Deportes

¿Francia es ‘papá’ de Colombia? Este es el historial de partidos entre ambas selecciones

Ambas selecciones se han enfrentado en cinco ocasiones, siendo la más reciente en 2018.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
28 de marzo de 2026, 1:33 p. m.
Colombia vs. Francia: un duelo de potencias con el historial en juego este domingo
Colombia vs. Francia: un duelo de potencias con el historial en juego este domingo Foto: AFP

El enfrentamiento entre las selecciones de Colombia y Francia, programado para este domingo 29 de marzo, se posiciona como uno de los compromisos destacados de la presente fecha FIFA.

Colombia sorprende en ‘ranking’ de selecciones más valiosas del mundo: supera a subcampeona del mundo

El conjunto cafetero llega a esta instancia tras ser derrotado por Croacia el pasado jueves 26 de marzo en el estadio Camping World de Orlando, Florida. Tras ese resultado, el cuerpo técnico evalúa el desempeño de figuras como Camilo Vargas, Johan Mojica, James Rodríguez y Luis Suárez, quienes fueron objeto de análisis por su rendimiento en el esquema colectivo.

La actual situación genera interrogantes sobre el nivel que exhibirá el equipo en su segundo compromiso en territorio estadounidense. La expectativa aumenta al considerar que el rival es un oponente con el que se han disputado encuentros significativos en las últimas décadas, marcados por una paridad relativa en los resultados obtenidos.

Balance del historial entre Colombia y Francia

Ambas federaciones han registrado un total de cinco enfrentamientos en la categoría absoluta. Las estadísticas favorecen al equipo europeo con tres victorias, mientras que el seleccionado colombiano ha logrado imponerse en dos ocasiones.

Deportes

Argentina enciende las alarmas rumbo al Mundial: partido contra Mauritania deja muchas dudas

Deportes

Luis Díaz lanza contundente mensaje horas antes del partido entre Colombia y Francia

Deportes

Nairo Quintana y Richard Carapaz son protagonistas en la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña

Deportes

Mercedes asegura la primera fila en el Gran Premio de Japón: clasificatoria tercera jornada de la Fórmula 1

Deportes

Colombia sorprende en ‘ranking’ de selecciones más valiosas del mundo: supera a subcampeona del mundo

Deportes

Kylian Mbappé toma determinante decisión a pocas horas de su partido contra la Selección Colombia

Deportes

El Pibe Valderrama hace fuerte llamado de atención a la Selección Colombia: “no se puede perdonar”

Deportes

Jhon Durán se va a pique y lejos de la Selección Colombia: millonaria devaluación en el mercado

Deportes

Esto salió a decir Luis Díaz por el gol perdido de Luis Javier Suárez: llamó la atención

Deportes

¿Cuándo se define el último rival de Colombia en el grupo K del Mundial 2026? El partido clave para la Selección

Selección Colombia
El equipo nacional se ha enfrentado en cinco ocasiones a Francia, solamente una vez de manera oficial. Foto: Federación Colombiano de Fútbol

A pesar de la frecuencia de sus amistosos, solo uno de estos cinco encuentros tuvo carácter oficial: el disputado el 18 de junio de 2003 durante la Copa Confederaciones. En aquella oportunidad, Francia venció por la mínima diferencia con una anotación de tiro penal ejecutada por Thierry Henry en el Saade de Gerland, en Lyon.

Previo a dicho certamen oficial, los registros datan de 1972, con un triunfo galo de 3-2, y de 1993, año en el que Colombia obtuvo su primera victoria ante este rival con un marcador de 3-1, en la antesala de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994. Posteriormente, en el año 2008, Francia consiguió su tercer triunfo en el historial particular entre ambas naciones.

El último antecedente y la remontada de 2018

El encuentro más reciente entre galos y cafeteros tuvo lugar en el año 2018, en un partido que finalizó con una remontada del equipo sudamericano tras iniciar con un marcador adverso de dos goles a cero.

En esa ocasión, las anotaciones de Luis Fernando Muriel, Radamel Falcao García y Juan Fernando Quintero sellaron el triunfo colombiano, mientras que por Francia marcaron Olivier Giroud y Thomas Lemar. Este antecedente sirve como referencia inmediata para el duelo de este domingo, donde Colombia busca nivelar el historial histórico y Francia consolidar su preparación internacional.