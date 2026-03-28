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Luis Díaz lanza contundente mensaje horas antes del partido entre Colombia y Francia

El extremo hizo un llamado a la resiliencia tras la derrota ante Croacia.

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Redacción Deportes
28 de marzo de 2026, 12:21 p. m.
Luis Díaz lanzó un fuerte mensaje horas antes del enfrentamiento de Colombia ante la Francia de Kylian Mbappé.
Luis Díaz lanzó un fuerte mensaje horas antes del enfrentamiento de Colombia ante la Francia de Kylian Mbappé. Foto: Fotos: Getty Images

Luego de la derrota de la selección colombiana de fútbol en su compromiso frente a Croacia, el extremo Luis Díaz emitió un pronunciamiento a través de sus canales oficiales.

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El actual jugador del Bayern Múnich utilizó sus redes sociales para fijar una postura de cara a los próximos retos del equipo nacional, tras el resultado adverso obtenido el pasado jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando, Estados Unidos.

“No era el resultado que esperábamos, pero seguimos trabajando y preparándonos para lo que viene”, manifestó el atacante en su cuenta de X, acompañando el texto con registros fotográficos del encuentro. La publicación busca mitigar las críticas internas y enfocar los esfuerzos del grupo en el desempeño colectivo para el cierre de la jornada de amistosos internacionales.

Balance técnico y preparación en Maryland

La delegación tricolor se desplazó hacia Landover, Maryland, para enfrentar a Francia el próximo domingo 29 de marzo en el Northwest Stadium.

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El cuerpo técnico analiza las variantes necesarias tras un partido contra Croacia marcado por fallas en la ejecución táctica y errores en fases defensivas. El primer gol concedido se originó en un rebote tras un remate interceptado por la línea de centrales, mientras que la segunda anotación fue producto de una ejecución de tiro libre que el portero Camilo Vargas no logró contener.

El análisis de la prensa y la afición se ha centrado en el rendimiento de figuras como Richard Ríos, James Rodríguez y el delantero Luis Suárez. Este último fue objeto de señalamientos tras no concretar una opción de anotación frente al arco vacío, lo que representó la oportunidad más clara para el conjunto sudamericano durante los noventa minutos.

Francia: rotación y estado físico de sus figuras

Por su parte, la selección de Francia llega a este compromiso tras vencer a Brasil por dos goles a uno. Los dirigidos por Didier Deschamps exhibieron un funcionamiento regular que los ratifica como contendientes de primer orden.

Debido a la proximidad entre los encuentros, se prevé que el cuerpo técnico francés utilice una nómina alterna para enfrentar a Colombia.

Una de las principales incógnitas para el domingo es la presencia desde el inicio de Kylian Mbappé, quien, a pesar de anotar frente a Brasil, continúa bajo observación médica tras una lesión reciente.

El cuerpo técnico galo determinará en las últimas sesiones de entrenamiento si el delantero será parte del once titular o si sumará minutos desde el banco de suplentes para evitar una recaída física antes de la Copa del Mundo.