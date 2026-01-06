Ni las vacaciones pueden opacar la mejor versión de Luis Díaz. El colombiano disputó su primer partido del año con el Bayern Múnich y brilló sobre la cancha del Red Bull Arena en Salzburgo (Austria).

Aunque no fue titular, por decisión técnica de Vincent Kompany, Lucho ingresó después del entretiempo y le dio otra intensidad al ataque del conjunto bávaro.

En ese momento, Bayern Múnich ya ganaba 1-0 gracias al gol del japonés Hiroki Itō.

Estruendo en el Bayern Múnich: compañero de Luis Díaz anunció que quiere irse al Real Madrid

Sin embargo, los goles se multiplicaron con el ingreso de Luis Díaz y Lennart Karl. El partido terminó 5-0 a favor de los alemanes y el guajiro aportó con dos asistencias.

Los aficionados del Bayern, presentes en Salzburgo, aplaudieron el desempeño de Lucho, incluso en las jugadas que no terminaron en gol.

Sobre los 65 minutos de partido, el de Barrancas recibió la pelota por la izquierda y eludió a seis jugadores rivales como si nada. Justo cuando se disponía a rematar al arco, una pierna salvadora llegó para evitar que esa espectacular cabalgata terminara con broche de oro.

Luis Díaz está loco



Se sacó a seis en una misma jugada contra Salzburg 🇨🇴👏 pic.twitter.com/0w6uOdFjQZ — Sebastián C (@SebasCG97) January 6, 2026

Las dos asistencias de Luis Díaz

A Luis Díaz solo le faltó marcar para redondear un regreso soñado al Bayern Múnich. Sus asistencias llegaron sobre el final del partido para sentenciar el cuarto y quinto gol de la noche, respectivamente.

Al minuto 87, incursionó en el área, eludió al portero y lanzó un centro bombeado para que Lennart Karl definiera de cabeza en el segundo palo.

El complicado calendario que le espera a Luis Díaz en enero: Así será la maratón con el Bayern Múnich

Ya en el tiempo de reposición, Lucho recibió la pelota en el borde del área y antes de rematar prefirió lanzar una vaselina sobre el defensa rival para habilitar a su compañero Tom Bischof.

Así se completó la ‘manita’ de goles en Salzburgo y un marcador perfecto que confirma a Luis Díaz como una pieza fundamental para todos los objetivos trazados por la dirigencia.

¿Cuándo juega Bayern Múnich vs. Wolfsburg?

Ahora llegó el momento de retomar la competencia oficial y encaminar un nuevo título de Bundesliga. El próximo partido del Bayern Múnich será este domingo enfrentando a Wolfsburg por la fecha 16 del campeonato local.

Dicho compromiso está programado para iniciar a las 11:30 (hora de Colombia) y será transmitido por ESPN.

Se espera que Luis Díaz retome la titularidad y complete el tridente de gala junto al delantero inglés Harry Kane y el extremo francés Michael Olise.

Bayern Múnich marcha en la primera casilla de la Bundesliga con 41 puntos, nueve por encima de su más inmediato perseguidor, que es el Borussia Dortmund.

La siguiente semana, enfrentarán al Colonia y completarán el tridente de partidos consecutivos contra RB Leipzig, antes de verse las caras contra Union Saint-Gilloise en la penúltima fecha de la Champions League.