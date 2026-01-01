El salario de Luis Díaz en el Bayern Múnich en pesos colombianos: lo que gana por hora, minuto y segundo

Pasan los días y Luis Díaz sigue haciendo historia en el fútbol de Europa. Por ahora, disfruta de unas merecidas vacaciones en la Costa Caribe y se ha dejado ver muy cerca de sus fanáticos en Colombia. Lucho prioriza el descanso para volver al ‘Viejo Continente’ y cumplir con los objetivos del Bayern Múnich antes del Mundial 2026.

Hasta el momento, el balance es realmente alentador. Luis Díaz cierra la mitad de temporada con 22 partidos jugados sumando todas las competiciones (Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa y Champions League), con 13 goles y 7 asistencias, siendo uno de los extremos más influyentes entre las mejores ligas del mundo y completando el mejor tridente de Europa actualmente, con Harry Kane y Michael Olise. No calienta la silla, sino que justifica por completo su salario.

Los números de Luis Díaz, la continuidad, el asombroso estado físico y la influencia (suma de goles y asistencias), no es más que un motivo de felicidad en el Bayern Múnich, que ve con orgullo el golpe en el anterior mercado de pases al firmar una ‘joya’ en algo más de 70 millones de euros. Jugada maestra que le impulsa al dominio en su país. El gigante bávaro le paga 14 millones de euros por temporada sin ningún tipo de problema.

Luis Díaz durante un partido con el Bayern Múnich de Alemania. Foto: DPPI via AFP

La Bundesliga la lidera con nueve puntos de diferencia de Borussia Dortmund y en Champions League está muy cerca de clasificar a los octavos de final. El dominio total en Alemania, más la Liga de Campeones, son sus principales objetivos. Y Luis Díaz se mentaliza en eso antes de ser convocado al Mundial 2026 con la Selección Colombia, en un año que promete ser histórico para su carrera deportiva.

El salario de Luis Díaz en pesos colombianos

Ya entrando en números puros y duros, Luis Díaz gana 14 millones de euros por año en el Bayern Múnich, unos 64.120 millones de pesos colombianos. Para dimensionar la asombrosa cifra que abunda en sus cuentas, Lucho necesita 16 minutos y 24 segundos para ganarse dos millones de pesos, que es lo que devenga un trabajador en Colombia al mes con el nuevo salario mínimo (contando el auxilio de transporte).

Si lo llevamos a los 90 minutos que dura un partido de fútbol, Luis Díaz gana $10.979.370 (Diez millones novecientos setenta y nueve mil trescientos setenta pesos colombianos). Si metemos el entretiempo, el guajiro ya se habrá ganado un salario mínimo legal de Colombia.

Luis Díaz se lleva todos los focos mediáticos en el Bayern Múnich Foto: Getty Images

Según la ciencia, el ser humano parpadea cada cuatro segundos, aproximadamente, es decir, que en cada parpadeo, Lucho ya ha ganado algo más de 8.000 pesos.

¿Cuánto gana Luis Díaz por mes, semana, día, hora, minuto y segundo?