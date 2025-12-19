Deportes

Luis Díaz habla de la Champions League justo en medio de las sanciones a Bayern Múnich: lo dejó claro

La voz de Díaz da un parte de tranquilidad, luego de las sanciones que afronta Bayern Múnich.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
19 de diciembre de 2025, 11:22 p. m.
Luis Díaz habla de la Champions League para Bayern Múnich.
Luis Díaz habla de la Champions League para Bayern Múnich. Foto: Getty Images y logo oficial Champions League.

Son días movidos en Bayern Múnich, pues el pasado 17 de diciembre Uefa le notificó al club que tenía varias sanciones debido a comportamientos en las últimas dos jornadas, de la fase de liga, en Champions League.

Las medidas van desde sanciones económicas hasta posibles cierres de tribunas en el estadio del Bayern Múnich. Es decir, el cuadro alemán trata de encarar dicha situación con miras al retorno de la Champions, que será en enero de 2026.

Pero en medio de la zozobra, apareció Luis Díaz. El colombiano, figura con Bayern Múnich, habló de la Champions League y le dio un parte de tranquilidad a los hinchas. Tanto él como sus compañeros lucharán por ganar la orejona.

Cabe recordar que Luis Díaz pagó dos fechas de sanción en Champions League tras la lesión sobre Hakimi, en el juego ante PSG, el pasado 4 de noviembre.

Deportes

La declaración del DT de Escocia que no gusta en la FIFA y le da la vuelta al mundo: “No te endeudes, Mundial caro”

Deportes

Bruno Fernandes sorprende a Colombia con particular confesión sobre Cristiano Ronaldo: “Es nuestra culpa”

Deportes

Por plata, Conmebol daría ‘ventaja’ a Nacional vs. Millonarios para el partido de Copa Sudamericana: hay molestia

Deportes

El colombiano en el que se fijó River Plate para no dejar ver una a Marino Hinestroza en Boca: llamó y van en serio

Deportes

Notificación en el Bayern Múnich de Luis Díaz activa a las alarmas: llegó Musiala, pero otra figura se aleja

Deportes

Alberto Gamero confirmó el siguiente fichaje de lujo para Deportivo Cali: “Lo vamos a traer”

Deportes

Estrella mundial es relacionada al Bayern Múnich: con Luis Díaz harían dupla de ensueño en Europa

Deportes

Luis Díaz no come cuento: lanzó advertencia para Cristiano Ronaldo y Portugal

Deportes

Luis Díaz se sincera: sacó los motivos por los que se fue del Liverpool para Bayern Múnich

Deportes

En qué canal pasan Heidenheim vs. Bayern Múnich: el regreso de Luis Díaz en la Bundesliga

YouTube video Pdeu_wWKRNQ thumbnail

“El club obviamente quiere ganar la Champions League” - Luis Díaz

Dos días después de la dura sanción de Uefa al Bayern Múnich, este viernes 19 de diciembre, Luis Díaz concedió un diálogo a The Guardian y allí lo dejó claro: quieren ganar la Champions, pero deben demostrarlo partido a partido.

“Cada vez que llego a un nuevo club, simplemente por mi forma de ser, quiero ganarlo todo. Lo que esté en juego. El club obviamente quiere ganar (la Champions League) desde el principio, y ahora mismo lo estamos haciendo bien. Pero al final creo que tenemos que demostrarlo y confirmarlo en la fase final”, le dijo Luis Díaz al medio referenciado.

Así va el Bayern Múnich en Champions League: tabla de posiciones

En pleno mes de diciembre de 2025, cuando ya se jugaron seis fechas de la fase de liga en Champions League, la tabla de posiciones deja a Bayern Múnich como segundo con 15 puntos, a tres del líder Arsenal.

¿Por qué a Luis Díaz le ha ido tan bien en Bayern Múnich?

El objetivo en Bayern Múnich no es solo la Champions League, también la Bundesliga y la Copa de Alemania. Tanto Luis Díaz como sus compañeros han hecho un arranque de temporada bastante destacado, lo que los lleva a soñar con todo.

Sin embargo, no deja de ser llamativo el gran rendimiento que ha tenido Luis Díaz desde su llegada al Bayern. Allí arribó en el verano de este 2025, procedente de Liverpool, y en las propias palabras del colombiano está por qué le ha ido tan bien.

Luis Díaz no se cansa de celebrar en Bayern Múnich: su desempeño, entre goles y asistencias, es bastante destacado.
Luis Díaz no se cansa de celebrar en Bayern Múnich: su desempeño, entre goles y asistencias, es bastante destacado. Foto: Getty Images

“Creo que es porque han depositado una enorme confianza en mí. Desde el primer día, mis compañeros y el club me hicieron sentir muy bien recibido enseguida, y aunque aprender el idioma es un poco difícil, me hicieron sentir como parte de la familia. La verdad es que en el Bayern he encontrado un equipo muy unido, a gusto, algo a lo que siempre he estado acostumbrado y algo que siempre he deseado. Por eso ha sido tan fácil.”

Mas de Deportes

Luis Díaz habla de la Champions League para Bayern Múnich.

Luis Díaz habla de la Champions League justo en medio de las sanciones a Bayern Múnich: lo dejó claro

Steve Clarke, DT de Escocia / Luis Díaz con la Selección Colombia.

La declaración del DT de Escocia que no gusta en la FIFA y le da la vuelta al mundo: “No te endeudes, Mundial caro”

Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo en la Selección Portugal.

Bruno Fernandes sorprende a Colombia con particular confesión sobre Cristiano Ronaldo: “Es nuestra culpa”

Nacional vs. Millonarios de Copa Sudamericana podría no tener hinchada visitante como lo dicen las reglas de Conmebol

Por plata, Conmebol daría ‘ventaja’ a Nacional vs. Millonarios para el partido de Copa Sudamericana: hay molestia

River Plate de Juan Fernando Quintero tendría otro colombiano para los enfrentamientos con Boca Juniors

El colombiano en el que se fijó River Plate para no dejar ver una a Marino Hinestroza en Boca: llamó y van en serio

BERLIN, GERMANY - DECEMBER 03: Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Luis Diaz, Harry Kane and players of Bayern München celebrate after winning the DFB Cup round of 16 match between 1. FC Union Berlin and FC Bayern München at Stadion an der alten Försterei on December 03, 2025 in Berlin, Germany. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Notificación en el Bayern Múnich de Luis Díaz activa a las alarmas: llegó Musiala, pero otra figura se aleja

Alberto Gamero prometió más fichajes en este mercado.

Alberto Gamero confirmó el siguiente fichaje de lujo para Deportivo Cali: “Lo vamos a traer”

Luis Díaz tendría a estrella mundial como compañero, antes de enfrentarlo con Portugal en la Copa del Mundo 2026

Estrella mundial es relacionada al Bayern Múnich: con Luis Díaz harían dupla de ensueño en Europa

Millonarios se alista para su campaña del 2026

El último fichaje de Millonarios: club lo oficializó hace nada y presentó para 2026

Javier Gandolfi habló de Marino Hinestroza ante el interés de Boca Juniors.

La reacción de Javier Gandolfi por el fichaje de Marino Hinestroza a Boca: dio su veredicto

Noticias Destacadas