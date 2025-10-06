¿Se despide de Luis Díaz? Harry Kane respondió si vuelve a la Premier League

Harry Kane, compañero estrella de Luis Díaz en el Bayern Múnich de Alemania, es noticia en ese país por su futuro. Rumores de la prensa resaltan que podrían pagar una cláusula de recisión al cuadro bávaro para hacerse con los servicios del jugador inglés, quien tiene contrato allí hasta junio de 2027.

“Las sugerencias de una cláusula de rescisión de 56,7 millones de libras que podría activarse al final de esta temporada generaron especulaciones sobre su futuro. Thomas Frank, entrenador del Tottenham, ha afirmado que Kane sería bienvenido de nuevo si quisiera marcharse”, escribió The Guardian.

Pero el propio delantero puso punto final a las especulaciones y respondió, el mismo medio referenciado, si se devuelve para Inglaterra: “En cuanto a la Premier League, no lo sé. Si me hubieran preguntado cuándo me fui al Bayern, habría dicho que volvería sin dudarlo. Ahora que llevo un par de años allí, probablemente diría que ha bajado un poco, pero no diría que no volvería nunca”.

Y sobre seguir en Bayern Múnich: “En cuanto a quedarme más tiempo, definitivamente lo veo (...) Todavía no he tenido esas conversaciones con el Bayern, pero si surgieran, estaría dispuesto a hablar y tener una conversación honesta. Obviamente, depende de cómo vaya el próximo año, de lo que logremos juntos. Estamos en un momento fantástico y no pienso en nada más”.

Harry Kane, con planes de quedarse en Bayern Múnich. | Foto: AP

Eso da un respiro al Bayern Múnich en medio de los rumores que surgen sobre Harry Kane, mismos que se dan cuanto el delantero inglés arranca una temporada arrolladora (2025-2026) entre goles y asistencias.

Cabe recordar que Harry Kane está a 48 goles de convertirse en el máximo anotador de la Premier League. Su capacidad de anotación harían el récord más cercano; además, Inglaterra, siendo su país natal, y Tottenham apareciendo siempre en los rumores, lo podrían seducir.

Pero lo cierto es que el presente de Kane está en Múnich y más aún con miras al Mundial 2026. De seguir así, Harry sería uno de los futbolistas que llega en mejor forma a la cita orbital en México, Estados Unidos y Canadá.

Harry Kane con la Selección de Inglaterra. | Foto: Getty Images