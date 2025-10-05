Compañero de Luis Díaz contó lo que quiere evitar en la Champions League: “Es mejor”

Joshua Kimmich, compañero del colombiano Luis Fernando Díaz en el Bayern Múnich de Alemania, contó lo que quiere evitar en la presente edición de la UEFA Champions League (UCL).

El también jugador de la selección de Alemania expresó que espera que el equipo logre evitar los playoffs. Para esto, Bayern Múnich deberá quedar en los primeros ocho lugares de la tabla de posiciones de la fase de liga del torneo.

Lautaro Martínez y Joshua Kimmich. | Foto: Getty Images

Cabe mencionar que los clubes que terminen entre el 9 y 24 lugar tendrán que jugar playoffs para ganarse el cupo de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

“Nuestro objetivo está claro: queremos evitar los playoffs, a diferencia de la temporada pasada. Por supuesto, se ha visto que también se puede ganar el título a través de los playoffs, como demostró el París. Pero es mejor evitarlos, porque si no, es posible que te enfrentes directamente a un rival de primera categoría”, dijo, tras el duelo ante Pafos de Chipre por la segunda fecha del certamen, que se jugó el 30 de septiembre y que quedó 5 goles a 1.

Sobre el triunfo ante Pafos, precisamente, el reconocido futbolista también hizo referencia. Indicó que en rendimiento todo salió de buena manera y que claramente Bayern Múnich era favorito a llevar el triunfo.

“En general, el resultado fue 1-5 en Pafos; claro, éramos los favoritos. Pero en cuanto al rendimiento, todo salió como debía. La primera parte me pareció muy buena, en la segunda ya no fuimos tan contundentes, sobre todo justo después del descanso”, aseveró.

“Aun así, creo que el Pafos conseguirá algún que otro punto en casa. Aunque en la primera parte no lo pareciera, pueden ser incómodos y no creo que se queden en un solo punto. Aunque aún es pronto en la temporada, somos líderes de la tabla, al menos por ahora. Esto se debe también a este tipo de actuaciones y a la diferencia de goles”, terminó.

El centro delantero inglés Harry Kane, goleador del Bayern Múnich, también se pronunció sobre el buen momento que atraviesa la institución en la Liga de Campeones de Europa.

Harry Kane con Bayern Múnich. | Foto: AFP