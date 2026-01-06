Aunque Luis Díaz sea el mejor jugador colombiano en la actualidad, no todo lo relacionado con él son noticias positivas. Tras finalizar el año anterior, se pudo conocer, por medio de portales especializados, que el guajiro también fue el jugador nacional que más se devaluó en Europa.

Si bien hay un listado de otros nueve jugadores más que perdieron valor en el mercado, Transfermarkt ha sentenciado que Lucho ha sido el que más perdió. Su arribo al Bayern le hizo pasar de una cifra alta a un valor considerablemente menor.

Luis Díaz reaparecerá en enero con Bayern Múnich por Bundesliga y Champions League Foto: Getty Images

Uno de los motivos que dio dicho portal, especializado en valorar a los futbolistas del mundo, está directamente relacionado con la edad que ya tiene el guajiro. Son 28 años los que cuenta Díaz Marulanda, lo que le hace cada vez menos valorado en el mercado.

“La edad influye drásticamente. Y es que Luis Díaz está próximo a cumplir 29 años y buscar su reventa desde Alemania es improbable, por lo menos con una cifra que se acerque a los mismos 70 millones pagados por él”, precisan sobre la actualidad y el futuro del extremo.

Esta podría ser la caída más dura que haya vivido hasta la fecha el exjugador de Junior, Porto y Liverpool. Al observar la gráfica de su precio, en casi todos los movimientos la constante era un alza, pero ahora se evidencia un marcado descenso en la línea.

Lo que llama de manera poderosa la atención es que Transfermarkt ya no avizora un alza en el valor de Luis Díaz. Por el contrario, estos comparan con su compañero de escuadra, Harry Kane, quien después de cumplir 30 años, ha continuado perdiendo valor en su pase, hasta convertirse en una constante del mercado.

“Al superar la línea de los 30, su devaluación se convirtió en una constante lógica, lo que pasará con Díaz inevitablemente. Kane es el máximo goleador de grandes ligas y ya se ha reportado con 30 goles en el curso, pero en la última revisión tuvo una pérdida de 10 millones", sentencian.

No es el único colombiano

Al revisar el artículo titulado “¿Por qué Luis Díaz fue el colombiano más devaluado de 2025? Doblega a Durán y Asprilla”, el caso de mayor repercusión es claramente el de Lucho.

No obstante, otros jugadores que habían alcanzado grandes cifras en años pasados se han ido derrumbando paulatinamente. Los casos de mayor relevancia son los de Jhon Durán y Yaser Asprilla, quienes explotaron desde el FPC, pero se han encontrado con la dureza de estar en Europa.

Jhon Jáder Durán sigue en picada tras salir de Inglaterra. Foto: Getty Images

Luis Díaz: Caída de 15 M€ Jhon Durán: Caída de 8 M€ Yaser Asprilla: Caída de 6 M€ Jefferson Lerma: Caída de 6 M€ Luis Sinisterra: Caída de 5 M€ Jhon Córdoba: Caída de 4 M€ Rafael Santos Borré: Caída de 4 M€ Wilmar Barrios: Caída de 3 M€ Miguel Borja: Caída de 2.5 M€ Devis Vásquez: Caída de 2.5 M€

Otros que también caen son Jefferson Lerma y Luis Sinisterra: uno, por una cuestión de edad; el otro, por convertirse en un afectado recurrente por las lesiones.