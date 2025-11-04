Tabla de posiciones de la Champions después de los triunfos del Bayern y el Liverpool

La cuarta jornada de la Champions League inició este martes 4 de noviembre con nueve partidos que prometían movimientos en la tabla de esta primera fase tipo liga. Además de dos encuentros que mantenían en expectativa a los fanáticos del mejor futbol del planeta: París Saint Germain vs. Bayern Múnich y Liverpool vs. Real Madrid. Al finalizar los partidos la tabla terminó así:

Gran victoria del Liverpool

Los ‘reds’ llegaron a esta fecha de Champions con más dudas que certezas, ocupando la tercera casilla de la Premier League, con un rendimiento irregular debía enfrentar en su estadio al líder de La Liga española, el Real Madrid.

La casa blanca, hasta ahora había mostrado un buen rendimiento de la mano del entrenador español Xabi Alonso, quien, en cuanto a resultados, sumando liga y Champions apenas había perdido un encuentro de 14 disputados.

Finalmente, el partido se decidió con un solitario gol de cabeza del argentino Alexis Mac Allister, quien remató luego de un tiro libre del mediocampista húngaro Dominik Szoboszlai y luego de un exhaustiva revisión del VAR se confirmó el tanto definitivo del partido.

Con esta victoria el Liverpool llegó a un 9 puntos, ocupando la sexta posición. Mientras que el Real Madrid es quinto, con los mimos puntos, pero una diferencia de gol mayor.

Asombrosa victoria del Bayern Múnich

El conjunto bávaro tuvo que enfrentar al actual campeón de la Champions, el París Saint German en el Parque de los Príncipes, ambos equipos llegaban invictos en el torneo continental, por lo que el ganador podría terminar como líder virtual.

Este encuentro no demoró en arrancar y rápidamente, luego de un rebote, el colombiano Luis Díaz puso la primera anotación del juego a 4 minutos del pitazo inicial. Pero el astro colombiano no quedó contento con eso, y en minuto 32 firmó su segunda anotación luego de un anticipo al central brasileño Marquinhos.

Con el marcador 2 a 0, y apunto de finalizar el primer tiempo, ‘Lucho’ salió expulsado, luego de una disputa por el balón con Achraf Hakimi, el cual terminó lesionado y tuvo que abandonar el terreno de juego.

El segundo tiempo solo dejó el descuento para el equipo local, quien al minuto 74, gracias a un pase magistral de Kang-in Lee, que remató João Neves, puso el 2 a 1 en el marcador.

Con este resultado, el conjunto alemán terminó en la primera posición de la fase de liga de la Champions League, con 12 puntos. A la espera de que el Inter de Milán juegue su partido frente al FC Kairat Almaty de Kazajistán el día de mañana, miércoles 5 de noviembre. Mientras que el PSG está ubicado en la tercera casilla con 9 unidades.

Otros resultados de la jornada: