Veredicto de Harry Kane sobre dejar de jugar con Luis Díaz en Bayern Múnich: su salida fue tema central

En Europa hay versiones de una posible salida del atacante inglés al término de su contrato en 2027. Este dio a conocer su última postura en un evento en Alemania.

5 de enero de 2026, 4:46 p. m.
Luis Díaz y Harry Kane han hecho una gran dupla de ataque en Bayern Múnich Foto: Getty Images

Desde hace tiempo que se viene hablando de una posible salida de Harry Kane del Bayern Múnich. Ese gran poderío goleador que mantiene, lo hace apetecido por clubes de renombre en otros países fuera de Alemania.

Hace no mucho que la prensa del Viejo Continente apuntó a que el atacante jugaría después de los bávaros, en España, más específicamente en el Barcelona.

Ante una negociación truncada para su renovación con los bávaros, las posibilidades se hacían cada vez más fuertes para pensar en una salida. Si bien esto sigue latente, en las últimas horas el inglés dio un veredicto claro al respecto de este caso.

Harry Kane, goleador del Bayern Múnich. Foto: Getty Images

En la actualidad hace tridente de ataque junto a Luis Díaz y Michael Olisé, con quienes se entiende a la perfección. Dicho gran rendimiento de la delantera le hace pensar que permanecer allí es la decisión más correcta para los años próximos.

“Es posible, seguro. 100% (...) No hay ningún otro sitio en el que preferiría estar ahora mismo”, sentenció sin dudar durante las últimas horas en un evento organizado en Alemania.

A nivel familiar, también hay múltiples cuestiones que hacen que Kane piense en seguir ligado al Bayern.

“Múnich es ahora nuestro hogar; mi familia y yo nos sentimos muy cómodos aquí. El club y la afición son fantásticos. Múnich siempre tendrá un lugar en mi corazón”, expresó confirmando lo que sería una decisión tomada.

Sobre cómo va en su aprendizaje del idioma alemán, este comentó que: “Es muy difícil, la verdad. Pero intento seguir teniendo dos clases a la semana”.

“Estoy empezando a entender cada vez mejor lo que dicen los chicos en el vestuario. Espero que para el final de la temporada pueda tener una conversación corta o incluso dar mi primera entrevista en alemán. Ahora me estoy presionando un poco”, adelantó sobre el tema del idioma.

A Harry Kane le queda contrato vigente con Bayern Múnich hasta 2027. Seguir allí parece ser la postura del jugador, pero también dependerá de la postura que tenga la dirigencia roja al término del contrato que tienen firmado con el inglés.

Luis Díaz afianza su amor con Bayern

El colombiano que más brilla en la actualidad en Europa ya regresó a entrenamientos con su club. Durante el fin de semana estuvo en un evento junto a los hinchas, en el que le fue manifestado el cariño que le han tomado y le crearon un “Fan Club”.

Este permaneció sonriente, bastante activo y se le vio participativo en todas las actividades a las cuales lo convocaron. Una de las que más se viralizó fue cuando le pidieron emitir un grito característico, así como tocar un instrumento.

También le fueron recogidas unas declaraciones, donde Lucho dio muestra de su alegría por permanecer en suelo alemán: “Mi familia está muy contenta porque hay mucho que hacer en Múnich. El FC Bayern es algo muy especial, me siento como en casa”.

“Nuestro estadio es excepcional porque la afición siempre canta y se comporta como el 12.º jugador, como me pasó en Colombia”, completó diciendo.

