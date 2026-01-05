Deportes

¿Cómo ver en vivo al Bayern Múnich, de Luis Díaz, contra RB Salzburgo? No va por señal tradicional

Si desea ver el primer partido del Bayern Múnich de Luis Díaz, en 2026, tendrá que pagar una suscripción. Le contamos los detalles.

Redacción Deportes
6 de enero de 2026, 3:50 a. m.
El encuentro entre Bayern Múnich y RB Salzburgo puede ser el primero de Luis Díaz en 2026.
El encuentro entre Bayern Múnich y RB Salzburgo puede ser el primero de Luis Díaz en 2026. Foto: AFP

Este martes, 6 de enero de 2026, a partir de las 9:00 a.m. (hora colombiana), RB Salzburgo y el Bayern Múnich de Luis Díaz se verán en amistoso de invierno. Podrá ver el partido en vivo por medio de FC Bayern Múnich TV PLUS, tal como afirmó el cuadro bávaro en sus cuentas oficiales.

Se desconoce si algún canal tradicional pasará el partido en televisión por Latinoamérica, pues el anuncio del Bayern Múnich es contundente al afirmar que será por medio de su plataforma digital. Para acceder a ella, deberá pagar.

Los precios para obtener la suscripción del FC Bayern Múnich TV PLUS varían desde 4 euros (1 mes) hasta 36 euros (1 año). Puede revisarlos en la web oficial del club.

¿Luis Díaz jugará en el amistoso de Bayern Múnich vs. RB Salzburgo?

Es un misterio y todo dependerá de lo que decida el técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany. Lo cierto es que después del amistoso, al Bayern se le vendrá una seguidilla de partidos importantes:

