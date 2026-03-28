¿Francia es ‘papá’ de Colombia? Este es el historial de partidos entre ambas selecciones

El enfrentamiento entre las selecciones de Colombia y Francia, programado para este domingo 29 de marzo, se posiciona como uno de los compromisos destacados de la presente fecha FIFA.

Colombia sorprende en ‘ranking’ de selecciones más valiosas del mundo: supera a subcampeona del mundo

El conjunto cafetero llega a esta instancia tras ser derrotado por Croacia el pasado jueves 26 de marzo en el estadio Camping World de Orlando, Florida. Tras ese resultado, el cuerpo técnico evalúa el desempeño de figuras como Camilo Vargas, Johan Mojica, James Rodríguez y Luis Suárez, quienes fueron objeto de análisis por su rendimiento en el esquema colectivo.

La actual situación genera interrogantes sobre el nivel que exhibirá el equipo en su segundo compromiso en territorio estadounidense. La expectativa aumenta al considerar que el rival es un oponente con el que se han disputado encuentros significativos en las últimas décadas, marcados por una paridad relativa en los resultados obtenidos.

Balance del historial entre Colombia y Francia

Ambas federaciones han registrado un total de cinco enfrentamientos en la categoría absoluta. Las estadísticas favorecen al equipo europeo con tres victorias, mientras que el seleccionado colombiano ha logrado imponerse en dos ocasiones.

El equipo nacional se ha enfrentado en cinco ocasiones a Francia, solamente una vez de manera oficial. Foto: Federación Colombiano de Fútbol

A pesar de la frecuencia de sus amistosos, solo uno de estos cinco encuentros tuvo carácter oficial: el disputado el 18 de junio de 2003 durante la Copa Confederaciones. En aquella oportunidad, Francia venció por la mínima diferencia con una anotación de tiro penal ejecutada por Thierry Henry en el Saade de Gerland, en Lyon.

Previo a dicho certamen oficial, los registros datan de 1972, con un triunfo galo de 3-2, y de 1993, año en el que Colombia obtuvo su primera victoria ante este rival con un marcador de 3-1, en la antesala de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994. Posteriormente, en el año 2008, Francia consiguió su tercer triunfo en el historial particular entre ambas naciones.

El último antecedente y la remontada de 2018

El encuentro más reciente entre galos y cafeteros tuvo lugar en el año 2018, en un partido que finalizó con una remontada del equipo sudamericano tras iniciar con un marcador adverso de dos goles a cero.

En esa ocasión, las anotaciones de Luis Fernando Muriel, Radamel Falcao García y Juan Fernando Quintero sellaron el triunfo colombiano, mientras que por Francia marcaron Olivier Giroud y Thomas Lemar. Este antecedente sirve como referencia inmediata para el duelo de este domingo, donde Colombia busca nivelar el historial histórico y Francia consolidar su preparación internacional.