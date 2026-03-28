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Kylian Mbappé toma determinante decisión a pocas horas de su partido contra la Selección Colombia

El número nueve del Real Madrid vuelve a dar de qué hablar.

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Redacción Deportes
28 de marzo de 2026, 10:11 a. m.
¿Adiós a Nike? Mbappé busca nuevo patrocinador antes de enfrentar a Colombia
¿Adiós a Nike? Mbappé busca nuevo patrocinador antes de enfrentar a Colombia Foto: Getty Images y AFP

El capitán de la selección francesa participó como titular en el encuentro del pasado jueves 26 de marzo, donde su equipo obtuvo la victoria por dos goles a uno frente a Brasil.

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El delantero del Real Madrid anotó uno de los tantos de la jornada, resultado que coincide con su retorno a la actividad competitiva tras superar una lesión en su rodilla izquierda.

Sin embargo, a pocas horas del compromiso amistoso frente a la Selección Colombia, trascendió que el jugador no renovará su vínculo contractual con la marca de ropa deportiva Nike.

Los factores detrás de la decisión del delantero

Hasta el momento, no se han comunicado de manera oficial los motivos que llevaron a Mbappé a finalizar su relación con su actual patrocinador técnico, ni se ha confirmado la identidad de la marca que asumirá el nuevo contrato de representación.

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Kylian Mbappé fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid
Kylian Mbappé podría firmar con la marca Adidas, firma que viste a su actual equipo, el Real Madrid. Foto: AP

Dada la relevancia mediática del atacante de 27 años, diversas compañías internacionales han presentado propuestas económicas para vincular su imagen institucional con el deportista.

Según reportes del diario especializado Mundo Deportivo, las firmas Adidas y Under Armour han iniciado acercamientos con el entorno del jugador para presentar planes de patrocinio.

La marca de origen alemán se posiciona como el principal candidato para concretar el acuerdo, el cual superaría los 14 millones de euros anuales que percibía el francés en su contrato anterior.

De confirmarse el cambio hacia la firma germana, Mbappé seguiría la tendencia de su compañero de equipo, Rodrygo Goes, quien recientemente realizó una transición similar entre ambas compañías de indumentaria.

Actualidad operativa de la selección de Francia

El conjunto dirigido por Didier Deschamps llega al partido contra Colombia tras consolidar un triunfo ante Brasil, resultado que sirve como preparación para la Copa del Mundo 2026 que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.

Momento del remate de Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé anotó un gol en su enfrentamiento contra Brasíl. Foto: Pantallazo X

La selección de Francia se mantiene como uno de los referentes del torneo internacional, tras haber alcanzado la final en la edición de 2022 y obtenido el título mundial en el certamen de Rusia 2018.

El equipo galo busca ajustar sus fichas tácticas antes del inicio de la competencia oficial en junio, centrando su atención en el estado físico de sus referentes y en la resolución de los asuntos contractuales que rodean a sus figuras principales fuera de las canchas.