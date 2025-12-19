Luis Díaz habla de la Champions League justo en medio de las sanciones a Bayern Múnich: lo dejó claro

Son días movidos en Bayern Múnich, pues el pasado 17 de diciembre Uefa le notificó al club que tenía varias sanciones debido a comportamientos en las últimas dos jornadas, de la fase de liga, en Champions League.

Las medidas van desde sanciones económicas hasta posibles cierres de tribunas en el estadio del Bayern Múnich. Es decir, el cuadro alemán trata de encarar dicha situación con miras al retorno de la Champions, que será en enero de 2026.

Pero en medio de la zozobra, apareció Luis Díaz. El colombiano, figura con Bayern Múnich, habló de la Champions League y le dio un parte de tranquilidad a los hinchas. Tanto él como sus compañeros lucharán por ganar la orejona.

Cabe recordar que Luis Díaz pagó dos fechas de sanción en Champions League tras la lesión sobre Hakimi, en el juego ante PSG, el pasado 4 de noviembre.

“El club obviamente quiere ganar la Champions League” - Luis Díaz

Dos días después de la dura sanción de Uefa al Bayern Múnich, este viernes 19 de diciembre, Luis Díaz concedió un diálogo a The Guardian y allí lo dejó claro: quieren ganar la Champions, pero deben demostrarlo partido a partido.

“Cada vez que llego a un nuevo club, simplemente por mi forma de ser, quiero ganarlo todo. Lo que esté en juego. El club obviamente quiere ganar (la Champions League) desde el principio, y ahora mismo lo estamos haciendo bien. Pero al final creo que tenemos que demostrarlo y confirmarlo en la fase final”, le dijo Luis Díaz al medio referenciado.

Así va el Bayern Múnich en Champions League: tabla de posiciones

En pleno mes de diciembre de 2025, cuando ya se jugaron seis fechas de la fase de liga en Champions League, la tabla de posiciones deja a Bayern Múnich como segundo con 15 puntos, a tres del líder Arsenal.

¿Por qué a Luis Díaz le ha ido tan bien en Bayern Múnich?

El objetivo en Bayern Múnich no es solo la Champions League, también la Bundesliga y la Copa de Alemania. Tanto Luis Díaz como sus compañeros han hecho un arranque de temporada bastante destacado, lo que los lleva a soñar con todo.

Sin embargo, no deja de ser llamativo el gran rendimiento que ha tenido Luis Díaz desde su llegada al Bayern. Allí arribó en el verano de este 2025, procedente de Liverpool, y en las propias palabras del colombiano está por qué le ha ido tan bien.

Luis Díaz no se cansa de celebrar en Bayern Múnich: su desempeño, entre goles y asistencias, es bastante destacado. Foto: Getty Images

“Creo que es porque han depositado una enorme confianza en mí. Desde el primer día, mis compañeros y el club me hicieron sentir muy bien recibido enseguida, y aunque aprender el idioma es un poco difícil, me hicieron sentir como parte de la familia. La verdad es que en el Bayern he encontrado un equipo muy unido, a gusto, algo a lo que siempre he estado acostumbrado y algo que siempre he deseado. Por eso ha sido tan fácil.”