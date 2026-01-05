¿Cómo ver en vivo al Bayern Múnich, de Luis Díaz, contra RB Salzburgo? No va por señal tradicional

Este martes, 6 de enero de 2026, a partir de las 9:00 a.m. (hora colombiana), RB Salzburgo y el Bayern Múnich de Luis Díaz se verán en amistoso de invierno. Podrá ver el partido en vivo por medio de FC Bayern Múnich TV PLUS, tal como afirmó el cuadro bávaro en sus cuentas oficiales.
Se desconoce si algún canal tradicional pasará el partido en televisión por Latinoamérica, pues el anuncio del Bayern Múnich es contundente al afirmar que será por medio de su plataforma digital. Para acceder a ella, deberá pagar.
Los precios para obtener la suscripción del FC Bayern Múnich TV PLUS varían desde 4 euros (1 mes) hasta 36 euros (1 año). Puede revisarlos en la web oficial del club.
Primer partido del año: Amistoso contra RB Salzburg 📌— FC Bayern München Español (@FCBayernES) January 3, 2026
Lo puedes ver en FC Bayern TV PLUS 📺 pic.twitter.com/tK3L5VjULz
¿Luis Díaz jugará en el amistoso de Bayern Múnich vs. RB Salzburgo?
Es un misterio y todo dependerá de lo que decida el técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany. Lo cierto es que después del amistoso, al Bayern se le vendrá una seguidilla de partidos importantes:
- 11 de enero: Bayern Múnich vs. Wolfsburg (Bundesliga)
- 14 de enero: Colonia vs. Bayern Múnich (Bundesliga)
- 17 de enero: RB Leipzig vs. Bayern Múnich (Bundesliga)
- 21 de enero: Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise (Champions League)
- 24 de enero: Bayern Múnich vs. Augsburgo (Bundesliga)
- 28 de enero: PSV vs. Bayern Múnich (Champions League)
- 31 de enero: Hamburgo vs. Bayern Múnich (Bundesliga)
Será recién hasta después del partido contra Hamburgo que Bayern Múnich tendrá un intervalo de más de cuatro días (ocho en total). Es decir que, durante todo el mes de enero, contando el amistoso ante Salzburgo, los bávaros encararán ocho juegos en 26 días.
Así las cosas, es incierto si Vincent Kompany colocará una nómina fuerte ante Salzburgo, incluyendo a una de sus grandes figuras, Luis Díaz. Quizás tenga ritmo, y más después de vacaciones, pero es probable que no arriesgue tanto de cara a lo que viene.
Y es que Bayern Múnich vivió un arranque de temporada destacado. En pleno ecuador, es líder de la Bundesliga, avanza en Copa de Alemania, ya ganó la Supercopa de su país y asoma en los primeros puestos de Champions. El sueño de ganarlo todo, en el curso 25-26, parece bastante tangible.