La joya alemana del Bayern Múnich de Luis Díaz que Real Madrid se dio el lujo de rechazar: “No llegó a buen puerto”

Bayern Múnich, además de Luis Díaz, disfruta de una joya que pretende ser revelación en 2026. Real Madrid lo ignoró por completo y hay síntomas de arrepentimiento en el entorno de Florentino Pérez.

William Horacio Perilla Gamboa

20 de diciembre de 2025, 12:05 a. m.
Luis Díaz celebra con Lennart Karl.
Luis Díaz celebra con Lennart Karl. Foto: Getty Images / Escudo oficial de Real Madrid.

Bayern Múnich muestra en estas últimas fechas a la nueva joya del fútbol alemán, que hace bulla en la Bundesliga y se perfila para ser la revelación en el 2026. El técnico Vincent Kompany ha encontrado soluciones en la estrella de 17 años de edad, que se está acomodando como el suplente de Luis Díaz en el once titular. Mientras Lucho duró sancionado, Lennart Karl se encargó de reemplazarlo y su nivel fue bastante alentador.

Con 17 años, Lennart Karl es el jugador más joven de la historia en marcar en tres partidos consecutivos de la Champions League (Brujas, Arsenal y Sporting Lisboa), superando el récord de un tal Kylian Mbappé, quien lo logró con 18 días y 113 partidos cuando estaba en el AS Mónaco con Radamel Falcao.

Su balance en Champions League es de admirar: cuatro partidos jugados, tres goles y dos premios al mejor jugador. Lennart Karl empieza a ser cosa seria en Bayern y le compite de frente a Luis Díaz y Michael Olise por el puesto por las bandas. En buen momento se da su arranque, ante el rechazo que le Real Madrid le hizo años atrás.

Lennart Karl, llamado a brillar en el futuro como la estrella de Bayern Múnich y la Selección de Alemania.
Lennart Karl, llamado a brillar en el futuro como la estrella de Bayern Múnich y la Selección de Alemania. Foto: NurPhoto via Getty Images

La historia la filtró el medio alemán Und nun zum Sport, teniendo en cuenta las fotos que salieron a la luz donde se ve a Lennart Karl con la camiseta del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu cuando apenas tenía 10 años de edad. El volante tuvo una especie de captación por parte del club español y su entorno viajó a España para sentar mucho mejor la consideración.

La joya del Bayern de Luis Díaz que el Real Madrid ignoró

Algunas novedades se presentaron y en el 2017 esa propuesta se fue al piso. Hizo pruebas, capacitaciones, exámenes físicos, pero una serie de desacuerdos frenaron la operación y los caminos de Lennart Karl y Real Madrid se separaron. Ocho años después, las vueltas de la vida tienen a la ‘Casa Blanca’ con otras figuras multimillonarias y al joven alemán triunfando en el Bayern Múnich.

“Allí volvió a triunfar y fue invitado a Madrid y se le permitió jugar en el venerable Bernabéu. El acuerdo con el Real Madrid no llegó a buen puerto. Su padre me contó que estaba muy contento con lo que pasó, ya que sentía que no se trataba realmente de su hijo, sino de negociar contratos con grandes consultoras”, confirmó Und nun zum Sport, yendo por el lado que todo se acabó por los temas de representación y empresarios que querían tomar su ficha.

Al final, el buen fútbol colocó a Karl bajo las órdenes de Kompany en el primer equipo y la situación es que no es un destello pasajero, sino una promesa de Alemania que hace carrera para estar en el Mundial 2026. Ya suma un total de 6 goles y 2 asistencias en 20 partidos.

En síntesis

  • Lennart Karl no llegó a Real Madrid por presión de consultoras y su padre, más su entorno, desistieron de la negociación.
  • Ocho años después, Karl triunfa en Bayern Múnich con 6 goles y dos asistencias y le pelea el puesto a Luis Díaz en la titular.
  • Lennart hace carrera para meterse en el Mundial 2026 con Alemania y tal vez volver a llamar la atención del Real Madrid cuando sea una figura consolidada en el Bayern.

