La prensa alemana señala que el delantero nigeriano Victor Osimhen, de 27 años, se ofreció para ser refuerzo del Bayern Múnich, en el que juega Luis Díaz. Se trata de uno de los atacantes más destacados en el mundo, y que actualmente juega en Galatasaray de Turquía.

Sin embargo, parece que Bayern Múnich habría rechazado el ofrecimiento de Osimhen por llegar al cuadro bávaro. ¿La razón? Harry Kane, el delantero inglés que no se cansa de marcar goles con el elenco alemán.

“Bayern de Múnich no necesita a Victor Osimhen”

Fue el reconocido medio alemán, tz, el que dio los detalles al respecto: “Victor Osimhen, del Galatasaray de Estambul, fue ofrecido recientemente al Bayern Múnich a través de un intermediario inglés . El club turco busca generar ingresos. El contrato del jugador de 27 años vence en 2029 y su valor de mercado es de 75 millones de euros".

Sin embargo, revelaron la negativa de los bávaros: “El director deportivo, Max Eberl, dejó claro rápidamente al intermediario de Osimhen durante la última negociación que el Bayern de Múnich no lo necesita actualmente. En todo caso, el tema solo cobraría relevancia si Kane quisiera dejar el FC Bayern después de la temporada”.

Max Eberl, director general deportivo del Bayern Múnich, habría rechazado la llegada de Victor Osimhen. Foto: Getty Images

Parece muy poco probable que Harry Kane quiera salir del Bayern Múnich, ni siquiera al final de temporada. El inglés tiene contrato en Alemania hasta junio de 2027, y como está brillando, parece que su estancia en Alemania será duradera.

Por la misma línea, Kane y Luis Díaz, junto a Michael Olise, han conformado un ataque más que competitivo, destacándose como un tridente letal, no solo en Alemania, también en Europa.

Luis Díaz y Harry Kane conforman uno de los ataques más letales, de Europa, en Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Luis Díaz y Harry Kane, letales con Bayern Múnich

De hecho, hasta Luis Díaz ya ha hablado sobre lo que es compartir camerino con Harry Kane, uno de los delanteros más importantes del mundo. Lo hizo en diálogo con el medio The Guardian, a finales de 2025.

“Harry Kane… es increíble. Me enfrenté a él muchas veces cuando estaba en el Tottenham, así que lo conocía en el campo, pero nunca lo compartí con él. Porque una cosa es verlo y otra es compartirlo con él en los entrenamientos o en el vestuario", afirmó Díaz en el medio referenciado.

Con los goles y asistencias de Díaz y Kane, y del plantel en general, Bayern Múnich se coloca en lo más alto de la tabla de posiciones de Bundesliga y Champions League. Además, pelea en la Copa de Alemania y ya ganó la Supercopa. Todo apunta a un año de ensueño.