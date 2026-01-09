Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en el Bayern Múnich, esto gana Hakimi en el PSG

Hablamos de dos figuras de talla mundial. Achraf Hakimi es la gran estrella de Marruecos y de los más reconocidos en el PSG, actual campeón de la Champions League. Su nombre es muy atractivo en Europa y basta mencionarlo como uno de los mejores laterales del mundo. Los marroquíes se ilusionan con un buen Mundial 2026 y para esa tarea Hakimi resulta fundamental.

Parecía que las opciones de Marruecos se reducían tras la lesión de Achraf Hakimi a principios de noviembre por una fuerte entrada de Luis Díaz en el partido del Bayern contra el PSG en París. El jugador marroquí sufrió un esguince y tuvo que parar inmediatamente las actividades y entrar en un arduo proceso de recuperación.

Se creía que la espera iba a ser más larga, pero Hakimi pudo volver a las canchas cuando más lo necesitaba su selección. En el remate de la fase de grupos de la Copa África, Achraf sumó minutos desde la suplencia y ahora hasta las semifinales ha sido titular. Esto, sin duda, es un golpe anímico para un inspirado equipo totalmente mentalizado en ganar el trofeo africano antes del Mundial 2026.

Momento en el que Hakimi entra a la cancha contra Zambia. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Considerado el mejor lateral derecho del planeta, sorprende su salario en el PSG. En el gigante francés, Hakimi es el tercer mejor pagado de la plantilla, pero para sorpresa de muchos, no supera el salario de Luis Díaz en Bayern Múnich. El factor que podría marcar la diferencia es su posición original, pues un extremo o un jugador ofensivo suele ganar más que alguien por las bandas.

El salario de Achraf Hakimi en el PSG

Según Capology, web especializada de salarios de jugadores, Achraf Hakimi gana 13.6 millones de euros por temporada. Es decir, unos 58 mil millones de pesos colombianos anualmente. El marroquí tiene contrato con esta institución hasta junio de 2029. El actual Balón de Oro, Ousmane Dembelé, es el mejor pagado del equipo con algo más de 18 millones de euros.

Por su parte, Luis Díaz gana 14 millones de euros anuales en Bayern Múnich y le supera en el salario a Hakimi por 400 mil euros, unos 1.700 millones de pesos colombianos. Lucho es el séptimo mejor pagado en la nómina del equipo bávaro y su nombre sigue repuntando en Europa, casi a la altura de su colega Hakimi.

Por ahora, Luis Díaz reinicia actividades en el Bayern Múnich y se concentra en las prioridades de título en la Bundesliga y Champions League, antes de ir al Mundial 2026 con la Selección Colombia. Por su parte, Hakimi está con la Selección Marruecos en las semifinales de la Copa África.