Vincent Kompany metió mano y cambió de parecer con Luis Díaz: Bayern Múnich lo hizo oficial

El experimento no se salió a Vincent Kompany en el amistoso contra Salzburg y rápidamente cambió de planes para regresarle la titularidad a Luis Díaz.

Bayern Múnich confirmó la nómina inicialista para enfrentar a Wolfsburg en la fecha 16 de la Bundesliga, partido que se jugará bajo condiciones climáticas extremas por la temporada de invierno en Alemania.

Aunque hubo dudas sobre disputar el partido con la cantidad de nieve que está cayendo, los encargados del césped hicieron un trabajo perfecto para tener la cancha en condiciones de disputar el compromiso.

En esta jornada ya se aplazaron dos partidos por nieve: St Pauli vs. RB Leipzig y Werder Bremen vs. Hoffenheim.

Titular confirmada del Bayern Múnich

El resto de la fecha se jugó con normalidad y solo falta que Bayern Múnich haga su debut oficial en 2026, después de haber goleado a Salzburg en Austra a mitad de semana.

Luis Díaz es una de las grandes novedades respecto a ese partido, pues vuelve al once inicialista y espera devolverle la confianza a Vincent Kompany con goles o asistencias.

Las otras modificaciones son el regreso de Manuel Neuer al arco y una inédita dupla de volantes integrada por Aleksandar Pavlovic y el canterano Tom Bischof.

El resto del equipo se mantiene como estaba funcionando en la primera parte de la temporada, liderado por Harry Kane en punta, con Michael Olise por la derecha y Lennart Karl siendo el eje ofensivo en el mediocampo.

Este es el once inicial del Bayern Múnich para enfrentar a Wolfsburg: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Tom Bischof, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Lennart Karl, Luis Díaz y Harry Kane.

Bayern puede extender la ventaja

Sobre el papel no debería ser un partido difícil para el Bayern, sin embargo, antes de despedir el año sufrieron un empate de local contra Mainz y deben tomar los suficientes recaudos para evitar sorpresas.

“Las fortalezas del Wolfsburgo son claras: son un equipo con un ataque fuerte y siempre peligroso de cara a portería. Han marcado muchos goles en los últimos partidos. No es un partido sencillo. Hay que estar preparado para las fortalezas del rival”, analizó Kompany.

El cuerpo técnico tiene claro que la posesión será su mejor arma para contraarrestar el poderío ofensivo de Wolfsburg. “Si tienen una oportunidad, marcarán. Pero lo importante es nuestra fortaleza: sacar adelante nuestro juego”, sentenció.

Teniendo en cuenta que Borussia Dortmund empató, Bayern Múnich tiene la gran oportunidad de extender su ventaja en la tabla de posiciones y empezar a sentenciar la Bundesliga.

Ese es el primer objetivo de la temporada, aunque la ilusión de los hinchas es pelear por la Champions League y coronarse como reyes de Europa por séptima ocasión.