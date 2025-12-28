Marruecos anuncia medida sobre Hakimi tras lesión que involucró a Luis Díaz: oficial en la Copa Africana

Se acabó la espera para Achraf Hakimi: volverá a jugar luego de estar casi dos meses fuera de las canchas. Así lo confirmó el técnico de Marruecos, Walid Regragui, previo al juego de su país contra Zambia por la tercera fecha del grupo A en la Copa Africana de Naciones.

“Achraf jugará mañana, eso seguro. Decidiremos si es titular o no”, dijo Regragui, antes del partido ante Zambia, en declaraciones recogidas por SER. Dicho juego se llevará a cabo el domingo 29 de diciembre.

Achraf Hakimi regresa a los terrenos de juego. Foto: NurPhoto via Getty Images

Y añadió: “Quiero agradecer al PSG; si Hakimi ha vuelto, es gracias a ellos. No hay ni un solo club en el mundo que nos permitiera contar con él 15 días antes de la Copa Africana de Naciones”.

Además, Hakimi también tomó la palabra y se refirió a su regreso a las canchas: “Me siento mucho mejor, estoy para ayudar al equipo a ganar esta Copa”.

Así fue la lesión de Hakimi, donde se vio involucrado Luis Díaz

La lesión de Hakimi se dio el 4 de noviembre de 2025, cuando su equipo, PSG, recibió a Bayern Múnich por la fase de liga de Champions League. Sobre los 45+7′, Luis Díaz, atacante del elenco bávaro, trató de quitarle el balón a Achraf por detrás, pero acabó tumbándolo y lesionándolo.

El diagnóstico fue un esguince de tobillo, y Hakimi dejó una imagen que conmovió al planeta fútbol: se iba de la cancha con muchas muertas de dolor, mientras Luis Díaz no solo vio la roja sino que lo suspendieron por tres fechas, algo que Uefa luego bajó a dos.

Se acabó la espera para uno de los mejores futbolistas del mundo. Hakimi vuelve a los terrenos de juego y espera aportar para que Marruecos pelee en la Copa Africana de Naciones.

Más de la Copa Africana de Naciones

Nigeria pasa a octavos

Nigeria, liderada por Ademola Lookman, selló su pase a los octavos de final de la Copa de África de Naciones (CAN) de Marruecos al ganar 3-2 a Túnez, este sábado en Fez, en la segunda jornada de la fase de grupos.

Las Super Águilas, que tienen ya además seguro el liderato del grupo C, siguen así los pasos de Egipto, clasificado el viernes, mientras que otro de los grandes favoritos, Senegal, no pasó del empate 1-1 este sábado ante la República Democrática del Congo y no validó por ahora su boleto a la siguiente ronda.

Ante los tunecinos, Lookman fue el líder de Nigeria, dando las asistencias para los dos primeros tantos de su equipo, que consiguieron Victor Osimhen (44′) y Wilfred Ndidi (50′).

Osimhen, ahora atacante del Galatasaray turco, vio una amarilla por provocar al banquillo rival durante su celebración.

Lookman firmó luego el tercero de los suyos, en el 67, antes de que Túnez inquietara en los minutos finales tras recortar su desventaja con los goles de Montassar Talbi (74′) y Ali Abdi (87′ de penal).

Nigeria suma 6 puntos, mientras que Túnez, con 3 unidades, se queda segundo en un grupo C donde Tanzania y Uganda, que empataron 1-1 entre sí este sábado, suman un único punto cada una.

*Con información de AFP