva y, para cumplir con la orden, devolverá el dinero de las entradas a casi 10.000 personas.

La reacción de Vincent Kompany tras el partidazo de Luis Díaz y sus mágicas jugadas: se emocionó

Sumado a eso, tendrá que pagar 50.000 euros (218 millones de pesos) de multa por el lanzamiento de artefactos pirotécnicos en esa tribuna del Allianz Arena.

Bayern había logrado reducir la sanción de Luis Díaz a solo dos partidos tras la tarjeta roja que vio contra el París Saint-Germain, pero esta vez no contó con la misma suerte.

Pep Guardiola busca defensor central y es colombiano: confirman interés del Manchester City

Filtran decisión en Millonarios por llegada de Falcao García que alborota el avispero

Nairo Quintana se la jugó: dijo quién es el mejor futbolista en la historia de Colombia

A Richard Ríos le caen con toda: Benfica la pasó mal y se cargan al colombiano en críticas

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: qué canal pasa el partido por la Supercopa de España

Independiente Medellín recibió respuesta sobre el fichaje de Germán Cano: esto dijo Fluminense

¿Cuál es el deporte más visto en Estados Unidos? Compite la MLS de Messi, la NBA de Jokic y la NFL de Patrick Mahomes

Reemplazo de Luis Díaz es buscado por Bayern Múnich: desenmarañan plan que se ejecutaría

La vistosa asistencia de Luis Díaz que hizo aplaudir a Gnabry: en Bayern Múnich es sensación

Comunicado oficial del Bayern Múnich

En un comunicado oficial publicado a través de su página web, el conjunto bávaro explica las razones de esta sanción y cómo procederán para cumplir el castigo impuesto por la UEFA en diciembre del año pasado.

“La sanción, inicialmente suspendida tras el incidente ocurrido en el partido contra el Sporting de Lisboa el 9 de diciembre de 2025, entrará en vigor en el próximo partido como local contra el Royale Union Saint-Gilloise el 21 de enero”, expuso el Bayern Múnich.

El uso de pirotecnia está completamente prohibido en partidos de Champions League y genera fuertes sanciones por parte de la UEFA.

Se sacó a seis: la magistral jugada de Luis Díaz en su primer partido del año con el Bayern Múnich

“Dado que los partidos del FC Bayern en casa en la tribuna sur no se disputan por bloques, y las 9.336 entradas de los bloques 109 a 117 son válidas, es técnicamente imposible que el club cancele selectivamente solo las 4.800 entradas de los bloques 111 a 114. Por lo tanto, como primera medida, se cancelarán todas las entradas de la tribuna sur y el club reembolsará el precio a sus respectivos compradores”, apunta el comunicado.

Bayern anunció que “todas las entradas de la tribuna sur perderán su validez y no permitirán el acceso al Allianz Arena para el partido contra Union Saint-Gilloise. La cancelación de entradas se realizará el viernes. Si los asientos de los bloques 109 a 110 y 115 a 117 vuelven a estar a la venta más adelante, el FC Bayern proporcionará información oportuna y específica sobre los procedimientos y los detalles organizativos".

Luis Díaz durante el partido contra el Friburgo.
Luis Díaz durante el partido contra el Friburgo. Foto: Getty Images

¿Cuándo juega el Bayern Múnich por Champions League?

El partido de Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise por la fecha 7 de la Champions League está programado para el próximo 21 de enero a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia).

Ese partido es especial para Luis Díaz, pues puede significar la clasificación directa a los octavos de final.

Bayern solo necesita sumar de a tres para meterse en la siguiente ronda y unirse al Arsenal en la lista de clasificados. El conjunto bávaro marcha en la segunda posición de la tabla con 15 puntos, producto de 5 victorias y 1 derrota.

