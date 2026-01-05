Estruendo en el Bayern Múnich: compañero de Luis Díaz anunció que quiere irse al Real Madrid

Bayern Múnich enciende motores para su primer partido oficial en el 2026. Aunque este martes jugarán contra Salzburg en partido amistoso, el regreso a competencias por la Bundesliga será el próximo domingo contra Wolfsburg en el Allianz Arena.

Dicho compromiso se jugará en un ambiente tenso por las declaraciones de Lennart Karl, canterano del Bayern, que este fin de semana recibió una ola de críticas al decir que su sueño es jugar en el Real Madrid.

Al juvenil de 17 años le llenaron las redes sociales con mensajes de rechazo e incluso hay un sector de la hinchada que pide la rescisión de su contrato que vence en 2028.

Karl viene siendo titular en el esquema ofensivo de Vincent Kompany y es considerado como una de las ‘joyas’ del fútbol alemán en la actualidad.

Desafortunadamente, su gran rendimiento sobre el campo de juego se vio opacado por una frase que dijo durante la visita a un club de fans del Bayern Múnich en Burgsinn.

Lennart Karl abraza a Luis Díaz en el final del partido de Stuttgart vs. Bayern Múnich. Foto: FC Bayern via Getty Images

¿Qué dijo Lennart Karl sobre el Real Madrid?

Karl tomó el micrófono y respondió a una pregunta del público sobre el equipo de sus sueños. “Espero que quede entre nosotros. El Bayern es un club muy grande. Es un sueño jugar allí, pero algún día quiero ir al Real Madrid”, señaló.

“Ese es mi club soñado, pero esto queda entre nosotros”, insistió.

Uno de los hinchas presentes en el evento grabó el momento en que Lennart Karl le declaró su amor al Real Madrid y lo subió a redes sociales sin saber el estruendo que iba a causar.

Tal fue el revuelo de sus palabras que se vio obligado a desactivar los comentarios en Instagram, donde muchos hinchas del Bayern llegaron a manifestarle su molestia.

Karl no ha hecho ningún pronunciamiento oficial al respecto de sus declaraciones y su última aparición en redes fue para compartir la foto del primer entrenamiento tras el parón por Navidad. En ella aparece pisando el balón y en el fondo sale la silueta de Luis Díaz con la chaqueta hasta arriba para combatir las bajas temperaturas.

Ola de críticas

“Sal de mi club, por favor”, dice un comentario que tiene más de 5000 likes. “Querido Karl, nosotros no somos el Borussia Dortmund. El Bayern Munich es más grande para nosotros que el Real Madrid", escribió otro usuario.

Al jugador le cuestionan que haya dicho esto en su primer año como profesional y con el cariño de la afición que lo ovaciona cada vez que salta a la cancha.

“Acabas de perder a la mayoría de los fans. Y no solo algunos compañeros de equipo también. Elige tus palabras cuidadosamente la próxima vez y sé agradecido”, le comentó otro de los hinchas en Instagram.

Se espera que Karl haga parte de la lista de convocados para el amistoso de este martes y el partido del domingo contra Wolfsburg, donde seguramente recibirá abucheos en el Allianz Arena.