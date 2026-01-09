Deportes

Bayern Múnich vs. Wolfsburg: canal y hora para ver a Luis Díaz en el reinicio de la Bundesliga

El atacante guajiro apunta como titular en el partido por la fecha 16, que se disputará en el Allianz Arena de Múnich.

Sebastián Clavijo García

9 de enero de 2026, 1:51 p. m.
Luis Díaz controlando el balón oficial de la Bundesliga.
Luis Díaz controlando el balón oficial de la Bundesliga. Foto: Getty Images via AFP

Luego de lucirse en el amistoso contra Salzburg en Austria, llegó el momento para el debut oficial de Luis Díaz en 2026. Bayern Múnich enfrentará a Wolfsburg por la fecha 16 de la Bundesliga, partido programado para este domingo 11 de enero.

La reacción de Vincent Kompany tras el partidazo de Luis Díaz y sus mágicas jugadas: se emocionó

El pitazo inicial será a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia) y la transmisión oficial estará disponible exclusivamente en la plataforma de Disney +.

Lucho apunta a salir en el once titular, acompañado por Harry Kane y Michael Olise en el tridente ofensivo. Aunque el colombiano estaba bajo observación por el abrupto cambio de temperatura que vivió tras las vacaciones, se encuentra en plenitud física y podrá estar convocado al compromiso en el Allianz Arena.

La hinchada del Bayern espera otra presentación contundente del equipo dirigido por Vincent Kompany, ante un rival que no debería representar mayores problemas. Wolfsburg marcha en la casilla número 14 del campeonato y solo ha ganado cuatro partidos en toda la temporada de Bundesliga.

El objetivo del Bayern Múnich es iniciar con pie derecho este nuevo año y empezar a sentenciar el título del torneo local, algo que es obligatorio para cualquier entrenador.

Las grandes pruebas vendrán más adelante en la Champions League, donde hay equipos muy poderosos que podrían desnudar algunas debilidades como sucedió en la visita contra el Arsenal en Londres.

Más allá de esos partidos que quedaron en la memoria de la hinchada, el cuerpo técnico de Kompany tiene sensaciones positivas de lo que puede pasar en el remate de la temporada.

“Tenemos muchísima motivación por lo que queremos lograr en 2026. No es solo por las semanas de trabajo, sino porque además arrancamos con tres partidos en seis días. Es duro, sobre todo cuando vienes de las vacaciones. Pero el descanso no fue muy largo, el plan fue bueno y los chicos están en forma”, dijo Kompany tras el amistoso contra Salzburg.

Lejos de mostrar falta de ritmo por las semanas de parón, el Bayern fue una apisonadora en Austria y empezó con goleada el año.

Ahora toca refrendarlo en la Bundesliga. Además del partido contra Wolfsburg, en el panorama se vienen partidos de exigencia como la visita a Colonia y RB Leipzig.

Luis Díaz celebra con Lennart Karl.
Luis Díaz celebra con Lennart Karl. Foto: Getty Images

Para Luis Díaz inicia un año especial que podría traer sus primeros títulos importantes en el Bayern y la disputa del Mundial 2026 con la camiseta de la Selección Colombia.

El guajiro pasa por un nivel envidiable, pero estará bajo la lupa cuando llegue el momento de enfrentar a los equipos más grandes de Europa.

¿Qué canal pasa Bayern Múnich vs. Wolfsburg?

  • Fecha 16 - Bundesliga
  • Estadio: Allianz Arena
  • Fecha y hora: domingo 11 de enero, 11:30 a. m. (COL)
  • Canal: Disney +

