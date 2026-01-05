Deportes

Estruendo en el Bayern Múnich: compañero de Luis Díaz anunció que quiere irse al Real Madrid

Sus declaraciones han dado de qué hablar en Europa y causaron molestia en la hinchada del conjunto bávaro.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

5 de enero de 2026, 12:55 p. m.
Lennart Karl dio el salto al primer equipo y no ha soltado la titularidad
Lennart Karl dio el salto al primer equipo y no ha soltado la titularidad Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Bayern Múnich enciende motores para su primer partido oficial en el 2026. Aunque este martes jugarán contra Salzburg en partido amistoso, el regreso a competencias por la Bundesliga será el próximo domingo contra Wolfsburg en el Allianz Arena.

Dicho compromiso se jugará en un ambiente tenso por las declaraciones de Lennart Karl, canterano del Bayern, que este fin de semana recibió una ola de críticas al decir que su sueño es jugar en el Real Madrid.

Al juvenil de 17 años le llenaron las redes sociales con mensajes de rechazo e incluso hay un sector de la hinchada que pide la rescisión de su contrato que vence en 2028.

Karl viene siendo titular en el esquema ofensivo de Vincent Kompany y es considerado como una de las ‘joyas’ del fútbol alemán en la actualidad.

Manchester United tomó fulminante decisión con Ruben Amorim: anuncio sacude la Premier League

El complicado calendario que le espera a Luis Díaz en enero: Así será la maratón con el Bayern Múnich

La llamativa pinta de un jugador de la Selección Colombia en su llegada al estadio en Europa

Al último minuto, Enzo Fernández salvó al Chelsea y Reed apagó al Liverpool: Así quedó la tabla de la Premier League

Marruecos no se deja sorprender de Tanzania y se acerca al título: Camerún tampoco cede en la Copa África

Revelan el mega salario que tendría Rodrigo Contreras en Millonarios

Impactante comunicado del América de Cali que anuncia el regreso de un ídolo: “Tiene lista su armadura”

Espectacular bienvenida del Bayern a sus jugadores tras las vacaciones: Así sonó la champeta de Luis Díaz

La publicación del Bayern Múnich con el nuevo socio de Luis Díaz para 2026 que sorprende: “Es el primer jugador”

Luis Díaz y Harry Kane, atentos al delantero top mundial que se ofreció al Bayern Múnich: vale 75 millones de euros

Desafortunadamente, su gran rendimiento sobre el campo de juego se vio opacado por una frase que dijo durante la visita a un club de fans del Bayern Múnich en Burgsinn.

STUTTGART, GERMANY - AUGUST 16: Lennart Karl and Luis Diaz of Bayern Munich celebrate following the team's victory in the Franz-Beckenbauer-Supercup 2025 match between VfB Stuttgart and FC Bayern München at MHPArena on August 16, 2025 in Stuttgart, Germany. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)
Lennart Karl abraza a Luis Díaz en el final del partido de Stuttgart vs. Bayern Múnich. Foto: FC Bayern via Getty Images

¿Qué dijo Lennart Karl sobre el Real Madrid?

Karl tomó el micrófono y respondió a una pregunta del público sobre el equipo de sus sueños. “Espero que quede entre nosotros. El Bayern es un club muy grande. Es un sueño jugar allí, pero algún día quiero ir al Real Madrid”, señaló.

“Ese es mi club soñado, pero esto queda entre nosotros”, insistió.

Uno de los hinchas presentes en el evento grabó el momento en que Lennart Karl le declaró su amor al Real Madrid y lo subió a redes sociales sin saber el estruendo que iba a causar.

El complicado calendario que le espera a Luis Díaz en enero: Así será la maratón con el Bayern Múnich

Tal fue el revuelo de sus palabras que se vio obligado a desactivar los comentarios en Instagram, donde muchos hinchas del Bayern llegaron a manifestarle su molestia.

Karl no ha hecho ningún pronunciamiento oficial al respecto de sus declaraciones y su última aparición en redes fue para compartir la foto del primer entrenamiento tras el parón por Navidad. En ella aparece pisando el balón y en el fondo sale la silueta de Luis Díaz con la chaqueta hasta arriba para combatir las bajas temperaturas.

Ola de críticas

“Sal de mi club, por favor”, dice un comentario que tiene más de 5000 likes. “Querido Karl, nosotros no somos el Borussia Dortmund. El Bayern Munich es más grande para nosotros que el Real Madrid", escribió otro usuario.

Al jugador le cuestionan que haya dicho esto en su primer año como profesional y con el cariño de la afición que lo ovaciona cada vez que salta a la cancha.

“Acabas de perder a la mayoría de los fans. Y no solo algunos compañeros de equipo también. Elige tus palabras cuidadosamente la próxima vez y sé agradecido”, le comentó otro de los hinchas en Instagram.

Se espera que Karl haga parte de la lista de convocados para el amistoso de este martes y el partido del domingo contra Wolfsburg, donde seguramente recibirá abucheos en el Allianz Arena.

