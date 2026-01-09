Marruecos anda imparable: Golpe a Camerún y se acerca a la final de la Copa África

La Selección Marruecos sigue siendo la gran favorita al título en la Copa África, solo ha cedido un empate en la fase de grupos y ya suma cuatro victorias que le sirven para meterse a las semifinales del torneo africano, donde además es local en la edición 2025.

Avanzó como una de las mejores primeras en el grupo A, en octavos de final no tuvo problemas para sacarse de encima a la vulnerable Tanzania y ahora hizo la tarea contra la Selección Camerún, que llegó herida a esta edición de la Copa África.

Camerún se dio cita en la Copa África 2025 luego de la gran decepción que fue su eliminación en las Eliminatorias de África, que no le permitió clasificar al Mundial 2026, siendo un gran batacazo en el fútbol africano. Los cameruneses no pudieron hacer nada ante el favoritismo y el poder ofensivo de Marruecos, que anhela sumar este título y así perfilar su participación en el Mundial 2026.

Ismael Saibari celebra con Bilal El Khannouss el gol contra Camerún. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Al final, Marruecos se impuso 2-0 con goles de un imbatible Brahim Díaz y otro tanto de Ismael Saibari. El jugador del Real Madrid no perdonó y otra vez anotó, colocando su nombre en lo más alto de la tabla de goleadores y acercándose al botín de oro. El volante ofensivo cuenta con un excelente nivel que ha favorecido en gran manera su selección nacional.

Marruecos golpea a Camerún y clasifica a las semifinales de la Copa África

Ahora, la Selección Marruecos espera rival en las semifinales y la idea no es otra que seguir defendiendo la casa y sumar el título de Copa África antes de encaminar su presencia en el Mundial 2026. Por ahora, los marroquíes sorprenden a Camerún y no permiten el margen de error.

Además de la victoria ante Tanzania y Camerún, la Selección Marruecos tuvo una importante novedad durante la Copa África y pudo reencontrarse con su máxima estrella, Achraf Hakimi, quien sufría un esguince de tobillo por un golpe de Luis Díaz en la Champions League y tuvo varias semanas de baja.

Con la ayuda del PSG, Hakimi aceleró su recuperación y ahora es titular en el esquema de la Selección Marruecos. Con este golpe anímico, los marroquíes ahora esperan rival. El ganador de la llave Argelia vs. Nigeria, será el contendiente de la favorita y anfitriona en la Copa África, en un partidazo que se jugará el próximo 14 de enero desde las 3:00 pm hora colombiana.