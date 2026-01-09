Deportes

Marruecos anda imparable: Golpe a Camerún y se acerca a la final de la Copa África

Con un imbatible Brahim Díaz, la Selección Marruecos clasificó a las semifinales de la Copa África y aleja las dudas de su favoritismo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

9 de enero de 2026, 9:17 p. m.
Ismael Saibari celebra con Bilal El Khannouss el gol contra Camerún.
Ismael Saibari celebra con Bilal El Khannouss el gol contra Camerún. Foto: DeFodi Images via Getty Images

La Selección Marruecos sigue siendo la gran favorita al título en la Copa África, solo ha cedido un empate en la fase de grupos y ya suma cuatro victorias que le sirven para meterse a las semifinales del torneo africano, donde además es local en la edición 2025.

Avanzó como una de las mejores primeras en el grupo A, en octavos de final no tuvo problemas para sacarse de encima a la vulnerable Tanzania y ahora hizo la tarea contra la Selección Camerún, que llegó herida a esta edición de la Copa África.

Camerún se dio cita en la Copa África 2025 luego de la gran decepción que fue su eliminación en las Eliminatorias de África, que no le permitió clasificar al Mundial 2026, siendo un gran batacazo en el fútbol africano. Los cameruneses no pudieron hacer nada ante el favoritismo y el poder ofensivo de Marruecos, que anhela sumar este título y así perfilar su participación en el Mundial 2026.

Ismael Saibari celebra con Bilal El Khannouss el gol contra Camerún.
Ismael Saibari celebra con Bilal El Khannouss el gol contra Camerún. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Al final, Marruecos se impuso 2-0 con goles de un imbatible Brahim Díaz y otro tanto de Ismael Saibari. El jugador del Real Madrid no perdonó y otra vez anotó, colocando su nombre en lo más alto de la tabla de goleadores y acercándose al botín de oro. El volante ofensivo cuenta con un excelente nivel que ha favorecido en gran manera su selección nacional.

Deportes

Palmeiras juntaría a Jhon Arias con otro habilidoso colombiano: negocio retumba en Sudamérica

Deportes

Alarma en el Bayern de Luis Díaz por contundente decisión de la Bundesliga horas antes de reiniciar la temporada

Deportes

El refuerzo de Santa Fe por el que Manchester City pagó 6.5 millones de euros: Gallardo lo quiso en River

Deportes

Luis Fernando Muriel no aguantó y confirmó el club en el que jugará: se adelantó a todos

Deportes

En Brasil confirman gigante que negocia por Jhon Arias para regresarlo a Suramérica: así va

Deportes

Qué canal pasa el próximo partido de la Selección de Senegal en Copa África: definitivo juego en las semifinales

Deportes

Ahora sí es oficial: Barcelona confirmó su primer fichaje para 2026 y es un regreso soñado

Deportes

Alboroto en la Copa de África: decisión polémica con el juez del Camerún vs. Marruecos detona lío

Deportes

Argelia avisa a Marruecos y Egipto; Costa de Marfil remonta para ser líder: así quedaron los octavos de la Copa África

Deportes

La publicación de Hakimi por volver a las canchas luego de la patada de Luis Díaz en Champions: Es viral en el mundo

Marruecos golpea a Camerún y clasifica a las semifinales de la Copa África

Ahora, la Selección Marruecos espera rival en las semifinales y la idea no es otra que seguir defendiendo la casa y sumar el título de Copa África antes de encaminar su presencia en el Mundial 2026. Por ahora, los marroquíes sorprenden a Camerún y no permiten el margen de error.

Además de la victoria ante Tanzania y Camerún, la Selección Marruecos tuvo una importante novedad durante la Copa África y pudo reencontrarse con su máxima estrella, Achraf Hakimi, quien sufría un esguince de tobillo por un golpe de Luis Díaz en la Champions League y tuvo varias semanas de baja.

Con la ayuda del PSG, Hakimi aceleró su recuperación y ahora es titular en el esquema de la Selección Marruecos. Con este golpe anímico, los marroquíes ahora esperan rival. El ganador de la llave Argelia vs. Nigeria, será el contendiente de la favorita y anfitriona en la Copa África, en un partidazo que se jugará el próximo 14 de enero desde las 3:00 pm hora colombiana.

Más de Deportes

Luis Díaz, volante ofensivo del Bayern Múnich.

La multa que deberá pagar el Bayern de Luis Díaz a la UEFA: Impresionante cifra en pesos colombianos

Si Jhon Arias llega a Palmeiras, podría jugar con otro colombiano.

Palmeiras juntaría a Jhon Arias con otro habilidoso colombiano: negocio retumba en Sudamérica

MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 22: Luis Diaz of FC Bayern München reacts during the Bundesliga match between FC Bayern München and SC Freiburg at Allianz Arena on November 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann/Getty Images)

Alarma en el Bayern de Luis Díaz por contundente decisión de la Bundesliga horas antes de reiniciar la temporada

Refuerzo de Santa Fe para 2026 fue adquirido por el Manchester City, en 2020, por 6.5 millones de euros.

El refuerzo de Santa Fe por el que Manchester City pagó 6.5 millones de euros: Gallardo lo quiso en River

Luis Fernando Muriel sale de Orlando City y cumplirá su sueño de jugar en Junior

Luis Fernando Muriel no aguantó y confirmó el club en el que jugará: se adelantó a todos

Jhon Arias, volante de Wolverhampton de Inglaterra y la Selección Colombia

En Brasil confirman gigante que negocia por Jhon Arias para regresarlo a Suramérica: así va

Ismael Saibari celebra con Bilal El Khannouss el gol contra Camerún.

Marruecos anda imparable: Golpe a Camerún y se acerca a la final de la Copa África

Senegal en la Copa África.

Qué canal pasa el próximo partido de la Selección de Senegal en Copa África: definitivo juego en las semifinales

The president of FC Barcelona, Joan Laporta, during the press conference about the Negreira case, in Barcelona, on 17th April 2023. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images)

Ahora sí es oficial: Barcelona confirmó su primer fichaje para 2026 y es un regreso soñado

x

Definido el calendario del PGA Tour 2026: ¿cuándo inicia el circuito de golf más importante del mundo?

Noticias Destacadas